পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকিতে ভারত-পাক, ইসলামাবাদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার টার্গেট হতে পারে আমেরিকা; মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট

পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকিতে ভারত-পাক, ইসলামাবাদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার টার্গেট হতে পারে আমেরিকা; মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট
মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে গত বছর জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে বলে খবর ।
Published : March 19, 2026 at 11:10 AM IST
ওয়াশিংটন, 19 মার্চ: ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কে এখনও পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকি রয়েছে ৷ আমেরিকার দিকে ধেয়ে আসতে পারে পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র ৷ বুধবার মার্কিন সেনেটে পেশ করা মার্কিন গোয়েন্দাদের 'বার্ষিক হুমকি মূল্যায়ন' (Annual Threat Assessment) রিপোর্টে এমনটাই বলা হয়েছে । এই রিপোর্টে গত বছর পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে বলে খবর ।
34 পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান কেউই সরাসরি সংঘাতে জড়াতে চায় না, তবে এমন পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি সংকট তৈরির অনুঘটক হিসেবে কাজ করে যেতে পারে । রিপোর্টে বলা হয়েছে, "ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকি রয়েছে ৷ বিশেষ করে অতীতের সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে, যখন এই দুটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল ৷ পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতির আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল । গত বছর ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের কাছে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা কীভাবে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটাতে পারে ৷"
এতে আরও বলা হয়েছে, "আমরা মনে করি, কোনও দেশই ফের সরাসরি সংঘাতে জড়াতে চায় না ৷ তবে এমন পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি সঙ্কট সৃষ্টির অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে ৷" দক্ষিণ এশিয়া প্রসঙ্গে ওই নথিতে বলা হয়েছে, আইএসআইএস (ইসলামিক স্টেট) এই অঞ্চলে নিজেদের জায়গা ধরে বজায় রেখেছে ৷ বাইরের দেশগুলিতে হামলা চালানোর পরিকল্পনাও করছে তারা ৷ তবে তালিবান তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উন্নত করছে ৷ পাশাপাশি এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপও নিয়ছে তারা । রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "তালিবান আইএসআইএস-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে ৷ সম্ভবত বেশ কিছু হামলার পরিকল্পনাও নস্যাৎ করে দিয়েছে তারা ৷ আইএসআইএস-এর একাধিক নেতা অন্যান্য দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে ৷"
At the Worldwide Threats hearing, @DNIGabbard spoke the TRUTH about the danger of radical Islamist ideology:— Office of the DNI (@ODNIgov) March 19, 2026
"The spread of Islamist ideology… poses a fundamental threat to freedom and the foundational principles that underpin Western civilization."
“President Trump's… pic.twitter.com/eER1kaON5J
ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তান ক্রমাগত অত্যন্ত অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির উন্নতি করেই চলেছে । এই প্রযুক্তি তাদের সামরিক বাহিনীকে এমন সব ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতা দিয়েছে, যার সাহায্যে তারা দক্ষিণ এশিয়ার সীমানার বাইরে থাকা লক্ষ্যবস্তুতেও আঘাত হানতে সক্ষম । বুধবার মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ডও একই কথা বলেছেন ৷ তিনি সেনেটে জানান, পাকিস্তানের দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কর্মসূচির আওতায় এমন সব ক্ষেপণাস্ত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা দিয়ে আমেরিকার লক্ষ্যবস্তুগুলিতেও আঘাত হানা সম্ভব ।
সেনেটের গোয়েন্দা কমিটির সামনে 'ডিরেক্টর অফ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স' বা জাতীয় গোয়েন্দা প্রধান গ্যাবার্ড আরও জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সামগ্রিক হুমকির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে চলেছে ৷ বর্তমানে 3000-এরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্রের যে হুমকি ছিল, তা 2035 সালের মধ্যে বেড়ে 16000-এরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকিতে পরিণত হতে পারে ।
গ্যাবার্ড বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষিত পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা (nuclear deterrent) কৌশলগত হুমকিগুলোর বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে চলেছে । তবে রাশিয়া, চিন, উত্তর কোরিয়া, ইরান এবং পাকিস্তান—এই দেশগুলি পারমাণবিক ও প্রচলিত ওয়ারহেড বহনে সক্ষম এমন সব অভিনব, অত্যাধুনিক কিংবা প্রথাগত ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থার গবেষণা ও বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে ৷ যার ফলে আমাদের দেশের অভ্যন্তরও এখন তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের আওতার মধ্যে চলে এসেছে ৷"
তিনি জানান, মার্কিন গোয়েন্দাদের মূল্যায়নে দেখা গিয়েছে, 2035 সালের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী ক্ষেপণাস্ত্রের সম্মিলিত সংখ্যা বর্তমানের থেকে বেড়ে 16000-এরও বেশি হবে । গ্যাবার্ড এও বলেন, "গোয়েন্দাদের ধারণা, চিন ও রাশিয়া এমন সব অত্যাধুনিক নিক্ষেপ ব্যবস্থা তৈরি করছে, যা মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেদ করতে কিংবা পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হবে ।"