মাদক সম্রাটের হত্যায় জ্বলছে মেক্সিকো, নাগরিকদের সতর্ক করল ভারত-আমেরিকা

মাদক সম্রাটের হত্যায় জ্বলছে মেক্সিকো, নাগরিকদের সতর্ক করল ভারত-আমেরিকা
রবিবার গুয়াদালাজারার দক্ষিণ-পশ্চিমে জালিস্কোর টাপালপায় মোনচোকে ধরার জন্য অভিযানে নামে সেনা ৷ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় মেনচোর ৷
By PTI
Published : February 23, 2026 at 1:12 PM IST
মেক্সিকো সিটি, 23 ফেব্রুয়ারি: সেনা অভিযানে নিহত মেক্সিকোর কুখ্যাত মাদক চোরাচালানকারী নেমেসিয়ো ওসেগুয়েরা ওরফে এল মেনচো। এর পরেই উত্তর আমেরিকার এই দেশের বিভিন্ন অংশে শুরু হয়েছে চরম বিক্ষোভ। মেনচোর অনুগামীরা একের পর এক বাস-গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন। বন্দুকধারীরা রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সে দেশে থাকা ভারতীয়দের জন্য একগুচ্ছ সতর্কবার্তা দিল মেক্সিকোর ভারতীয় দূতাবাস।
মেক্সিকোর সেনাবাহিনী জালিস্কো নিউ জেনারেশনের নেতা নেমেসিও রুবেন ওসেগুয়েরা সার্ভান্তেস ওরফে এল মেনচো-কে হত্যা করে ৷ মেক্সিকোর সবচেয়ে শক্তিশালী মাদক চোরাচালানকারী হয়ে উঠেছিল এই মেনচো ৷ হত্যার পর তার শিরশ্ছেদ করে মেক্সিকোর সেনা ৷ আর এই ঘটনার পরই দেশের একাংশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।
কার্যত মাদক সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন মেনচো ৷ তাকে হত্যা কার্যত মেক্সিকোর সরকারে বড় সাফল্য বলে দাবি করা হচ্ছে ৷ রবিবার রাত থেকে চলা বিক্ষোভ, আগুনের জেরে জালিস্কোর রাজধানী গুয়াদালাজারা কার্যত ভূতুরে শহরে পরিণত হয়েছে ৷ এই ঘটনার পর সোমবার বেশ কয়েকটি রাজ্যে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
প্রতিরক্ষা বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রবিবার গুয়াদালাজারার দক্ষিণ-পশ্চিমে জালিস্কোর টাপালপায় মোনচোকে ধরার জন্য অভিযানে নামে সেনা ৷ গুরুতর আহত হয়েছিল ওসেগুয়েরা সার্ভান্তেস ৷ এরপর মেক্সিকো সিটিতে নিয়ে যাওয়ার সময় তার মৃত্যু হয় ৷ অভিযানের সময়, সেনার উপরেও গুলি চালানো হয় ৷ সেনার পাল্টা গুলিতে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওসেগুয়েরা সার্ভান্তেস-সহ আরও তিনজনকে মেক্সিকোতে নিয়ে আসার পথে তাদেরও মৃত্যু হয় ৷ আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি মাদক চোরাচালানকারীদের থেকে রকেট লঞ্চার এবং অন্যান্য একাধিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীরও তিন জওয়ান আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে মেনচোর জন্য 15 মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার ঘোষণা করেছিল মার্কিন প্রশাসন ৷
অন্যদিকে, মেনচো নিহত হওয়ার ঘটনায় মেক্সিকোয় ভারতীয় দূতাবাস সোমবার সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বিশেষ পরামর্শ জারি করেছে ৷ হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে তাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে এবং ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। মেক্সিকোয় ভারতীয় দূতাবাস এক্স-এ পোস্ট করেছে, "নিরাপত্তা অভিযান, রাস্তা অবরোধ, অপরাধমূলক কার্যকলাপ চলছে ৷ এই অবস্থায় ভারতীয় নাগরিকদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিজস্ব আশ্রয়স্থল ছেড়ে বেরোতে নিষেধ করা হচ্ছে ৷"
দূতাবাস অ্য়াডভাইসরি জারি করে বলেছে, "আইন প্রয়োগকারী কার্যকলাপের আশেপাশের এলাকাগুলি এড়িয়ে চলুন। আপনার আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে সচেতন থাকুন। নিরাপদ আশ্রয়ে থাকুন ৷ অপ্রয়োজনীয় বাইরে চলাচল করবেন না ৷ স্থানীয় সংবাদমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করুন। ফোন, টেক্সট এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনার অবস্থান এবং সুস্থতা সম্পর্কে পরিবার বা বন্ধুদের আগাম খবর দিয়ে রাখুন ৷"
মার্কিন বিদেশ দফতর জালিস্কো, তামাউলিপাস, মিচোয়াকান, গুয়েরেরো এবং নুয়েভো লিওন রাজ্যে থাকা মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে থাকার জন্য সতর্ক করেছে। মেক্সিকোয় কানাডার দূতাবাস পুয়ের্তো ভাল্লার্তার নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। জালিস্কোর গভর্নর পাবলো লেমাস বাসিন্দাদের এই সময় বাড়িতেই থাকতে বলেছেন ৷ বন্ধ করা হয়েছে যাবতীয় পরিবহণ ব্যবস্থা ৷