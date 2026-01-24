ETV Bharat / international

সাক্ষী তিন সন্তান, স্ত্রী-সহ 4 জনকে গুলি করে খুন; মার্কিন মুলুকে গ্রেফতার ভারতীয়

আমেরিকায় মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী তিন সন্তান ৷ তাদের সামনেই গুলি করে চার জনকে হত্যা করার অভিযোগ উঠল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের বিরুদ্ধে ৷

Husband Kill Wife in Georgia
আমেরিকার জর্জিয়ায় স্ত্রীকে (ডান দিকে) খুন স্বামীর (বাঁদিকে) (ছবি: নিহত মিমু দোগরার ফেসবুক থেকে গৃহীত)
By PTI

Published : January 24, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
জর্জিয়া (আমেরিকা), 24 জানুয়ারি: সন্তানদের সামনে স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের বিরুদ্ধে ৷ স্ত্রী ছাড়া আরও তিন আত্মীয়কে হত্যা করে সে ৷ আমেরিকার জর্জিয়ায় লরেন্সভিল সিটিতে ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোরে (স্থানীয় সময়) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, পারিবারিক বিবাদের কারণে স্ত্রী-সহ 4 জনকে খুন করেছে ওই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৷ আর এই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী ছিল অভিযুক্তের 3 সন্তান ৷

আটলান্টায় ভারতীয় দূতাবাস এই বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ শোকস্তব্ধ পরিবারকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে ৷ গিনিত কাউন্টি পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা- মিমু দোগরা (43), গৌরব কুমার (33), নিধি চান্দের (37) এবং হরিশ চান্দের (38) ৷ স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী অভিযুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ওই ব্যক্তি বিজয় কুমার, মিমু দোগরার স্বামী ৷

আটলান্টায় কনস্যুলেট জেনারেল-এর তরফে এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করা হয়েছে ৷ দূতাবাস জানিয়েছে, "এই দুর্ভাগ্যজনক গুলি চালনার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত ৷ পারিবারিক অশান্তির কারণে এই দুর্ঘটনা ৷ নিহতদের মধ্যে একজন ভারতীয় নারিক ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পরিবারকে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে ৷"

সংবাদসংস্থা পিটিআই পুলিশ আধিকারিকের উদ্ধৃতি তুলে জানিয়েছে, অভিযুক্ত বিজয় কুমার যখন গুলি চালাচ্ছিলেন, সেই সময় ঘটনাস্থলেই ছিল তার তিন সন্তান ৷ তারা আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের বাঁচাতে লুকিয়ে পড়ে ৷ তিন জনের মধ্যে একজন 911 নম্বরে ফোন করে ৷ তাদের বাড়ি চেনার রাস্তাও বাতলে দেয় পুলিশকে ৷ তাই কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ সন্তানদের কোনও ক্ষতি হয়নি এবং পরিবারের এক সদস্যদের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে ৷

স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোররাত 2.30 মিনিট নাগাদ পুলিশের কাছে ফোন আসে ৷ পুলিশ তড়িঘড়ি ব্রুক আইভি কোর্টের 1000 নম্বর ব্লকে পৌঁছয় ৷ ঘটনাস্থল থেকে চার জনের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷

সম্পাদকের পছন্দ

