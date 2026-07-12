বন্দুক দেখিয়ে দেড় ঘণ্টা 'বন্দি', প্যালেস্তাইনে আক্রান্ত মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রো খান্না

বন্দুক দেখিয়ে দেড় ঘণ্টা 'বন্দি', প্যালেস্তাইনে আক্রান্ত মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রো খান্না
2028 সালে অনুষ্ঠিত হতে চলা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রো খান্না একজন অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী।
By PTI
Published : July 12, 2026 at 7:54 AM IST
ওয়াশিংটন, 12 জুলাই: ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রো খান্নাকে প্যালেস্তাইনে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হাতে ঘণ্টা দেড়েক 'বন্দি' করে রাখা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ ডেমোক্রেটিক পার্টির সাংসদ রো খান্না জানিয়েছেন যে, মার্কিন এম4 রাইফেলধারী প্যালেস্তাইনে কয়েকজন ইজরায়েলি বাসিন্দারা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজনকে আটক করেছিল।
জানা গিয়েছে যে, 2028 সালে অনুষ্ঠিত হতে চলা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে রো খান্না একজন অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। রো খান্না জানান, তাঁর দলটি একটি প্যালেস্তিনীয় গ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিল, এমন সময় একদল সশস্ত্র ব্যক্তি তাঁদের ভ্যান ঘিরে ফেলে। জানা গিয়েছে, এই এলাকাটিতে প্যালেস্তিনীয় বাসিন্দারা প্রায়ই ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের আক্রমণের শিকার হন। এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর, ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর সদস্যরা (আইডিএফ) সেখানে পৌঁছে আটককারীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় এবং মার্কিন দলটিকে নিরাপত্তার সঙ্গে সেখান থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মার্কিন দূতাবাস ও ইজরায়েলের পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর অবশেষে রো খান্নাকে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেস সদস্য বলেন, “ভাবুন তো, দখলদারিত্বের ছায়ায় বসবাসকারী প্যালেস্তিনীয়দের প্রতিদিন কেমন লাগে, যদি তারা মার্কিন কংগ্রেসের একজন সদস্যকে 90 মিনিট অসহায় করে রাখতে পারে !”
উল্লেখ্য যে, ইজরায়েল আরব বংশোদ্ভূত প্যালেস্তিনীয়দের এলাকায় ইহুদি বসতি স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিম তীরের জনসংখ্যার অনুপাত পরিবর্তন করার চেষ্টা করে চলেছে। এই বসতিগুলি বিশ্বে স্বীকৃত নয়। এই বসতিগুলিতে বসবাসকারী মানুষদের বসতি স্থাপনকারী (Settler) বলা হয়। এই বসতি স্থাপনকারীদের নানা হিংসাত্মক আচরণের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়।
2023 সালের 7 অক্টোবর হামাসের ইজরায়েল-বিরোধী হামলার ফলে ওই অঞ্চলে যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলেরই রাজনীতিবিদরা মাঝেমধ্যে এই অঞ্চলে সফর করেন। রিপাবলিকান প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন এবং ডেমোক্র্যাট ক্রিস ভ্যান হোলেন ও জেফ মার্কলি গত বছর এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেছিলেন। শিকাগোর প্রাক্তন মেয়র রাম ইমানুয়েলও বর্তমানে ইজরায়েল সফরে রয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ হিসেবে স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করা ইমানুয়েলকে প্রেসিডেন্ট পদের একজন সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।