নিউইয়র্কের পরিত্যক্ত সাব স্টেশনে কোরান ছুঁয়ে মেয়র পদে শপথ মামদানির

নিউইয়র্কের পরিত্যক্ত সাব স্টেশনে কোরান ছুঁয়ে মেয়র পদে শপথ মামদানির
তাঁর আগে এভাবে কেউ কখনও নিউইর্য়কোর মেয়র হওয়ার শপথবাক্য পাঠ করেননি ৷ আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহরের মেয়র হয়ে ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি ৷
Published : January 1, 2026 at 9:42 PM IST
নিউইয়র্ক, 1 জানুয়ারি: শহরের পুরনো ও পরিত্যক্ত সাব-স্টেশনে কোরানে হাত রেখে মেয়রের শপথবাক্য পাঠ করলেন জোহরান মামদানি ৷ তখন সবে মধ্যরাত পার হয়ে 2026 সালের ঘণ্টা বেজেছে ৷ গত নভেম্বরে তিনি আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ৷
এর আগে এভাবে নিউইয়র্কের কোনও মেয়র শপথ বাক্য পাঠ করেননি ৷ তাই অনেক দিক দিয়ে ইতিহাস গড়েছেন ভারতের প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের এই পুত্র ৷ 34 বছর বয়সি ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণ নিউইয়র্কের প্রথম দক্ষিণ এশিয় ও মুসলিম মেয়র ৷ কোরানে হাত রেখে তিনিই প্রথম নিউইয়র্কের মেয়র হওয়ার শপথ নিলেন ৷ এছাড়া মামদানির মতো এত কম বয়সে কেউ মেয়র হননি ৷
মধ্যরাতে নয়া বছরের সূচনায় এই শপথ বাক্য অনুষ্ঠানটি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ৷ এর জন্য জোহরান মামদানি শহরের পুরনো অবহেলায় পড়ে থাকা সিটি হল সাবওয়ে স্টেশনকে বেছে নেন ৷ শপথবাক্য পাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং কাছের কয়েকজন ৷ নিউইয়র্কবাসী তখন বর্ষবরণের আনন্দে মেতে উঠেছেন ৷ ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়র হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করেন ডেমোক্র্যাটিক মেয়র মামদানি ৷
আমেরিকার সর্ববৃহৎ শহরের 112তম মেয়র হলেন তিনি ৷ মেয়রকে শপথবাক্য পাঠ করান নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লুতিশা জেমস ৷ বাঁপাশে কোরান হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন জোহরানের স্ত্রী শিল্পী রামা দুয়াজি ৷ প্রথমে কোরানে হাত রেখে নিউইয়র্কের মেয়র হওয়ার শপথ নেন মামদানি ৷ তবে এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেবেন ৷ সিটি হলের বাইরে সরকারি একটি অনুষ্ঠান হবে ৷ সেখানে ভারমন্টের সেনেটর বার্নি স্যান্ডার্স তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন ৷
বিশিষ্ট ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ার ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ মামদানির একমাত্র সন্তান জোহরান মামদানি জন্মগ্রহণ করেন উগান্ডার কাম্পালায় ৷ তাঁর যখন সাত বছর বয়স, তখন পরিবার নিউইয়র্কে চলে আসে ৷ মাত্র সাত বছর আগে 2018 সালে আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়েছেন জোহরান ৷
এর আগে মামদানি বলেছিলেন, শহরের নয়া যুগের সূচনা করবে তাঁর শপথবাক্য পাঠ ৷ পুরনো ও পরিত্যক্ত সাবওয়ে স্টেশনকে কেন ঐতিহাসিক শপথবাক্য পাঠের জায়গা হিসাবে বেছে নিলেন মামদানি ? সংবাদপত্র 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' মামদানির উদ্ধৃতি তুলে জানিয়েছে, 1904 সালে প্রথম এই পুরনো সিটি হল স্টেশনটি খুলে দেওয়া হয় ৷ নিউইয়র্কের 28টি আসল সাবওয়ে স্টেশনের মধ্যে অন্যতম এটি ৷ এর আগে বুধবার দ্য নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি ঘোষণা করেছিল, মামদানি স্কমবার্গ সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ব্ল্যাক কালচার-এর সংগৃহীত কোরানগুলির মধ্যে থেকে একটি কোরান নিয়ে নতুন বছরে মধ্যরাত্রে শপথ নেবেন ৷