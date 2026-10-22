সৌদি আরবের দাম্মাম বিমানবন্দরে হুথি হামলা, মৃত এক ভারতীয় নাগরিক

সৌদি আরবের দাম্মাম বিমানবন্দরে হুথি হামলা, মৃত এক ভারতীয় নাগরিক
SAUDI AIRPORT ATTACK: বুধবার রাতে সৌদির দাম্মাম বিমানবন্দরে হামলার ঘটনায় মৃত দু'জনের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক।
Published : October 22, 2026 at 2:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: ফের সৌদি আরবের বিমানবন্দরে হামলা ৷ ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ যার মধ্যে এক ভারতীয় আছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি অফ সিভিল এভিয়েশন জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় দাম্মামের কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও আটজন আহত হয়েছেন বলে খবর। অন্যদিকে, রিয়াধে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, বুধবার রাতে দাম্মাম বিমানবন্দরে হামলার ঘটনায় মৃত দু'জনের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক। দূতাবাস আরও জানিয়েছে, আরও দু'জন ভারতীয় নাগরিক আহত।
রিয়াধে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, "আমরা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি ৷ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। নিহত ব্যক্তির পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা ৷ আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।" সৌদি সিভিল এভিয়েশনের বিবৃতি অনুযায়ী, গুরুতর আহত আটজনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এক্স-এ দেওয়া এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, “বুধবার সন্ধ্যায় দাম্মামের কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মারাত্মক হামলা চালানো হয়েছে।”
GACA: Attack Targets King Fahd International Airport in Dammam; One Killed, Eight Injured. https://t.co/GhosE8FtnN #SPAGOV https://t.co/tbaPJdVviW— SPAENG (@Spa_Eng) October 21, 2026
সে দেশের অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এই হামলায় একজন বাসিন্দা নিহত হয়েছেন ৷ আরও আটজন আহত ৷ তাঁদের আঘাত গুরুতর। আহত সবাইকে দ্রুত হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ এছাড়া হামলায় কিছু সম্পদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যার পরিমাণ বর্তমানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরও তথ্য জানানো হবে।”
এদিকে, সৌদি আরবে বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের জন্য একটি নির্দেশ জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রক ৷ মন্ত্রকের মুখপাত্র টমি পিগট ‘এক্স’-এ লিখেছেন, “ইরান-সমর্থিত হুথিরা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ক্রমাগত শত্রুতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা অসামরিক বিমানবন্দর-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হামলা চালাচ্ছে ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষ হতাহত হচ্ছেন ৷ ভ্রমণ ব্যবস্থাতেও মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। আমাদের কর্মী ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তাঁদের সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া অব্যাহত রাখব।”
ইয়েমেনের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল মজিদ আল-নাজিলি নিশ্চিত করেছেন, হুথি বাহিনী একদিনেই চারবার আল-রায়ান বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। অসামরিক বিমান চলাচলের উপর অব্যাহত হামলার নিন্দা জানিয়ে কর্নেল আল-নাজিলি বিমানবন্দরগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার বিষয়টিকে ইয়েমেনি জনগণের অপরিহার্য সম্পদের উপর আক্রমণ একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও জোর দিয়ে জানান, বিমানবন্দরগুলিতে হামলা সরাসরি ইয়েমেনি জনগণের স্বার্থের ক্ষতি করে এবং তাদের চলাচলের স্বাধীনতাকে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয়।