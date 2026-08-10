তারেকের সঙ্গে দেখা হাইকমিশনারের , হাসিনার প্রত্যাবর্তনের আশায় বাংলাদেশ

তারেকের সঙ্গে দেখা হাইকমিশনারের , হাসিনার প্রত্যাবর্তনের আশায় বাংলাদেশ
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার । সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে তারেক রহমান এবং দীনেশ ত্রিবেদীর সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় ৷
By ANI
Published : August 10, 2026 at 4:23 PM IST
ঢাকা, 10 অগস্ট: বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের আবহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। সোমবার সচিবালয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন দীনেশ।
দু'দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা কাটিয়ে সম্পর্ককে ফের ইতিবাচক পথে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে শেখ হাসিনা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তিনি এবার নিজে দেশে ফিরবেন বলে আশা করছে বাংলাদেশ ।
উল্লেখ্য, অন্তর্বতীকালীন উপদেষ্টা ইউনূসের আমলে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হলেও, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফের একবার ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আগের মতো করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই মাঝে ছন্দপতন হয়েছে দিন পাঁচেক আগে নয়াদিল্লি থেকে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠককে কেন্দ্র করে । সৃষ্ট কূটনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেই সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বৈঠকে মিলিত হন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী।
গত 5 অগস্ট দিল্লিতে 'ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়া' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে হাসিনার করা মন্তব্যের জেরে ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যকার সম্পর্কে নতুন করে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলন ঘিরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। যদিও ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ওই অনুষ্ঠানের আযোজক ছিল একটি বেসরকারি সংস্থা । হাসিনা যা যা বলেছেন, তার সঙ্গে নয়া দিল্লির কোনও যোগ নেই। এই কার্যকলাপকে সমর্থন করে না ভারত সরকার। এতে সরকার অংশও ছিল না। এদিকে, এর আগে রবিবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত্ করেন দীনেশ। তারপরেই আজ তারেকের সঙ্গে বৈঠক হল।
খলিলুরের সঙ্গে মিটিংয়ের পরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ইতিবাচক হতে চলেছে বলে দাবি করেন দীনেশ ত্রিবেদী। তাঁর বক্তব্য, দুই দেশের নেতৃত্ব যদি সরাসরি আলোচনা করেন, তা হলে অনেক ইস্যুরই সমাধান সম্ভব। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কথায়, "আমার মনে হয় যখন দুজন নেতা একে-অপরের সঙ্গে বসেন বা কথা বলেন, তখন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। একে-অপরের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সুরাহা হয়। আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে জনগণ ঐক্যবদ্ধ এবং এর সমাধান অবশ্যই হবে । সমাধান আসবেই। আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। এখানে নেতিবাচক কিছু নেই... সবকিছুই ইতিবাচক।"
তারেক রহমান সম্পর্কে বলতে গিয়ে ত্রিবেদী বলেন, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সবাই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আমি বহুবার তাঁর ভাষণ শুনেছি; তিনি হৃদয় থেকে কথা বলেন তা আমি দেখেছি। তিনি জনগণের নেতা। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীও জনগণেরই নেতা।"
প্রসঙ্গত, 2024 সালের অগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হন হাসিনা। পালিয়ে আসেন ভারতে। সেই থেকে ভারতেই সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। তার পর থেকে একাধিক কারণে ভারত আর বাংলাদেশের সম্পর্কে অবনতি হয়েছে । সাম্প্রতিক সেই উত্তেজনার পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর এই সাক্ষাৎ ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন করে সংলাপের দরজা খুলতে পারে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ।