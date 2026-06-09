H-1B ভিসায় ট্রাম্পের শর্ত বাতিল, মার্কিন আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত প্রবাসী ভারতীয়দের

H-1B ভিসায় ট্রাম্পের শর্ত বাতিল, মার্কিন আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত প্রবাসী ভারতীয়দের
এইচ-1বি ভিসার উপর ট্রাম্প আরোপিত 1 লক্ষ মার্কিন ডলার ফি বাতিল করার আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে প্রবাসী ভারতীয় গোষ্ঠীগুলো ।
By PTI
Published : June 9, 2026 at 10:09 AM IST
ওয়াশিংটন, 9 জুন: এইচ-1বি ভিসা ফি বাতিল ঘোষণার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়রা ৷ সোমবার ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের ধার্য করা 1 লক্ষ ডলারের এইচ-1বি (H-1B) ভিসা ফি বাতিল ঘোষণা করে ৷ মার্কিন মুলুকে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা, নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখতে একাধিক অ্যাডভোকেসি গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ৷ তাদের মতে, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে আমেরিকায় প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় রাখার জন্য এই সিদ্ধান্তটি যথার্থ ।
'ফাউন্ডেশন ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ডিয়াসপোরা স্টাডিজ' (FIIDS)-এর নীতি ও কৌশল বিভাগের প্রধান খণ্ডেরাও কান্দ সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "আমরা ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল আদালতের এইচ-1বি ভিসা ফি (1 লক্ষ ডলার) বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই ৷ এটি কর্মসংস্থান-ভিত্তিক অভিবাসন ব্যবস্থায় নিশ্চয়তা ও ন্যায়পরায়ণতা ফিরিয়ে এনেছে । উদ্ভাবন, গবেষণা ও উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে আমেরিকায় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বজায় রাখার জন্য আদালতের এই রায় যথার্থ ।
তিনি আরও বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং উন্নত উৎপাদন খাতের অব্যাহত প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দক্ষ বৈশ্বিক মেধার প্রাপ্যতা অপরিহার্য । এই রায় সেই নীতিকেই সুদৃঢ় করে যে, বড় ধরনের নীতিগত পরিবর্তন অবশ্যই আইনি এক্তিয়ার ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে হতে হবে ।"
কান্দ আরও জানান, এফআইআইডিএস (FIIDS) বিশ্বাস করে যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মেধাভিত্তিক অভিবাসন কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামগ্রিক অর্থনীতি—উভয়কেই শক্তিশালী করে ।
'ইন্ডিয়াসপোরা'-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সঞ্জীব জোশিপুরা পিটিআই-কে বলেন, "আদালতের এই আদেশের পর এইচ-1বি ভিসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ৷ তবে প্রশ্ন এখনও বিষয়টির কি সত্যি এখানেই সমাপ্তি ঘটল ?"
সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি জানান, মার্কিন প্রশাসন হয়তো এমন সব পদ্ধতিগত বা প্রক্রিয়াগত পদক্ষেপের মাধ্যমে এইচ-1বি ভিসাধারীদের জন্য বাধা সৃষ্টি করতে পারে ৷ যা আইনের লঙ্ঘন হবে না । প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "প্রশাসনের ঘোষিত নীতিগত অগ্রাধিকার অনুযায়ী তারা যদি এইচ-1বি ভিসাধারীদের ওপর বাধা আরোপ করতে চায়, তবে তারা এমন সব পদ্ধতিগত উপায়ের মাধ্যমে তা করতে পারে যা মার্কিন আইনের পরিপন্থী নয় ।"
সোমবার বস্টনের ফেডারেল আদালতের বিচারক এইচ-1বি আবেদনের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধার্য করা 1 লক্ষ ডলারের ফি বাতিল করে দেন । আদালত এই ফি-কে বেআইনি বলে অভিহিত করে, কারণ এর জন্য মার্কিন কংগ্রেসের কোনও অনুমোদন ছিল না ।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করে নতুন এইচ-1বি ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে 1 লক্ষ ডলারের এই ফি আরোপ করেছিলেন ।