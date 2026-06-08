ইরান ভ্রমণে নতুন সতর্কতা দিল্লির, ভারতীয়দের ওই দেশ দ্রুত ছাড়ার বার্তা

ইরান ভ্রমণে নতুন সতর্কতা দিল্লির, ভারতীয়দের ওই দেশ দ্রুত ছাড়ার বার্তা
মধ্যপ্রাচ্যে চলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, ইরানে ভারতীয় দূতাবাস ভারতীয়দের ইরান-ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে এবং উপলব্ধ পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছে।
By PTI
Published : June 8, 2026 at 3:43 PM IST
দুবাই, 8 জুন: ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে জারি করা বার্তায় ভারতীয় নাগরিকদের জন্য তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা পুনর্ব্যক্ত করেছে। দূতাবাসের পরামর্শ, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাগরিকদের আপাতত ইরান ভ্রমণ এড়িয়ে চলা উচিত। দূতাবাসের জারি করা এই সতর্কতায়, এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সকল ভারতীয় নাগরিককে ইরান ভ্রমণ এড়িয়ে চলার জন্য তাদের পূর্ববর্তী পরামর্শটিই পুনরায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, বর্তমানে ইরানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের উপলব্ধ পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
দূতাবাস উল্লেখ করেছে যে, এই অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় নাগরিকদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং ভারতীয় দূতাবাসের জারি করা সরকারি নির্দেশাবলী অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা বিদেশে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের ভ্রমণের আগে সর্বশেষ সরকারি পরামর্শগুলি দেখে নিতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইরানে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কোনও নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে অথবা উপলব্ধ পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে দেশ ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে, ইরানের গণমাধ্যম প্রচারিত তথ্য অনুয়ায়ী, তেহরানের মেহরাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং পশ্চিম ইরানের কেরমানশাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করার ঘোষণা করেছে। এই অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানকার সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, আজ সকালে তেহরান, ইসফাহান এবং তাবরিজকে লক্ষ্য করে ইজরায়েলের হামলার খবর প্রকাশের পর এই ঘোষণা করা হয়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে এবং সরকারি তথ্যের ওপর নজর রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে।
রবিবার, 7 এপ্রিল ভারত একটি নির্দেশিকা জারি করে, যাতে ইরানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের পরবর্তী 48 ঘণ্টা তারা যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে বলা হয়। হরমুজ প্রণালীর অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ইস্টার্ন টাইম' অনুযায়ী রাত 8টার যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন, ইরান তা মেনে না চললে "আজ রাতেই একটি সম্পূর্ণ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে"— এমন সতর্কবার্তা দেওয়ার পরই ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে এই নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছে।