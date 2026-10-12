'সেনাবাহিনীই শাসন-সেনাবাহিনীই আইন', সন্ত্রাসবাদ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে আক্রমণ ভারতের

'সেনাবাহিনীই শাসন-সেনাবাহিনীই আইন', সন্ত্রাসবাদ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে আক্রমণ ভারতের
India Attacks Pskistan: আইনের শাসন নিয়ে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের কাউন্সিলর আর মিথিলি বলেন, 'সেনাবাহিনীই শাসন, সেনাবাহিনীই আইন'।
Published : October 12, 2026 at 10:23 AM IST
নিউইয়র্ক, 12 অক্টোবর: রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে পাকিস্তানেরই বক্তব্যকে কাজে লাগাল ভারত। আইনের শাসন নিয়ে পাকিস্তানের মন্তব্যের জেরে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারত পাকিস্তানকে তুলোধোনা করল। আইনি বিষয়ক রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ষষ্ঠ কমিটির বৈঠকে 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন' বিষয়ক আলোচনা চলাকালীন পাকিস্তান এক মন্তব্য করে বসে ৷ শুক্রবার ভারত তার জবাব দেয়। পাশাপাশি, সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপের জন্য আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আবেদন জানিয়েছে ভারত।
পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করে ভারত বলে, দেশে 'সেনাবাহিনীই শাসন, সেনাবাহিনীই আইন' ৷ রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের কাউন্সিলর আর মিথিলি বলেন, "এমন একটি দেশের কাছ থেকে আইনের শাসনের বিষয়ে বক্তৃতা শোনাটা পরিহাসের বিষয় ৷ তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ডই একে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছে।" তিনি আরও যোগ করেন, "পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘে আইনের শাসন রক্ষার দাবি করে, অথচ তাদের সেনাবাহিনীই কার্যত দেশের অভ্যন্তরে তা নির্ধারণ করে।"
মিথিলির কথায়, "যে রাষ্ট্র তার সামরিক শাসকদের নিজ আদালতের নাগালের বাইরে রাখে, সেই রাষ্ট্রের এই কমিটিতে আইনের শাসন নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কোনও অধিকার নেই ৷ সেইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের কাউন্সিলর পাকিস্তানের 26তম সাংবিধানিক সংশোধনীকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর 'প্রকৃত আঘাত' হিসেবে বর্ণনা করেন।
এছাড়াও নয়াদিল্লি বলেছে, ইসলামাবাদ একসময় যে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কগুলিকে লালন-পালন করেছিল, এখন সেগুলিই পাকিস্তানে ফিরে তাণ্ডব চালাচ্ছে। ভারতের দাবি, এই বাস্তবতা পাক নেতারাও স্বীকার করতে শুরু করেছেন।
পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কারাবাসের ঘটনায় মিথিলি পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করেন ৷ বলেন, "যে শাসন ব্যবস্থায় কোনও সরকারকেই তার নির্বাচিত মেয়াদ শেষ করতে দেওয়া হয় না এবং নিজ দেশের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে খেয়ালখুশি মতো কারারুদ্ধ ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তা 'আইনের শাসনের উপহাস' ছাড়া আর কিছুই নয়।" তিনি আরও যোগ করেন, "আইনের শাসন অনুযায়ী ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের জনগণের প্রতি একটি দায়বদ্ধতা রয়েছে ৷" যে প্রতিশ্রুতি পাকিস্তান বারবার ভঙ্গ করেছে বলে তিনি মনে করেন।