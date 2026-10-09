বীরত্বের স্বীকৃতি ! ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সম্মান পাচ্ছেন স্মিত মচ্ছর

বীরত্বের স্বীকৃতি ! ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সম্মান পাচ্ছেন স্মিত মচ্ছর
বিমানের বিপর্যয় ঠেকাতে সাহায্য করা ছয় ইজরায়েলি নাগরিককেও 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল ফর সিভিলিয়ান হিরোয়িজম' দেওয়া হয়েছে ।
Published : October 9, 2026 at 11:16 AM IST
তেল আভিভ ও নয়াদিল্লি, 9 অক্টোবর: আকাশে তখন মৃত্যুর ছায়া । দুবাইয়ের বিমান সংস্থা ফ্লাইদুবাইয়ের একটি যাত্রীবাহী বিমানের ককপিটে আচমকাই শুরু হয়েছিল ভয়াবহ হামলা । মাথায় একের পর এক আঘাতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের । শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল । নীচের দিকে দ্রুত নেমে যাচ্ছিল বিমান । পিছনে যাত্রীদের চিৎকার । সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও হাল ছাড়েননি তিনি । শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ককপিটের দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর সেই সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি এবং পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি দিতে চলেছে ইজরায়েল । ভারতীয় এই পাইলটকে 'সিভিলিয়ান হিরোয়িজম' বা অসামরিক বীরত্বের জন্য প্রেসিডেন্টের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ ।
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবারের ওই ঘোষণায় হেরজগ জানিয়েছেন, ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে । ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড 1073 বিমান ছিনতাইচেষ্টার সময় যাঁরা বিপর্যয় রুখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের সাহসিকতাকে স্বীকৃতি দিতেই এই উদ্যোগ । ওই ঘটনায় বিমানে থাকা 170 জনেরও বেশি মানুষের প্রাণ রক্ষার ক্ষেত্রে স্মিতের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট ।
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026
Herzog also presented the award to six Israeli… pic.twitter.com/N77KqXpoUr
ইজরায়েলের সরকারি প্রেস দফতরের তথ্য অনুযায়ী, বিমানের বিপর্যয় ঠেকাতে সাহায্য করা 6 ইজরায়েলি নাগরিককেও 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল ফর সিভিলিয়ান হিরোয়িজম' দেওয়া হয়েছে । তাঁদের নাম তালি মানেস, জ়ভিকা মানেস, ইয়ানিভ হায়ুন, চিকিৎসক শোতা মুসায়েভ, আসাফ রুয়ান এবং অর পারদিলভ । তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময়ই ভারতীয় পাইলটের সাহসিকতার কথা উল্লেখ করেন হেরজগ ।
'শেষ লড়াইটুকু তখনও বাকি ছিল'
বিমানের ককপিটে ঠিক কী ঘটেছিল, তার ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন স্বয়ং স্মিত । ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জানিয়েছেন, যাত্রার শুরুতে সব কিছুই স্বাভাবিক ছিল । সহ-পাইলট তাঁকে জানিয়েছিলেন, তিনি প্রার্থনা করতে চান । স্থানীয় যাত্রী ও বিমানকর্মীদের মধ্যে এমনটা পরিচিত অভ্যাস বলে মনে হওয়ায় স্মিতও বিষয়টিকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেননি ।
সহ-পাইলট প্রার্থনা করার সময় সৌজন্যবশত সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি । পিছনে কী ঘটছে, সে দিকে নজর দেননি । কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায় ।
স্মিতের কথায়, প্রার্থনা শুরু হওয়ার প্রায় চার-পাঁচ মিনিট পর আচমকাই তাঁর মাথার পিছনে প্রবল আঘাত লাগে । প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, বিমানের কোনও অংশে হয়ত বড় বিপর্যয় ঘটেছে । কিন্তু পরপর আঘাত আসতে থাকায় তিনি বুঝতে পারেন, সমস্যার উৎস বিমান নয়, বরং ককপিটে থাকা তাঁরই সহ-পাইলট ।
এর পর হামলাকারীকে থামানোর চেষ্টা করেন স্মিত । কিন্তু মাথায় আঘাতের কারণে তাঁর দৃষ্টি প্রায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল । ঠিক ভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি । সেই অবস্থায়ই অনুভব করেন, বিমানটি দ্রুত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে । স্মিত জানিয়েছেন, সেই সময়ের স্মৃতি এখনও তাঁর কাছে খণ্ড খণ্ড । একবার ককপিটের দরজা খোলার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে পড়ে তাঁর । কিন্তু দরজাটি আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর ধারণা । এরপর তিনি ককপিটের মেঝেতে পড়ে ছিলেন । বিমানের দ্রুত নেমে যাওয়ার শব্দ এবং যাত্রীদের আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন ।
সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলেন, আর একবার চেষ্টা না করলে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে । শরীর তখন প্রায় নিস্তেজ, দৃষ্টি অস্পষ্ট । তবু শেষবারের মতো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি । স্মিতের কথায়, "আমার মনে হয়েছিল, আমার মধ্যে লড়াই করার শক্তিটুকু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে । নিজের জন্যই হোক কিংবা অন্যদের জন্য, আমাকে চেষ্টা করতেই হত । না হলে আমিও মারা যেতাম । শেষ শক্তিটুকু দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটি খোলার চেষ্টা করি ।"
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar: "You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day." 🇮🇱🇮🇳 During the emotional conversation that took place this evening, the Prime Minister asked Captain Machchhar how it all started, and Machchhar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
আবুধাবির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্মিত
গত 30 সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনার পর থেকে আবুধাবির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্মিত । ককপিটে হামলার ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন তিনি । তাঁর সহ-পাইলটের সঙ্গে জড়িত ওই ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত চলছে । ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বুধবার জানিয়েছেন, স্মিতের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন ।
নয়াদিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠকে জয়সওয়াল আরও জানান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারতের দূতাবাস নিয়মিত ভাবে স্মিত, তাঁর পরিবার, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে । তাঁর চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়ও করা হচ্ছে ।
স্মিতের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে হেরজগ জানিয়েছেন, ভারতীয় পাইলটের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে ইজরায়েল । তিনি সুস্থ হলে দেশের মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে সম্মান তুলে দিতে পারাকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট ।
মোদি-স্মিতকে ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবসে আমন্ত্রণ
এই ঘটনার পর স্মিতের সাহসিকতার কথা পৌঁছেছে ইজরায়েলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও । প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ভারতীয় পাইলটকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । আগামী স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্মিত মচ্ছরকে একসঙ্গে উৎসবের প্রদীপ প্রজ্বলনের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর কথা জানিয়েছেন তিনি । ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এই আমন্ত্রণ বাস্তবায়িত হলে তা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করবে। তবে তার আগে স্মিতের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।
সাহসের স্বীকৃতি, মানবিকতার বার্তা
পাইলটের দায়িত্ব শুধু বিমান চালানো নয়, বিপদের মুহূর্তে পরিস্থিতি সামলে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তাঁর কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ । স্মিতের অভিজ্ঞতা সেই দায়িত্বের কঠিনতম দিকটি সামনে এনেছে । গুরুতর আঘাতের পরেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, সেটাই তাঁর সাহসিকতার প্রধান পরিচয় হয়ে উঠেছে । তার মধ্যেই ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের ঘোষণা স্মিতের ভূমিকার প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে ।