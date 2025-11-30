ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় আটকে বহু ভারতীয়, দ্বীপরাষ্ট্রে মৃত বেড়ে 153

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় আটকে বহু ভারতীয়, দ্বীপরাষ্ট্রে মৃত বেড়ে 153
দিতওয়ার কারণে বিধ্বস্ত ভারতের পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কা ৷ মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় আটকে পড়েছে বহু ভারতীয় ৷
Published : November 30, 2025 at 2:14 PM IST
কলম্বো, 30 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার তাণ্ডবে তছনছ হয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কার বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 153 ৷ শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা 7টায় শ্রীলঙ্কার বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্র (ডিএমসি)-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ 191 জন ৷ প্রায় 78 হাজার মানুষ ঘরছাড়া ৷ তাঁরা অস্থায়ী শিবিরে রয়েছেন ৷ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ ভারী বৃষ্টি আর প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় কোথাও ধস নেমেছে, কোথাও যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ৷ এই অবস্থায় বাতিল হয়েছে একাধিক বিমান ৷
এই দুর্যোগের মাঝে দ্বীপরাষ্ট্রে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয় ৷ তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করছে বিদেশমন্ত্রক ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়া ভারতীয়দের শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ দূতাবাসের তরফে একটি লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে ভারতীয়রা তাঁদের নাম-পরিচয়ের পাশাপাশি বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্ত করতে পারবেন ৷
Acting High Commissioner @DrSatyanjal met stranded Indian passengers at Bandaranaike International Airport, Colombo. Acting HC assured them of all possible assistance. He conveyed that Govt of India will facilitate their swift travel back to India .— India in Sri Lanka (@IndiainSL) November 29, 2025
In wake of #CycloneDitwah,… pic.twitter.com/v23qmdNkW0
ভারতীয় হাই কমিশন এক্স-এর একটি পোস্টে জানিয়েছে, "ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার ডঃ সত্যঞ্জল পান্ডে কলম্বোর বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে পড়া ভারতীয় যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেছেন । ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার তাদের সম্ভাব্য সকল সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন । তিনি জানিয়েছেন যে, ভারত সরকার তাদের দ্রুত ভারতে ফিরে যাওয়ার সুবিধা প্রদান করবে ।"
X-এর পোস্টে এমন ছবি শেয়ার করা হয়েছে যেখানে ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার ডঃ সত্যঞ্জল পান্ডে দুস্থ যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করছেন ।শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া সমস্ত ভারতীয় যাত্রীদের তাদের বিবরণ নিবন্ধনের জন্য হাই কমিশন একটি পৃথক পোস্টে একটি লিঙ্কও প্রদান করেছে । তাতে লেখা হয়েছে, "ভারতীয় যাত্রীরা কলম্বোর বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জরুরি সহায়তা ডেস্কে নিজেদের নিবন্ধন করতে পারেন ৷" হাই কমিশন জানিয়েছে, বিমানবন্দরে বা শ্রীলঙ্কার যেকোনো অংশে যে কোনও দুস্থ ভারতীয় নাগরিকের সহায়তার প্রয়োজন হলে জরুরি নম্বর +94 773727832-তে যোগাযোগ (হোয়াটসঅ্যাপের জন্যও) করতে পারেন ।
🚨 All Indian passengers stranded in Sri Lanka are requested to register their details, with the High Commission of India, Colombo in the link below.— India in Sri Lanka (@IndiainSL) November 29, 2025
🔗Link: https://t.co/yJoWQwPQLo
Indian passengers can also register themselves at the Emergency Help Desk at Bandaranaike…
দিতওয়ার প্রভাবে বিমান পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে ৷ ভারতীয়দের অনেকে রাজধানী কলম্বোর বন্দরানায়কে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে বিমানের অপেক্ষা করছেন ৷ শনিবার রাতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় হাই কমিশনার ৷ তিনি আতঙ্কিত যাত্রীদের আশ্বাস দিয়েছেন, ভারত সরকার যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে ৷
গত সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া তৈরি হওয়ার প্রথম থেকে শ্রীলঙ্কার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে ৷ গত বৃহস্পতিবার পরিস্থিতির অবনতি হয় ৷ প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়ে বাড়িঘর, চাষের ক্ষেত, রাস্তা ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চা চাষ ৷ বেশির ভাগ জলাধার ও নদীতে জল বেড়েছে ৷ সেই জলে প্লাবিত হয়েছে রাস্তা ৷ এই দুর্যোগের পর শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত ৷
'অপারেশন সাগর বন্ধু'-তে সামরিক বাহিনীর দু'টি বিমানে 21 টন ত্রাণ সামগ্রী শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছে ভারত ৷ তার আগের দিন ছ'টন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত ৷ এর পাশাপাশি দু'টি উদ্ধারের দল শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছে ৷ এই দলে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর 80 জন সদস্য রয়েছেন ৷ ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত দ্বীপরাষ্ট্রে উদ্ধারকার্যে যোগ দিয়েছে ৷ সঙ্গে রয়েছে চেতক হেলিকপ্টার ৷ আকাশ ও জলপথে সব মিলিয়ে 27 টন ত্রাণ সামগ্রী শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছে ৷