বিমান হামলা রুখে সাহসিকতার পরিচয় ! স্মিতকে সম্মানিত করলেন UAE প্রেসিডেন্ট

বিমান হামলা রুখে সাহসিকতার পরিচয় ! স্মিতকে সম্মানিত করলেন UAE প্রেসিডেন্ট
Dubai-Tel Aviv Flight Attack: ঘটনাটি 30 সেপ্টেম্বরের ৷ ফ্লাইদুবাইয়ের 170 জনেরও বেশি যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর ও তাঁর সঙ্গী ক্রু মেম্বাররা ৷
By PTI
Published : October 28, 2026 at 12:03 PM IST
দুবাই, 28 অক্টোবর: মাঝ আকাশে দুবাই-তেল আভিভগামী বিমানে হামলা ও ছিনতাইয়ের চেষ্টা ৷ আর সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর ৷ নিজে ঘায়েল হয়েও জীবনের পরোয়া না করে তিনি ফ্লাইদুবাইয়ের অনেক যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ৷ তাই এবার তাঁর এই বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তাঁকে সম্মানিত করলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ৷ স্মিতের পাশাপাশি ফ্লাইদুবাইয়ের অন্যান্য ক্রু মেম্বারদের 'ফার্স্ট ক্লাস অর্ডার অফ জায়েদ 2' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে ।
দুবাই মিডিয়া অফিসের তরফে মঙ্গলবার প্রকাশিত এক বিবৃতি অনুযায়ী, দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্মিত মচ্ছর ও বাকিদের এই পদকগুলি প্রদান করেন । তিনি ফ্লাইদুবাইয়ের ক্রু মেম্বারদের সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধের প্রশংসা করেন । স্মিত মচ্ছর এবং ফ্লাইদুবাইয়ের ক্রু মেম্বাররা রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ।
ঘটনাটি ঘটে 30 সেপ্টেম্বর ৷ ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড1073 বিমানটি দুবাই থেকে তেল আভিভের দিকে যাচ্ছিল ৷ তাতে 170 জনেরও বেশি যাত্রী ও ক্রু ছিলেন । বিমানের কো-পাইলট মাঝআকাশে কাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের উপর হামলা চালায় ৷ সেই আক্রমণে গুরুতর আহত হন স্মিত । এই আক্রমণের উদ্দেশ্য যদিও এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্ত চলছে ৷
ইজরায়েলি কর্মকর্তাদের দাবি, ওমানের নাগরিক ওই কো-পাইলট স্মিত মচ্ছরকে আঘাত করার পর বিমানটিকে 30 সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে প্রায় 14 হাজার ফুট নীচে নামিয়ে আনেন । সেসময় রক্তাক্ত অবস্থায় ককপিটের মেঝেতে পড়েছিলেন স্মিত ৷ সেই অবস্থাতেও তিনি তাঁর শেষ শক্তিটুকু দিয়ে চেষ্টা করেন এবং ককপিটের দরজার লক খুলে ফেলতে সক্ষম হন । এর ফলে আততায়ী কো-পাইলটের বিমান হামলা বা হ্যাইজাকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় ৷
ককপিটের ভিতরে ঢুকে কো-পাইলটকে কাবু করে ফেলেন বিমান যাত্রী ও ক্রুরা । এরপর বিমানে থাকা ফ্লাইদুবাইয়ের অন্য দুই পাইলট বিমানটিকে নিরাপদে তাবুকে অবতরণ করান । ওমানের কো-পাইলটকে গ্রেফতার করা হয় । অন্যদিকে, আহত স্মিত মচ্ছরকে প্রথমে সৌদি আরবের তাবুকের একটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে আবুধাবিতে স্থানান্তর করা হয় । ফ্লাইদুবাইয়ের ক্রু মেম্বাররা আকাশপথে ককপিটে হওয়া হামলাটি সফলভাবে প্রতিহত করেন, যার ফলে যাত্রীরা সুরক্ষিত থাকেন এবং বিমানটি সৌদি আরবে নিরাপদে অবতরণ করতে সক্ষম হয় ।
আর তাঁদের এই অসীম সাহসিকতার কাজের জন্য সম্মানিত করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ৷ ক্রু মেম্বাররা প্রেসিডেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই সম্মান পেয়ে গর্ববোধ করেন । বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সম্মান সেবা, নিষ্ঠা ও অঙ্গীকারের মতো মূল্যবোধগুলোর প্রতি প্রেসিডেন্টের স্বীকৃতিরই প্রতিফলন । 'ফার্স্ট ক্লাস অর্ডার অফ জায়েদ 2' হল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি উচ্চপর্যায়ের নাগরিক সম্মান । দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদারে অবদান, অসামান্য সেবা বা সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তি, কূটনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা এবং ক্রু মেম্বারদের এই সম্মানে ভূষিত করেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট ।