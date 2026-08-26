এইচ1-বি ভিসার ফি বাড়লে উচ্চ-মূল্যের চাকরিগুলো আমেরিকা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার শঙ্কা !

এইচ1-বি ভিসার ফি বাড়লে উচ্চ-মূল্যের চাকরিগুলো আমেরিকা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার শঙ্কা !
'ফাউন্ডেশন ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা স্টাডিজ' বলেছে যে, এই পদক্ষেপের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিদেশে চলে যেতে পারে ।
Published : August 26, 2026 at 1:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: এইচ-1বি (H1-B) ভিসার জন্য প্রস্তাবিত অতিরিক্ত 1,03,265 মার্কিন ডলার (প্রায় 98 লক্ষ টাকা) ফি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল একটি ভারত-মার্কিন অ্যাডভোকেসি গ্রুপ । তাদের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিদেশে চলে যেতে পারে । 'ফাউন্ডেশন ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা স্টাডিজ' (FIIDS) জানিয়েছে যে, এই অত্যধিক ফি বৈধভাবে কর্মী নিয়োগকে অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক করে তুলতে পারে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেই কোম্পানিগুলোকে উচ্চ-মূল্যের বা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি বিদেশে স্থানান্তরে উৎসাহিত করতে পারে ।
'ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি' (DHS) যখন এইচ-1বি ভিসার কোটা বা সীমাবদ্ধতার আওতাভুক্ত সমস্ত আবেদনের (উচ্চতর ডিগ্রির কারণে ছাড় পাওয়া আবেদন-সহ) জন্য অতিরিক্ত 1,03,265 ডলার ফি-র প্রস্তাব দেয়, তার ঠিক পরের দিনই এই বিবৃতি দিয়ে উদ্বেগের কথা জানাল FIIDS।
#USCIS proposed #$103K #H1B fee could choke startups & costs billions to industry. Total #OPT #H1b $203K will make #student-to-work pathway impossible. #Stop exorbitant fees, #Congress to constrain the hikes, & industry to protect America’s talent & competitiveness @DNC @RNC pic.twitter.com/kWbCA709xx— FIIDSUSA (@FIIDSUSA) August 25, 2026
এই গ্রুপের পলিসি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজির প্রধান খাণ্ডেরাও কান্দ 'এক্স'-এ শেয়ার করা এক বিবৃতিতে বলেন, "আমরা স্বীকার করি যে, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা, জালিয়াতি রোধ এবং বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য DHS (ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) এবং USCIS (ইউনাইটেড স্টেটস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস)-এর পর্যাপ্ত সম্পদের প্রয়োজন । কিন্তু এইচ-1বি ভিসার জন্য 1,03,265 ডলার ফি আর্থিক সংকটে থাকা স্টার্টআপগুলোর জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে ৷ অন্যদিকে, যেসব কোম্পানি হাজার হাজার এইচ-1বি কর্মী নিয়োগ করে, তাদের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত খরচ কয়েকশো মিলিয়ন ডলার - এমনকি প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হতে পারে ।"
কান্দ উল্লেখ করেন যে, এর সঙ্গে সম্ভাব্য 1,00,000 ডলারের ওপিটি (OPT) ফি যুক্ত হলে মোট খরচ দাঁড়াবে 2,03,265 ডলারে । এই নীতির ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষে কর্মজীবনে প্রবেশের পথটি কার্যত ব্যয়বহুল ও নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে । তাঁর কথায়, "আমরা DHS এবং USCIS-এর প্রতি আহ্বান জানাই যেন তারা অর্থায়নের জন্য আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও পদ্ধতি খুঁজে বের করে । পাশাপাশি কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানাই যেন সংস্থাগুলোর জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা হয় এবং শিল্পখাতের প্রতি আহ্বান জানাই যেন তারা আমেরিকার মেধা বা দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে ।" তিনি আরও বলেন, "আমেরিকান কর্মীদের সুরক্ষা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকার নেতৃত্ব বজায় রাখা - এই দুটি বিষয়কে অবশ্যই সমান গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে ।"
FIIDS জানিয়েছে, এমন এক সময়ে এই প্রস্তাবটি এসেছে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আগমনের প্রবাহে ইতিমধ্যেই দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে । 'ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন'-এর তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা জানায়, 2025 সালের শরৎকালে নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির হার 17 শতাংশ কমেছে ।
সংস্থাটি 'নাফসা' (NAFSA)-র 2026 সালের একটি পূর্বাভাসের কথাও উল্লেখ করেছে, যেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা 1,11,000 পর্যন্ত কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে । তারা আরও বলেছে, এর ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 9.5 শতাংশ কমতে পারে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে 3.4 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত । FIIDS উল্লেখ করেছে যে, USCIS ইতিমধ্যেই তাদের প্রয়োজনীয় তহবিলের প্রায় 96 শতাংশই আবেদনকারী ও আবেদন দাখিলকারীদের দেওয়া ফি-র মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে ।