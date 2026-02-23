'যেভাবেই হোক ইরান ছাড়ুন', ফের বিক্ষোভের মাঝে ভারতীয়দের জন্য নির্দেশিকা

'যেভাবেই হোক ইরান ছাড়ুন', ফের বিক্ষোভের মাঝে ভারতীয়দের জন্য নির্দেশিকা
খামেনেই-বিরোধী অশান্তিতে ফের উত্তপ্ত ইরান ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা আবারও রাস্তায় নেমেছেন ৷ ভারতীয়দের জন্য নির্দেশিকা জারি করল দূতাবাস ৷
By ANI
Published : February 23, 2026 at 3:15 PM IST
তেহরান, 23 ফেব্রুয়ারি: দ্রুত ইরান ছাড়ার নির্দেশিকা জারি করল ভারতীয় দূতাবাস ৷ একদিকে খামেনেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফের অশান্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশ ৷ সেই সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যুদ্ধ-হুমকি ৷ সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে অবিলম্বে যে কোনও উপায়ে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিল ভারত সরকার ৷
এর আগে জানুয়ারি মাসে এমন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল ৷ সোমবার এই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, 5 জানুয়ারি এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি হয়েছিল ৷ তার সূত্র ধরে ফের এই নির্দেশিকা ৷ তীর্থযাত্রী, পড়ুয়া, ব্যবসায়ী এবং পর্যটক- ইরানে থাকা সব ভারতীয় নাগরিকরা ইরানে যেভাবে হোক শীঘ্র ইরান ছেড়ে বেরিয়ে আসুন ৷ প্রয়োজনে বাণিজ্যিক বিমানে ফিরুন ৷
নির্দেশিকায় 14 জানুয়ারি প্রকাশিত নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ মনে দূতাবাস ভারতীয় নাগরিকদের পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের (পিআইওএস) মনে করিয়ে দিয়েছে, তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন ৷ ইরানের যে সব জায়গায় বিক্ষোভ-অবস্থান চলছে, সেই জায়গাগুলি এড়িয়ে চলুন ৷ ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন ৷ এর সঙ্গে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত রিপোর্টে নিয়মিত নজর রাখুন ৷
February 23, 2026
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জ়াজ়িরায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, রাজধানী তেহরানে পড়ুয়ারা খামেনেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ফের বিক্ষোভে নেমেছেন ৷ এক মাস ধরে বন্ধ থাকার পর গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ফের খুলেছে ৷ কিন্তু খোলার পরপরই ফের দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খামেনেইয়ের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন পড়ুয়ারা ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস থেকে সারা দেশে এই বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ৷ গত দু'দিন ধরে সেই প্রতিবাদ চলছে ৷
এই অশান্ত আবহে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ভারতীয় নাগরিকরা যেন সবসময় তাঁদের পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র-সহ অভিবাসনের জরুরি নথিগুলি তাঁদের কাছে রাখেন ৷ রাস্তাঘাটে হঠাৎ কোনও সমস্যায় পড়লে সেই নথিগুলি তাঁরা দেখাতে পারবেন ৷ সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের চারটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে ৷ রয়েছে ইমেলও ৷
আল জ়াজ়িরার রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে খামেনেই সরকারের বিরুদ্ধে অশান্তিতে উত্তাল হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দেশটি ৷ আমেরিকার ওয়াশিংটনে বসবাসকারী ইরানের যুবরাজ রেজ়া পহলভি দেশে ফিরে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার বার্তা দেন ৷ খামেনেই প্রশাসনের উৎখাতের দাবিতে এবং পহলভি বংশের সমর্থনে পথে নামেন হাজার হাজার মানুষ ৷