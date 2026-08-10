বিদেশী প্রেমিকাকে খুন, ভারতের বিমানে ওঠার আগেই গ্রেফতার বরুণ
ধৃত ভারতীয় ছাত্রের বিরুদ্ধে আগেও হিংসাত্মক আচরণের অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে ৷ এবার বান্ধবীকে খুন করে পালানোর আগেই গ্রেফতার বরুণ ৷
By PTI
Published : August 10, 2026 at 7:44 AM IST
ওয়াশিংটন, 10 অগস্ট: প্রেমিকাকে হত্যা করে দেশে ফেরার আগেই গ্রেফতার ভারতীয় ছাত্র ৷ অ্যারিজোনার টুসনে-তে গার্লফ্রেন্ডকে খুনের অভিযোগে জার্মানিতে গ্রেফতার ভারতীয় ছাত্র ৷ নিজ দেশে ফেরার সংযোগকারী বিমানে ওঠার আগেই তাকে আটক করা হয় ।
ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার বিজনেস অ্যানালিটিক্স বিভাগের ছাত্র 20 বছর বয়সী বরুণ বাচিগারি গত 6 অগস্ট টুসনের একটি অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর 19 বছর বয়সী প্রেমিকা জুলিসা রুবি সালাজারকে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে ।
টুসন পুলিশ বিভাগের (টিপিডি) তথ্য অনুযায়ী, বরুণ প্রথমে টুসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যান এবং সেখান থেকে জার্মানিগামী একটি বিমানে ওঠেন ৷ তাঁর পরিকল্পনা ছিল সেখান থেকে ভারতে যাওয়ার । গোয়েন্দারা বরুণের বিরুদ্ধে ফার্স্ট-ডিগ্রি মার্ডার এবং অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন ।
টুসন পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "টিপিডি, এফবিআই-এর টুসন অফিস এবং বার্লিনে এফবিআই-এর লিগ্যাল অ্যাটাশে অফিসের মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে জার্মানিতে পৌঁছানোর পরপরই বরুণকে হেফাজতে নেওয়া হয় ৷ যার ফলে তার পরবর্তী যাত্রা অর্থাৎ, ভারতে ফেরা আটকে দেওয়া সম্ভব হয় ।"
তদন্তকারীদের অভিযোগ, হত্যার পর প্রেমিকার মোবাইল ফোন ও ক্রেডিট কার্ড চুরি করেন ৷ অপরাধ আড়াল করার উদ্দেশ্যে নিজে সালাজার সেজে তার মায়ের কাছে একাধিক টেক্সট মেসেজ পাঠান বরুণ ।
এই বার্তাগুলো সালাজারের পরিবারের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করে এবং তারা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান ৷ এর সূত্র ধরেই পুলিশ আধিকারিকরা সালাজার মৃতদেহ উদ্ধার করেন ।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 6 অগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেল 4টের দিকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটি কলের প্রেক্ষিতে টুসন ফায়ার ডিপার্টমেন্ট (টিএফডি) ঘটনাস্থলে যায় । সেখানে গিয়ে উদ্ধারকারী দল সালাজারকে তার অ্যাপার্টমেন্টের মেঝেতে মৃত অবস্থায় পায়; তার গলা পর্যন্ত একটি কম্বল টানা ছিল । গলায় শ্বাসরোধের চিহ্ন ও আঁচড়ের দাগ থাকায় টিএফডি কর্মীরা নগর পুলিশকে খবর দেন ।
কেওলডি-টিভি (KOLD-TV)-র হাতে আসা গ্রেফতারি পরোয়ানা অনুযায়ী, বরুণ এর আগেও একটি মারধরের ঘটনায় জড়িত ছিলেন ৷ যার তদন্ত করেছিল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনা পুলিশ বিভাগ ।
তদন্তকারীদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া ব্যক্তিরা জানান, বরুণের সঙ্গে সমস্যার জেরে সালাজার আলাদা থাকতে শুরু করেছিলেন এবং পারিবারিক হিংসার ইতিহাস রয়েছে জানার কারণে তিনি সম্পর্কটি শেষ করার পরিকল্পনা করেছিলেন ।
পরোয়ানায় একাধিক সাক্ষীর অভিযোগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৷ যেখানে তার পূর্ববর্তী হিংসাত্মক আচরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । একজন সাক্ষী তদন্তকারীদের জানান যে, হ্যালোইন পার্টিতে তাকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন বরুণ ৷ তবে তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে কখনওই সেই অভিযোগ জানাননি ।
ফক্স নিউজের পর্যালোচিত ফেডারেল নথিপত্র থেকে জানা যায়, ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনা থেকে বহিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও খুনের সময় বরুণের অভিবাসন সংক্রান্ত বৈধ মর্যাদা বজায় ছিল । তিনি অ্যারিজোনায় ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন ৷ সেখানে পৌঁছনোর পর গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে বরুণকে 'পিমা কাউন্টি অ্যাডাল্ট ডিটেনশন কমপ্লেক্স'-এ নথিভুক্ত করা হবে ।