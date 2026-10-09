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বীরত্বের স্বীকৃতি ! ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সম্মান পাচ্ছেন স্মিত মচ্ছর

বিমানের বিপর্যয় ঠেকাতে সাহায্য করা ছয় ইজরায়েলি নাগরিককেও 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল ফর সিভিলিয়ান হিরোয়িজম' দেওয়া হয়েছে ।

Smit Machchhar
ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর (ফাইল ছবি, ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2026 at 11:16 AM IST

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তেল আভিভ ও নয়াদিল্লি, 9 অক্টোবর: আকাশে তখন মৃত্যুর ছায়া । দুবাইয়ের বিমান সংস্থা ফ্লাইদুবাইয়ের একটি যাত্রীবাহী বিমানের ককপিটে আচমকাই শুরু হয়েছিল ভয়াবহ হামলা । মাথায় একের পর এক আঘাতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের । শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল । নীচের দিকে দ্রুত নেমে যাচ্ছিল বিমান । পিছনে যাত্রীদের চিৎকার । সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও হাল ছাড়েননি তিনি । শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ককপিটের দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর সেই সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি এবং পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি দিতে চলেছে ইজরায়েল । ভারতীয় এই পাইলটকে 'সিভিলিয়ান হিরোয়িজম' বা অসামরিক বীরত্বের জন্য প্রেসিডেন্টের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ ।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবারের ওই ঘোষণায় হেরজগ জানিয়েছেন, ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে । ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড 1073 বিমান ছিনতাইচেষ্টার সময় যাঁরা বিপর্যয় রুখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের সাহসিকতাকে স্বীকৃতি দিতেই এই উদ্যোগ । ওই ঘটনায় বিমানে থাকা 170 জনেরও বেশি মানুষের প্রাণ রক্ষার ক্ষেত্রে স্মিতের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট ।

ইজরায়েলের সরকারি প্রেস দফতরের তথ্য অনুযায়ী, বিমানের বিপর্যয় ঠেকাতে সাহায্য করা 6 ইজরায়েলি নাগরিককেও 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল ফর সিভিলিয়ান হিরোয়িজম' দেওয়া হয়েছে । তাঁদের নাম তালি মানেস, জ়ভিকা মানেস, ইয়ানিভ হায়ুন, চিকিৎসক শোতা মুসায়েভ, আসাফ রুয়ান এবং অর পারদিলভ । তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময়ই ভারতীয় পাইলটের সাহসিকতার কথা উল্লেখ করেন হেরজগ ।

'শেষ লড়াইটুকু তখনও বাকি ছিল'

বিমানের ককপিটে ঠিক কী ঘটেছিল, তার ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন স্বয়ং স্মিত । ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জানিয়েছেন, যাত্রার শুরুতে সব কিছুই স্বাভাবিক ছিল । সহ-পাইলট তাঁকে জানিয়েছিলেন, তিনি প্রার্থনা করতে চান । স্থানীয় যাত্রী ও বিমানকর্মীদের মধ্যে এমনটা পরিচিত অভ্যাস বলে মনে হওয়ায় স্মিতও বিষয়টিকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেননি ।

Smit Machchhar
স্মিত মচ্ছর (ইটিভি ভারত, ফাইল ছবি)

সহ-পাইলট প্রার্থনা করার সময় সৌজন্যবশত সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি । পিছনে কী ঘটছে, সে দিকে নজর দেননি । কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায় ।

স্মিতের কথায়, প্রার্থনা শুরু হওয়ার প্রায় চার-পাঁচ মিনিট পর আচমকাই তাঁর মাথার পিছনে প্রবল আঘাত লাগে । প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, বিমানের কোনও অংশে হয়ত বড় বিপর্যয় ঘটেছে । কিন্তু পরপর আঘাত আসতে থাকায় তিনি বুঝতে পারেন, সমস্যার উৎস বিমান নয়, বরং ককপিটে থাকা তাঁরই সহ-পাইলট ।

এর পর হামলাকারীকে থামানোর চেষ্টা করেন স্মিত । কিন্তু মাথায় আঘাতের কারণে তাঁর দৃষ্টি প্রায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল । ঠিক ভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি । সেই অবস্থায়ই অনুভব করেন, বিমানটি দ্রুত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে । স্মিত জানিয়েছেন, সেই সময়ের স্মৃতি এখনও তাঁর কাছে খণ্ড খণ্ড । একবার ককপিটের দরজা খোলার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে পড়ে তাঁর । কিন্তু দরজাটি আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর ধারণা । এরপর তিনি ককপিটের মেঝেতে পড়ে ছিলেন । বিমানের দ্রুত নেমে যাওয়ার শব্দ এবং যাত্রীদের আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন ।

সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলেন, আর একবার চেষ্টা না করলে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে । শরীর তখন প্রায় নিস্তেজ, দৃষ্টি অস্পষ্ট । তবু শেষবারের মতো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি । স্মিতের কথায়, "আমার মনে হয়েছিল, আমার মধ্যে লড়াই করার শক্তিটুকু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে । নিজের জন্যই হোক কিংবা অন্যদের জন্য, আমাকে চেষ্টা করতেই হত । না হলে আমিও মারা যেতাম । শেষ শক্তিটুকু দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটি খোলার চেষ্টা করি ।"

আবুধাবির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্মিত

গত 30 সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনার পর থেকে আবুধাবির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্মিত । ককপিটে হামলার ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন তিনি । তাঁর সহ-পাইলটের সঙ্গে জড়িত ওই ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত চলছে । ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বুধবার জানিয়েছেন, স্মিতের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন ।

নয়াদিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠকে জয়সওয়াল আরও জানান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারতের দূতাবাস নিয়মিত ভাবে স্মিত, তাঁর পরিবার, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে । তাঁর চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়ও করা হচ্ছে ।

স্মিতের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে হেরজগ জানিয়েছেন, ভারতীয় পাইলটের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে ইজরায়েল । তিনি সুস্থ হলে দেশের মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে সম্মান তুলে দিতে পারাকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট ।

মোদি-স্মিতকে ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবসে আমন্ত্রণ

এই ঘটনার পর স্মিতের সাহসিকতার কথা পৌঁছেছে ইজরায়েলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও । প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ভারতীয় পাইলটকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । আগামী স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্মিত মচ্ছরকে একসঙ্গে উৎসবের প্রদীপ প্রজ্বলনের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর কথা জানিয়েছেন তিনি । ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এই আমন্ত্রণ বাস্তবায়িত হলে তা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করবে। তবে তার আগে স্মিতের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

সাহসের স্বীকৃতি, মানবিকতার বার্তা

পাইলটের দায়িত্ব শুধু বিমান চালানো নয়, বিপদের মুহূর্তে পরিস্থিতি সামলে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তাঁর কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ । স্মিতের অভিজ্ঞতা সেই দায়িত্বের কঠিনতম দিকটি সামনে এনেছে । গুরুতর আঘাতের পরেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, সেটাই তাঁর সাহসিকতার প্রধান পরিচয় হয়ে উঠেছে । তার মধ্যেই ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের ঘোষণা স্মিতের ভূমিকার প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে ।

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ISRAEL PRESIDENTIAL AWARD
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ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর
বীরত্বের স্বীকৃতি
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR

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