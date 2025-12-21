ETV Bharat / international

অশান্ত বাংলাদেশ, চট্টগ্রামে ভারতীয় ভিসা-কেন্দ্র বন্ধ করে দিল নয়াদিল্লি

গত বুধবার ঢাকার যমুনায় ভিসা-কেন্দ্র একদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ রবিবার চট্টগ্রামে ভারতীয় ভিসা-কেন্দ্র অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিল নয়াদিল্লি ৷

অশান্ত বাংলাদেশ (ছবি-এপি)
Published : December 21, 2025 at 6:13 PM IST

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, 21 ডিসেম্বর: ছাত্রনেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ফের অশান্ত বাংলাদেশ ৷ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভিসা-কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন দিল্লি ৷ নিরাপত্তার কারণে রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য চট্টগ্রামের ভারতের ভিসা আবেদন কেন্দ্র (আইভ্যাক বা ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার) বন্ধ করে দেওয়া হল।

উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে রবিবার বাংলাদেশের বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ভারত ৷ আইভ্যাকের (IVAC) ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি জারি না-করা পর্যন্ত চট্টগ্রামে ভিসা-কেন্দ্রে পরিষেবা বন্ধ থাকবে। চট্টগ্রামে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে (এএইচসিআই) সম্প্রতি যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছে, তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত । পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর ভিসা-কেন্দ্র খোলা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ৷

চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাই কমিশনার জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার জেরে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । তাই কোনও ঝুঁকি না-নিয়ে ভিসা কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত । পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রামের আইভ্যাক-এর সমস্ত পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। আইভ্যাক অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার রয়েছে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে ৷ এই পাঁচটি ভিসা-কেন্দ্র পরিচালনা করে আইভ্যাক । আইভ্যাকের এক কর্মকর্তা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, চট্টগ্রামের ভিসা-কেন্দ্রটি বন্ধ করা হলেও অন্য চারটি ভিসা-সেন্টার এখনও চালু রয়েছে ।

গত বৃহস্পতিবার ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ । ওই রাতে বিভিন্ন এলাকায় ভারতের উপদূতাবাস ঘেরাও করার কর্মসূচি ঘোষণা করে গণ অধিকার পরিষদ। এই পরিস্থিতিতে উতপ্ত সারা দেশ ৷ রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং সিলেট- তিন শহরজুড়েই এখন চাপা আতঙ্ক ৷

গত বছর ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন ওসমান হাদি ৷ এই আন্দোলনের ফলেই ক্ষমতাচ্যুত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ পতন হয় আওয়ামী লীগ সরকারের ৷ গঠিত হয় নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ৷ হাসিনা সরকারের পতনের এক বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জাতীয় নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে বাংলাদেশ ৷ গত 11 ডিসেম্বর বাংলাদেশর প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান, 2026 সালের 12 ফেব্রুয়ারি হবে জাতীয় সংসদের নির্বাচন ৷

জাতীয় নির্বাচনে একজন প্রার্থী ছিলেন ছাত্রনেতা হাদি ৷ কিন্তু গত 12 ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় এক নির্বাচনী প্রচারের সময় বন্দুকধারীরা তাঁকে মাথায় গুলি করে । বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাদির মৃত্যু হয় ৷ তারপর থেকে ফের আশান্ত হয়ে ওঠে পদ্মাপাড়ের দেশ ৷ হাদির মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনে পাথর ছোড়া হয় ৷ সারা দেশেই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ৷

বৃহস্পতিবার রাতেই ময়মনসিংহের ভালুকায় 25 বছরের এক হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে খুন করে তাঁর শরীরে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই ঘটনায় 10 জনকে গ্রেফতার করা হলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷

