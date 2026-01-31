ETV Bharat / international

ঋণ জালিয়াতির দায়ে লন্ডনে দোষী সাব্যস্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী প্রশান্ত জোবানপুত্র 2020 সালে কোভিড-19 মহামারীর চরম পর্যায়ে তাঁর প্রিন্টিং ব্যবসার জন্য অবৈধভাবে দুটি বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য আবেদন করেছিলেন।

COVID Loan Fraud In UK
দোষী সাব্যস্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রিন্টিং কোম্পানির মালিক (প্রতীকি ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 31, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লন্ডন, 31 জানুয়ারি: ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রিন্টিং ফার্মের মালিককে অবৈধভাবে ঋণ নেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত ৷ ব্রিটেন সরকারের 'কোভিড-19 বাউন্স ব্যাক' লোন প্রকল্পের অধীনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল একবারই ঋণ নিতে পারত ৷ কিন্তু, এই ব্যক্তি তাঁর সংস্থার জন্য দু'বার অবৈধভাবে লোন নিয়েছিলেন ৷ দেশের ইনসলভেন্সি সার্ভিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রশান্ত জোবানপুত্র (41)-কে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার লন্ডনের ওল্ড বেইলি আদালত 18 মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ৷ পাশাপাশি, 5000 পাউন্ড জরিমানাও করেছে ৷ একই সঙ্গে, তাঁকে তিন বছরের জন্য কোম্পানির ডিরেক্টর পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

ইনসলভেন্সি সার্ভিসের প্রধান তদন্তকারী ডেভিড স্নাসডেল বলেন, “প্রশান্ত জোবানপুত্র প্রতারণামূলকভাবে দুটি বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য আবেদন করেছিলেন ৷ অথচ, নিয়মে স্পষ্ট বলা ছিল, ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেবল একটি লোনেরই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাকি তহবিল উদ্ধারের জন্য আমরা তদন্ত চালিয়ে যাব। কোভিড সহায়তা প্রকল্পের অপব্যবহার মোকাবিলা করা ইনসলভেন্সি সার্ভিসের অন্যতম প্রধান কাজ ৷ আমরা সেই জরুরি অবস্থার সময় সরকারি তহবিল অন্যায়ভাবে লুঠ করা প্রতারকদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাব।”

তদন্তকারীদের মতে, জোবানপুত্র 2020 সালে কোভিড-19 মহামারীর চরম পর্যায়ে পাঁচ দিনের ব্যবধানে তাঁর জেনেসিস ওয়েব লিমিটেড নামক প্রিন্টিং ব্যবসার জন্য দুটি 50,000 পাউন্ডের বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য আবেদন করেছিলেন। অভিযোগ, তিনি দ্বিতীয় আবেদনে অন্যায়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, এটিই তাঁর আবেদন করা একমাত্র বাউন্স ব্যাক লোন। তিনি 2020 সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় ঋণের 15,371 পাউন্ড পরিশোধ করেছেন ৷ বাকি 35,000 পাউন্ড ব্রিটেনের প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট 2002-এর অধীনে ইনসলভেন্সি সার্ভিস পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে। জেনেসিস ওয়েব লিমিটেড 2004 সালের নভেম্বরে ব্রিটেনের কোম্পানি হাউসে রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল ৷ জোবানপুত্র এর ডিরেক্টর হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন।

কোম্পানিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত গ্রাহক উভয়ের জন্যই পণ্যের উপর ছবি প্রিন্ট করত ৷ 2020 সালের জুলাই মাসে যখন তিনি একটি আলাদা ব্যাঙ্কে দ্বিতীয় বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য আবেদন করেন, তখন তাঁকে কোম্পানির একমাত্র ডিরেক্টর হিসেবে দেখানো হয়। ইনসলভেন্সি সার্ভিস জানিয়েছে, জোবানপুত্র জানিয়েছিলেন, তাঁর কোম্পানি মহামারীর কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ তিনি ঋণের চুক্তিটি পড়েননি, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা ছিল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল একটি বাউন্স ব্যাক লোনের জন্যই যোগ্য। জেনেসিস ওয়েব লিমিটেড 2021 সালের অক্টোবরে এবং 2024 সালের মার্চ মাসে কোম্পানিটি বন্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।

বাউন্স ব্যাক ঋণ প্রকল্পটি তৎকালীন প্রদানমন্ত্রী ঋষি সুনক কোভিড লকডাউনের সময় চালু করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল ছোট ও মাঝারি আকারের ব্যবসাগুলিকে ব্রিটিশ সরকার গ্যারান্টিযুক্ত কম সুদের হারে 20000 থেকে 50000 পাউন্ড পর্যন্ত ঋণ দেবে ৷ এই ঋণগুলি এই শর্তে দেওয়া হয়েছিল যে, কোম্পানির জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা দেবে এমন কোনও সম্পদ কেনার জন্য ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে বিলুপ্ত এই প্রকল্পের অধীনে কোম্পানিকে দেওয়া অর্থ ছয় বা দশ বছরের মধ্যে ফেরত দেওয়ার শর্তও ছিল ৷ কোম্পানি ঋণ পাওয়ার 12 মাস পর থেকে কিস্তি পরিশোধ শুরু করবে এমন শর্তও ছিল।

TAGGED:

COVID FRAUD UK
LONDON COVID LOAN FRAUD
ঋণ জালিয়াতি
লন্ডনে দোষী ভারতীয় বংশোদ্ভূত
COVID LOAN FRAUD IN UK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.