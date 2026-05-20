বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতিকের মৃত্যু, উপ-হাইকমিশন থেকে উদ্ধার দেহ

বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতিকের মৃত্যু, উপ-হাইকমিশন থেকে উদ্ধার দেহ
Published : May 20, 2026 at 1:44 AM IST
ঢাকা, 20 মে : বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিকের মৃত্যু। চট্টগ্রামের ভারতীয় উপ-হাইকমিশনের দফতর থেকে এক আধিকারিকের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর । তাঁর নাম নরেন ধর । তিনি হাইকমিশনের সহকারী প্রোটোকল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে । বয়স চল্লিশের কাছাকাছি । প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে তাঁর বাড়ি চণ্ডীগড়ে । তবে ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি ।
চট্টগ্রামের সহকারী পুলিশ কমিশনার আমিনুর রাশিদ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, হাইকমিশনের ওল্ড ভিসা ভবনের দু'তলার একটি শৌচাগারের পাশ থেকে নরেনের দেহ উদ্ধার হয়েছে । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে । তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি চট্টগ্রামের পুলিশের কর্তারা । পাশাপাশি রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর সময় সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে পারবেন পুলিশ কর্তারা ।
সূত্রের খবর, দেহ উদ্ধারের কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন চট্টগ্রামের পুলিশের আধিকারিকরা । সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে দেহ পাঠানো হয়েছে । এখানেই ময়নাতদন্ত হবে । তারপর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে । ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনরে তরফ থেকে এ ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি । চট্টগ্রামের উপ-হাইকমিশনের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ।
বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলো জানিয়েছে, চট্টগ্রামের খুলসী থানা এই ঘটনার তদন্ত করছে । ওসি আরিফুর রহমান জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে তাঁদের কাছে ভারতীয় কূটনীতিকের মুত্যু সংক্রান্ত সংবাদ এসে পোঁছয় । পুলিশ সেখানে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে । আপাতত ময়নাতদন্তের জন্য ভারতীয় কূটনীতিকের দেহ হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, নরেনের শরীরের কোথাও কোনও আঘাতের হিহ্ন ছিল না । আর এখান থেকেই তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন শৌচাগারের কাছে এসে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন । এরপরই তাঁর মৃত্যু হয় ।