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চ্যাটজিপিটি ঘেঁটে পরিকল্পনা, মা-ভাইকে খুন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিশোরের

অ্যাক্টনের বাসিন্দা ওই কিশোরের বিরুদ্ধে দু'টি হত্যার অভিযোগ রয়েছে ৷ পরিবারের সদস্যের উপর দু'বার হামলার অভিযোগও রয়েছে ৷

Indian Teen Murde Mother
চ্যাটজিপিটি ঘেঁটে মা-ভাইকে খুন (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 3:59 PM IST

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নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: ম্যাসাচুসেটসের শহরতলিতে নিজেদের বাড়িতেই মা ও ছোট ভাইকে খুনের অভিযোগ ভারতীয় বংশোদ্ভূত 17 বছরের এক কিশোরের বিরুদ্ধে ৷ তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। ওই কিশোর চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) ঘেঁটে হত্যার পরিকল্পনা করে বলে জানা গিয়েছে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, , অ্যাক্টনের বাসিন্দা ওই কিশোরের বিরুদ্ধে দু'টি হত্যার অভিযোগ রয়েছে ৷ পরিবারের সদস্যের উপর দু'বার হামলার অভিযোগ, অনুমতি ছাড়া গাড়ি ব্যবহার এবং গাড়ি চুরির অভিযোগও আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। তার 14 বছর বয়সি ভাই ও 45 বছর বয়সি মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় এই অভিযোগগুলি দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, মঙ্গলবার বাড়ির ভিতরেই সে তার মা ও ভাইকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে খুন করে ৷ এরপর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মৃতদের শরীরে আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেলেও মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে চিকিৎসা পরীক্ষক (চিফ মেডিকেল এগজামিনার) এখনও কোনও তথ্য প্রকাশ করেননি। হত্যাকাণ্ডে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা তদন্তাধীন।

মিডলসেক্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মারিয়ান রায়ান এবং অ্যাক্টন পুলিশ প্রধান ডগলাস স্টুরনিওলো জানিয়েছেন, বোস্টন থেকে প্রায় 48 কিলোমিটার দূরে অ্যাক্টনে অবস্থিত ওই পরিবারের বাড়িতে মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটে। আধিকারিকরা বুধবার জানিয়েছেন, 11 অগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার কিছু পরে অ্যাক্টন পুলিশ অভিযুক্তের বাবার কাছ থেকে একটি ফোন কল পায় ৷ তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না বলে জানান। একজন গৃহশিক্ষকও বাড়ির ভিতরে থাকা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। কাজের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে সেই দিন খুব সকালে স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল ওই ব্যক্তির ৷ আর ছোট ছেলেকে শেষবার দেখা গিয়েছিল দুপুরের দিকে।

বাড়িতে পৌঁছনোর পর পুলিশ দু'জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোট ছেলের মৃতদেহটি বাড়ির নীচতলায় এবং মায়ের দেহ বাড়ির বেসমেন্টে পাওয়া যায় ৷ পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত কিশোর সেই সময় বাড়িতে ছিল না ৷ পরে জানা যায় সে তার মায়ের গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তদন্তকারীরা তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেও প্রথমে কোনও হদিশ মেলেনি ৷ বুধবার ভোরবেলা ম্যাসাচুসেটসের ওয়েল্যান্ডে একটি পার্কিং লটে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে গিয়ে পুলিশ তাকে এবং তার গাড়িটিকে খুঁজে পায়। এরপরই তাকে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ ৷

মিডলসেক্স কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "পরবর্তী তদন্তে দেখা গিয়েছে, সম্প্রতি সে উদ্বেগজনক আচরণ করছিল ৷ এর মধ্যে ছিল নিজের পরিবারকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে ইন্টারনেট ও চ্যাটজিপিটি (ChatGPT)-তে খোঁজ চালানো।" বুধবার লোয়েল জুভেনাইল কোর্টে তাকে আদালতে হাজির করার কথা ছিল। যেহেতু হত্যার অভিযোগের বিচার করার এক্তিয়ার জুভেনাইল কোর্টের নেই, তাই এই অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট হামলার অভিযোগগুলোর বিষয়ে তাকে পরবর্তীতে কনকর্ড ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে হাজির করা হবে।

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INDIAN CHARGED WITH MURDERING
মা ভাইকে খুন ভারতীয় বংশদ্ভুতের
চ্যাটজিপিটি ঘেঁটে খুন
INDIAN TEEN MURDE MOTHER

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