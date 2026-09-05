বিশ্বের নির্ভুল মানচিত্র তৈরিতে প্রস্তাব গৃহীত রাষ্ট্রসঙ্ঘে, বিরুদ্ধে ভোট শুধু আমেরিকার
বিশ্বের ভূখণ্ডে উত্তর থেকে দক্ষিণে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ৷ কিন্তু এখনও কার্যক্ষেত্রে ষোড়শ শতকের মানচিত্র ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এবার বাস্তবে পরিবর্তন হবে ৷
By PTI
Published : September 5, 2026 at 1:43 PM IST
নিউইয়র্ক, 5 সেপ্টেম্বর: বিশ্বের মানচিত্রে সংশোধন করার সঙ্কল্প গৃহীত হল রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ৷ মহাদেশীয় ভূখণ্ডের আরও 'নির্ভুল উপস্থাপনা'ই এই সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য ৷ ভারত এই সঙ্কল্পকে সমর্থন করে ভোট দিয়েছে ৷ স্থানীয় সময় শুক্রবার 193 সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় 'কারেক্ট দ্য ম্যাপ' শীর্ষক এই সঙ্কল্প গৃহীত হয় ৷ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত আফ্রিকার ভূখণ্ডের যে পরিবর্তন হয়েছে, তা পরিবর্তন করা হবে বিশ্বের মানচিত্রে ৷
এই সঙ্কল্পটি পেশে করেছে পশ্চিম আফ্রিকার টোগো দেশ ৷ 'কারেক্ট দ্য ম্যাপ'-এর সমর্থনে ভোট পড়েছে 164টি ৷ ভোটদানে বিরত থেকেছে এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, মলডোভা, সার্বিয়া এবং ইউক্রেন ৷ মানচিত্র সংশোধনের বিরুদ্ধে একটিই মাত্র ভোট পড়েছে এবং এর বিরোধিতা করেছে আমেরিকা ৷
এই সঙ্কল্পে উল্লেখ করা হয়েছে, ষোড়শ শতকে ডিজাইন করা 'মার্কেটা প্রোজেকশন' এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে শিক্ষা থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল, অফিস সর্বত্র ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ যদিও এর মধ্যে বাস্তবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভূখণ্ডগুলির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে ৷
#WATCH | New York, US: The United Nations General Assembly officially adopted the 'Correct the Map' resolution by a vote of 164 to 1, marking a historic shift away from the traditional Mercator projection in favor of more accurate, equal-area representations like the Equal Earth… pic.twitter.com/DaN6MlULGK— ANI (@ANI) September 5, 2026
এই প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, "এই বিকৃতি আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার আয়তনকে বাস্তবে যা, তার চেয়ে ছোট করে দেখায় এবং বিশ্ব সম্পর্কে একটি ভারসাম্যহীন ধারণা বজায় রাখে ৷" রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি রাঘু পুরী বলেন, "মানচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভুল ও প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি অনুসরণের যে উদ্দেশ্য এই প্রস্তাবে রয়েছে, ভারত তাকে স্বাগত জানায় ৷
তিনি বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, সমাজে ভূগোল এবং যে আপেক্ষিক মাপে আমাদের চারপাশের বিশ্ব গড়ে উঠেছে, তাকে বুঝতে হলে মানচিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷"
On Friday, the United Nations General Assembly adopted an African proposal for a new world map, which shows countries’ true size relative to one another.— UN News (@UN_News_Centre) September 4, 2026
In favor: 164
Against: 1
Abstentions: 6 pic.twitter.com/5BE4LUiojH
এদিকে আগামী 26 সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতা করবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের 81তম সাধারণ সভার সূচনা হবে আগামী 8 সেপ্টেম্বর ৷ 22 সেপ্টেম্বর থেকে 28 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 193 সদস্যের রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে ৷ 26 সেপ্টেম্বর উচ্চস্তরীয় এই অধিবেশনে স্থানীয় সময় দুপুরে ভাষণ দেবেন জয়শঙ্কর ৷
এই অধিবেশনের বিতর্কে প্রথম বক্তা ব্রাজিল ৷ তারপর আমেরিকা বক্তব্য পেশ করবে ৷ বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী খলিলুর রহমান এই উচ্চস্তরীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবেন ৷ 22 সেপ্টেম্বর ইউএনজিএ পোডিয়ামে ভাষণ দেবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ হোয়াইট হাউজে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতা করবেন তিনি ৷