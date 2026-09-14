আমেরিকায় কয়েক কোটির স্বাস্থ্যবিমা জালিয়াতিতে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' ভারতীয়, হন্যে হয়ে খুঁজছে এফবিআই

আমেরিকায় কয়েক কোটির স্বাস্থ্যবিমা জালিয়াতিতে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' ভারতীয়, হন্যে হয়ে খুঁজছে এফবিআই
Crores of Medicare fraud in America: স্বাস্থ্যবিমার নামে আমেরিকায় বিপুল আর্থিক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত ভারতীয় এখন হায়দারবাদে বলে জানা গিয়েছে ৷ পুলিশ তাঁর সন্ধান করছে ৷
Published : September 14, 2026 at 3:39 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 সেপ্টেম্বর: স্বাস্থ্যবিমার নামে কয়েক কোটি ডলারের প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের বিরুদ্ধে ৷ এই ব্যাপক জালিয়াতির ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকায় ৷ মার্কিন পুলিশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত অভিযুক্তকে ফেরার বলে ঘোষণা করেছে ৷ 9 কোটি 30 লক্ষ মার্কিন ডলারের স্বাস্থ্যবিমার প্রতারণায় অভিযুক্ত মহম্মদ কাদির খান এখন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকাভুক্ত ৷
আমেরিকার টেক্সাসের রিচার্ডসন-এ 'আমেরিকান প্রিমিয়ার ল্যাবস' নামে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ল্যাবরেটরি চালাতেন কাদির খান ৷ এই ল্যাবে জেনেটিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হত বলে জানা গিয়েছে ৷ এদিকে হায়দরাবাদ পুলিশ খবর পেয়েছে, আমেরিকায় বিপুল আর্থিক প্রতারণার পর কাদির খান হায়দরাবাদে এসে আত্মগোপন করেছে ৷
আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর জানিয়েছে, কাদির খান জেনেটিক পরীক্ষার নাম করে স্বাস্থ্যবিমাগুলি করিয়েছিলেন ৷ এদিকে এই ধরনের পরীক্ষায় স্বাস্থ্যবিমায় টাকা ফেরত পাওয়া যায় না ৷ দফতরের ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, এই ষড়যন্ত্রে মহম্মদ তাঁর ‘আমেরিকান প্রিমিয়ার’ নামের কোম্পানির মাধ্যমে প্রায় 9 কোটি 30 লক্ষ মার্কিন ডলারের ভুয়া মেডিকেয়ার দাবি দাখিল করেন এবং এর জন্য অন্তত 6 কোটি 50 লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থ প্রদান করা হয় ৷
মার্কিন সরকার জেনেটিক পরীক্ষার করানোর জন্য স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প বা মেডিকেয়ার স্কিম চালু করেছে ৷ এই ভুয়ো তথ্য দিয়ে 2023 সালের অগস্ট থেকে 2024 সালের অক্টোবর পর্যন্ত কাদির খান ভুয়ো 9 কোটি 30 লক্ষ ডলার মেডিক্যাল দাবি জমা করেছিল মার্কিন প্রশাসনের কাছে ৷ এর মধ্যে অন্তত 6 কোটি 50 লক্ষ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় 620 কোটি টাকা) দাবি করা হয় ৷ অভিযোগ, এর জন্য চিকিৎসকদের না-জানিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য় পেশ করেছিল কাদির ৷ অথচ এর সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই ৷
আমেরিকার স্বাস্থ্য দফতর জানায়, "কোনও চিকিৎসক এই পরীক্ষাগুলি করতে নির্দেশ দেয়নি ৷ উপভোক্তাদের জন্যে এগুলি করা হয়নি ৷" আমেরিকার বিচার বিভাগ, এফবিআই এবং মানবিক পরিষেবা দফতর চিকিৎসকদের জাল করা সই ও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে ৷ কাদির খানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকাও ফ্রিজ করেছে কর্তৃপক্ষ ৷
টেক্সাসের তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কাদির খান এখন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকাভুক্ত ৷ তবে মনে করা হচ্ছে, সে আমেরিকা থেকে পালিয়ে হায়দরাবাদে এসেছে ৷ এফবিআই এই বিষয়টি হায়দরাবাদের পুলিশকে জানিয়েছে ৷
হায়দরাবাদের শামশাবাদ বিমানবন্দর দিয়ে কারা শহরে প্রবেশ করেছে, সেই তালিকা পরীক্ষা করে দেখছে পুলিশ ৷ অভিযুক্তকে খুঁজে বের করতে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে ৷ এর বেশি কিছু বলতে চাননি তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷