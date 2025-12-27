নিজের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ, আমেরিকায় গ্রেফতার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্র

নিজের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ, আমেরিকায় গ্রেফতার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্র
অভিযুক্ত মনোজ সাই লেলা ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের ছাত্র ৷ তিনি নিজের বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ ৷
Published : December 27, 2025 at 1:40 PM IST
ফ্রিসকো (টেক্সাস), 27 ডিসেম্বর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার এক ভারতীয় বংশোদ্ভুত ছাত্র ৷ বছর বাইশের ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে তাঁর পরিবারের সদস্যরাই টেক্সাসের ফ্রিসকো পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ বাড়িতে আগুন লাগানোর পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ছাত্রের বিরুদ্ধে ৷ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
অভিযুক্তের নাম মনোজ সাই লেলা ৷ তিনি ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের সিনিয়র ছাত্র ৷ চলতি সপ্তাহের শুরুতে তাঁর বিরুদ্ধে পরিবারের লোকেরাই পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷ জানা গিয়েছে, পরিবারের তরফে দায়ের করা একটি অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মনোজকে গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পরিবারের সদস্যদের মানসিক নির্যাতন এবং হুমকি দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে ৷ অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ মনোজের বাড়িতে যায়। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ওই ছাত্র দিন কয়েক আগে বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁর পরিবারের অভিযোগ ৷
লেলার বিরুদ্ধে বাসস্থান এবং মন্দির-গির্জার মতো উপাসনালয়ে হামলা চালানোর উদ্দেশে অগ্নিসংযোগের অভিযোগও আনা হয়েছে ৷ যা প্রাথমিকভাবে গুরুতর অপরাধ হিসাবে গ্রহণ করেছিল পুলিশ ৷ পরিবারের সদস্যকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়েছে ছাত্রের বিরুদ্ধে ৷ যদিও এই হুমকিকে লঘু অপরাধ হিসাবেই দেখছে পুলিশ। পুলিশ জোর দিয়ে জানিয়েছে, কোনও উপাসনালয় বা মন্দির-গির্জায় হুমকি দেওয়ার কোনও প্রমাণ নেই তার বিরুদ্ধে। তবে তাঁকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়কবার জেরা করা হয়েছে ৷ তিনি কেন এমন ঘটনা ঘটালেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পরিবারের সদস্য়দের পাশাপাশি তাঁর বন্ধুর সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে ৷ বিশ্ববিদ্যাবলয়ে তাঁর সহপাঠী থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন তদন্তকারীরা ৷ ওই ছাত্র কেন নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই এই ধরনের আচরণ করছিলেন তা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ সম্প্রতি তিনি কোনও গোলমালের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন কি না সেটাও খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে ৷ কয়েকটি নির্দিষ্ট তথ্যকে সামনে রেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷
এদিকে, গত সপ্তাহে, 30 জন ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা আমেরিকায় অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন এবং বাণিজ্যিক চালকের লাইসেন্স নিয়ে ট্রাকও চালাচ্ছিলেন। মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা (সিবিপি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "ক্যালিফোর্নিয়ার এল সেন্ট্রো সেক্টরে সীমান্তের টহল দেওয়ার দায়িত্বে থাকা এজেন্টরা অভিবাসন চেকপয়েন্টে তল্লাশির সময় বাণিজ্যিক চালকের লাইসেন্স-সহ 49 জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে।" ধৃত 49 জনের মধ্যে 30 জন ভারতের ৷ দু'জন এল সালভাদরের এবং বাকিরা চিন, ইরিত্রিয়া, হাইতি, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, রাশিয়া, সোমালিয়া, তুরস্ক এবং ইউক্রেনের নাগরিক।