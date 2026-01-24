সাক্ষী তিন সন্তান, স্ত্রী-সহ 4 জনকে গুলি করে খুন; মার্কিন মুলুকে গ্রেফতার ভারতীয়

সাক্ষী তিন সন্তান, স্ত্রী-সহ 4 জনকে গুলি করে খুন; মার্কিন মুলুকে গ্রেফতার ভারতীয়
আমেরিকায় মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী তিন সন্তান ৷ তাদের সামনেই গুলি করে চার জনকে হত্যা করার অভিযোগ উঠল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের বিরুদ্ধে ৷
By PTI
Published : January 24, 2026 at 1:49 PM IST
জর্জিয়া (আমেরিকা), 24 জানুয়ারি: সন্তানদের সামনে স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের বিরুদ্ধে ৷ স্ত্রী ছাড়া আরও তিন আত্মীয়কে হত্যা করে সে ৷ আমেরিকার জর্জিয়ায় লরেন্সভিল সিটিতে ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোরে (স্থানীয় সময়) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, পারিবারিক বিবাদের কারণে স্ত্রী-সহ 4 জনকে খুন করেছে ওই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৷ আর এই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী ছিল অভিযুক্তের 3 সন্তান ৷
আটলান্টায় ভারতীয় দূতাবাস এই বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ শোকস্তব্ধ পরিবারকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে ৷ গিনিত কাউন্টি পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা- মিমু দোগরা (43), গৌরব কুমার (33), নিধি চান্দের (37) এবং হরিশ চান্দের (38) ৷ স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী অভিযুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ওই ব্যক্তি বিজয় কুমার, মিমু দোগরার স্বামী ৷
We are deeply grieved by a tragic shooting incident linked to an alleged family dispute, in which an Indian national was among the victims. The alleged shooter has been arrested, and all possible assistance is being extended to the bereaved family.@MEAIndia @IndianEmbassyUS— India in Atlanta (@CGI_Atlanta) January 23, 2026
আটলান্টায় কনস্যুলেট জেনারেল-এর তরফে এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করা হয়েছে ৷ দূতাবাস জানিয়েছে, "এই দুর্ভাগ্যজনক গুলি চালনার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত ৷ পারিবারিক অশান্তির কারণে এই দুর্ঘটনা ৷ নিহতদের মধ্যে একজন ভারতীয় নারিক ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পরিবারকে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে ৷"
সংবাদসংস্থা পিটিআই পুলিশ আধিকারিকের উদ্ধৃতি তুলে জানিয়েছে, অভিযুক্ত বিজয় কুমার যখন গুলি চালাচ্ছিলেন, সেই সময় ঘটনাস্থলেই ছিল তার তিন সন্তান ৷ তারা আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের বাঁচাতে লুকিয়ে পড়ে ৷ তিন জনের মধ্যে একজন 911 নম্বরে ফোন করে ৷ তাদের বাড়ি চেনার রাস্তাও বাতলে দেয় পুলিশকে ৷ তাই কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ সন্তানদের কোনও ক্ষতি হয়নি এবং পরিবারের এক সদস্যদের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে ৷
Title: Homicide - Brook Ivy Court— Gwinnett County Police (@GwinnettPd) January 23, 2026
Date: Jan. 23, 2026
Gwinnett County Police are investigating a shooting that resulted in the deaths of four individuals.
On Jan. 23, 2026, at approximately 2:30 a.m., officers were dispatched to the 1000 block of Brook Ivy Court in… pic.twitter.com/MT3FchbXB6
স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোররাত 2.30 মিনিট নাগাদ পুলিশের কাছে ফোন আসে ৷ পুলিশ তড়িঘড়ি ব্রুক আইভি কোর্টের 1000 নম্বর ব্লকে পৌঁছয় ৷ ঘটনাস্থল থেকে চার জনের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷
