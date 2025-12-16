সর্বশক্তি দিয়ে পাক জঙ্গিদের মোকাবিলা করা হবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘে কড়া বার্তা ভারতের

সর্বশক্তি দিয়ে পাক জঙ্গিদের মোকাবিলা করা হবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘে কড়া বার্তা ভারতের
পাকিস্তানের দাবি রাষ্ট্রসংঘের সনদ, নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ও কাশ্মীরবাসীর ইচ্ছানুযায়ী উপত্যকায় সমস্যার সমাধান করতে হবে ৷ এদিন সেই দাবিও উড়িয়ে দেয় ভারত ৷
Published : December 16, 2025 at 7:25 PM IST
নিউইয়র্ক, 16 ডিসেম্বর: সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে আরও একবার কড়া বার্তা দিল ভারত ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের দমন করা হবে ৷
পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জেরে অপারেশন সিঁদুর-সহ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ করেছে ভারত ৷ সোমবার নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কে এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা হয় ৷ 'লিডারশিপ ফর পিস' শীর্ষক আলোচনায় জম্মু-কাশ্মীর এবং সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি প্রসঙ্গে একাধিক প্রশ্ন তোলেন পাকিস্তানের দূত অসিম ইফতিকার আহমেদ ৷ তাঁর প্রশ্নের তীব্র সমালোচনা করেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী দূত হরিশ পর্বথানেনী ৷
তিনি বলেন, "এই আলোচনায় জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তানের অযাচিত উল্লেখ ভারতের জনগণের ক্ষতি করার প্রতি তাদের মানসিকতারই প্রমাণ দেয় । বিভাজন সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত বৈঠকে সেই মানসিকতাকে আরও উস্কে দিতে চান নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য দেশের এক কূটনীতিক ৷ এ ছাড়া তাঁর কাছ থেকে নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আশা করা যায় না ৷"
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) December 15, 2025
PR @AmbHarishP delivered 🇮🇳’s statement at the Open Debate on ‘Leadership for Peace’ in the @UN Security Council.
Please watch.
Full statement here- https://t.co/8GWDDqz4JW @MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/PpWG2Q1kaU
দীর্ঘদিন ধরে ইসলামাবাদ দাবি করে আসছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ, নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ও কাশ্মীরবাসীর ইচ্ছানুযায়ী কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা হোক ৷ এদিন ইসলামাবাদের সেই দাবিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন ভারতীয় দূত ৷ জবাবে, জেলবন্দি সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং পাক সেনার মধ্যে থাকা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি ৷ কটাক্ষ করে হরিশ বলেন,"জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান জানানোর অনন্য পন্থা রয়েছে পাকিস্তানের কাছে ৷ প্রধানমন্ত্রীকে জেলে বন্দি করা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সকে আজীবনের জন্য রক্ষাকবচ প্রদান করা, এই সবকিছুই রয়েছে সেই তালিকায় ৷"
উল্লেখ্য, 2023 সালের অগস্ট মাসে দুর্নীতি মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সেই থেকে একাধিক মামলায় জেলেই রয়েছেন তিনি ৷ সম্প্রতি জেলের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে ৷ এই আবহে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্যাতন বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক অ্যালিস জিল এডওয়ার্ডস পাকিস্তানি সরকারকে তার "অমানবিক ও অমর্যাদাকর" আটক অবস্থার সমস্যগুলি সমাধানের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান ৷
এদিকে, 27তম সংবিধান সংশোধন করে সম্প্রতি চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে আজীবন সমস্ত রকমের আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা করেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ৷ এদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের আলোচনায় সেই প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করেন ভারতীয় দূত ৷ শুধু তাই নয় ৷ হরিশ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং আগামিদিনেও থাকবে ৷
পহেলগাঁও হামলার পর 1960 সালের সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত করে ভারত ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গে হরিশ বলেন, "65 বছর আগে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং ভরসা করে এই চুক্তিটি করা হয় ৷ কিন্তু, দীর্ঘ সাড়ে ছয় দশক ধরে 3টি যুদ্ধ এবং কয়েক হাজার জঙ্গি হামলা চালিয়ে পাকিস্তান সেই মানসিকতা নষ্ট করে দিয়েছে ৷" তিনি আরও বলেন, "বিগত 3-4 দশকে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলায় প্রায় 10 হাজার ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন ৷ সম্প্রতি পহেলগাঁওয়ের হামলাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ৷"