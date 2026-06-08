সাজা শেষ, তার পরেও প্রায় 150 জন ভারতীয় বন্দি বাংলাদেশের কারাগারে

সাজা শেষ, তার পরেও প্রায় 150 জন ভারতীয় বন্দি বাংলাদেশের কারাগারে
সাজা শেষ হওয়ার পর 148 জন ভারতীয় আটকে আছেন বাংলাদেশের কারাগারে ৷ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর শনাক্তকরণে বিলম্বের কারণে ওই ভারতীয়দের দেশে ফেরা থমকে আছে।
By PTI
Published : June 8, 2026 at 10:08 PM IST
ঢাকা, 8 জুন: সাজা শেষ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় 150 জন ভারতীয় (148 জন) বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি হয়ে রয়েছেন এবং দেশে ফিরতে পারছেন না। কারাগারের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ছয় মাস আগে প্রকাশিত কারা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সাজা শেষ হওয়া সত্ত্বেও 148 জন ভারতীয়-সহ 152 জন বিদেশি কারাগারে বন্দি রয়েছেন।
এই বিদেশি বন্দিদের অনেকেরই বহু বছর আগেই সাজার মেয়াদ শেষ হয়েছিল ৷ কিন্তু, সরকারি শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে এবং আমলাতান্ত্রিক বা কূটনৈতিক জটিলতা বা নিষ্ক্রিয়তার কারণে তাঁদের বন্দিদসা দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে। ওই কারাকর্তা উল্লেখ করেন যে, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের মতো অভিযোগে বিপুল সংখ্যক ভারতীয়কে আটক করা হয়েছিল। তাঁদের সাজার মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও নানা জটিলতায় তাঁদের দেশে ফেরা হয়নি৷
সোমবার একটি সংবাদ মাধ্যমে (Bdnews24.com) প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, সাজা শেষ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমের শরীয়তপুর জেলা কারাগারেই 17 জন ভারতীয় বন্দি রয়েছেন। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পরিচয় যাচাই করা যায়নি বলে বন্দিদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি বলে দাবি করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।
এই প্রসঙ্গে জেল সুপার পাপিয়া সুলতানা ওই সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, 2022 এবং 2023 সালে পুলিশ বিভিন্ন সময়ে পদ্মা সেতুর কাছ থেকে 20 জনকে আটক করে, যাঁদের পরে কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁরা তাদের সাজার মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ করেছেন৷ কিন্তু, যাচাই-বাছাই এবং স্বদেশে প্রেরণের প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকার কারণে 'মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদি' বা রিলিজ প্রিজনার হিসেবে তাঁরা এখনও কারাবন্দি হয়ে রয়েছেন।
জেল সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "এদের মধ্যে সত্যেন্দ্র কুমার ও বাবুল সিং নামে চিহ্নিত দুই ভারতীয় নাগরিক 2024 সালের 2 ফেব্রুয়ারি কারাগারে মারা যান ৷ অন্যদিকে, রাজন নামে পরিচিত আরেকজন বন্দি মারা যান 2025 সালের 29 মে।"
কারা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, ওই তিন বন্দির মৃতদেহ দীর্ঘ সময় ধরে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছিল এবং আইনি আনুষ্ঠানিকতা শেষে 2025 সালের জানুয়ারি মাসে দুটির ও একই বছরের ডিসেম্বর মাসে তৃতীয়টির শেষকৃত্য স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, শরীয়তপুর কারাগারে বর্তমানে 14 জন পুরুষ ও তিনজন মহিলা-সহ মোট 17 জন ভারতীয় নাগরিক বন্দি রয়েছেন এবং তাঁদের অনেকেরই ভাষা-সংক্রান্ত বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কারা কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন যে, কোনও কোনও বন্দি ঠিকমতো খাবার খেতে চাইছেন না, যা তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।