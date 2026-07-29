ড্রোন হামলায় কৃষ্ণ সাগরে জাহাজে আটকে 13 ভারতীয় নাবিক, সতর্ক দূতাবাস

ড্রোন হামলায় কৃষ্ণ সাগরে জাহাজে আটকে 13 ভারতীয় নাবিক, সতর্ক দূতাবাস
ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা গোটা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ।
Published : July 29, 2026 at 2:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জুলাই: কৃষ্ণ সাগরের ইউক্রেনীয় বন্দর চর্নোমোর্স্কে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মুখে পড়ে 13 জন ভারতীয় নাবিক একটি জাহাজে আটকে রয়েছেন ৷ একথা জানিয়েছে 'ফরোয়ার্ড সিমেনস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' (FSUI)। এদিকে, ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা গোটা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ।
মঙ্গলবার রাতে 'এক্স'-এ দেওয়া এক পোস্টে FSUI সতর্ক করে বলেছে যে, 'এমভি আমির 1' (M.V. AMIR1) জাহাজে থাকা নাবিকরা এক 'ভয়াবহ ও জীবন-সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতির' মধ্যে রয়েছেন । পোস্টটিতে আরও বলা হয়েছে যে, "আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ, জাহাজের মালিক, পতাকাবাহী দেশ এবং ভারত সরকারের কাছে জরুরি আবেদন জানাচ্ছি, যেন অবিলম্বে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় এবং দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয় । জাহাজটির ঠিক আশেপাশেই বারবার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করা হচ্ছে । নাবিকরা যে কোনও মুহূর্তে আঘাতের আশঙ্কায় চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ।"
Urgent Appeal | M.V. AMIR1— FSUI (@FSUIINDIA) July 28, 2026
M.V. AMIR1, currently at Ukrainian port Chornomorsk with 15 crew on board, including 13 Indian seafarers, is trapped in a terrible and life-threatening situation.
Repeated drone and missile attacks are being attempted in the immediate vicinity of the… pic.twitter.com/tIIwuC9Mdk
ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস বুধবার জানিয়েছে যে, তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলছে ।
কিয়েভে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস 'এক্স'-এ একটি পোস্টে বলেছে, "ভারতীয় নাবিকদের বহনকারী 'এমভি আমির1' সংক্রান্ত একটি বিষয় আমাদের নজরে এসেছে । আমরা বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি এবং জাহাজে থাকা সকল ভারতীয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ বজায় রাখছি ।"
ড্রোন হামলার পর কৃষ্ণ সাগরে পালাউ-এর পতাকাবাহী কার্গো জাহাজ 'এমভি এজিএন র্যাগনার'-এ (MV AGN Ragnar) নিখোঁজ হওয়ায় দুই ভারতীয় নাবিকের সন্ধানে ভারত সরকার যখন ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করছে, ঠিক তখনই এই 13 জন ভারতীয় নাবিকের আটকে পড়ার খবর সামনে এল ।
A situation regarding MV AMIR1 with Indian seafarers onboard has been brought to our attention. We attach the highest priority to this and are in constant touch with all concerned to ensure safety and security of all Indians onboard. @MEAIndia— India in Ukraine (@IndiainUkraine) July 29, 2026
প্রসঙ্গত, ইউক্রেন যুদ্ধ এখন সামুদ্রিক নৌ-চলাচলের পথেও ছড়িয়ে পড়ায় কৃষ্ণ সাগরে ভারতীয় নাবিকরা হামলার ঝুঁকির মুখে পড়েছেন । 'বিআইএমসিও-আইসিএস সিফেয়ারার ওয়ার্কফোর্স রিপোর্ট 2026' (BIMCO-ICS Seafarer Workforce Report 2026) অনুযায়ী, ফিলিপিন্সের পরেই বাণিজ্যিক নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে নাবিক সরবরাহে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ; সামুদ্রিক কর্মী-শক্তির মধ্যে ভারতের অংশীদারিত্ব 12.2 শতাংশ ।
সরকার বিভিন্ন নির্দেশিকা বা অ্যাডভাইজরির মাধ্যমে নাবিকদের কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে কাজ নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং জাহাজে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের একটি ডেটাবেস তৈরির পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছে । ভারতীয় নাবিকদের হতাহতের ঘটনা বেড়ে চলায় ভারত এ বিষয়ে ইউক্রেন ও রাশিয়া - উভয় দেশের কাছেই নিজেদের প্রতিবাদ তুলে ধরেছে । 19 জুলাই, ওডেসা বন্দর থেকে রওনা হওয়ার সময় ভুট্টা-বোঝাই কার্গো জাহাজ ‘এমভি গোল্ডেন লিও’-র ওপর হামলার ঘটনায় নিহত 10 জন নাবিকের মধ্যে চারজন ছিলেন ভারতীয় ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় রয়েছেন আরও একজন ভারতীয় নাবিক ।
এফএসইউআই (FSUI) উল্লেখ করেছে যে, সংঘাতপূর্ণ এলাকায় ভারতীয় নাবিকদের কোনওভাবেই অরক্ষিত অবস্থায় বা সহজ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ফেলে রাখা উচিত নয় ।