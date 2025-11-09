ভারত-পাক সংঘাত থামিয়েছেন ট্রাম্প ! আবারও স্বীকার পাকিস্তানের

ভারত-পাক সংঘাত থামিয়েছেন ট্রাম্প ! আবারও স্বীকার পাকিস্তানের
বাণিজ্য হুমকি দিয়ে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামিয়েছেন বলে বারবার দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তবে প্রথম থেকেই প্রেসিডেন্টের সেই দাবি নস্যাৎ করেছে ভারত ৷
By PTI
Published : November 9, 2025 at 11:30 AM IST
ইসলামাবাদ, 9 নভেম্বর: বাণিজ্য-হুমকি দিয়ে মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামিয়েছেন ৷ প্রথম থেকে এমনটাই দাবি করে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সেই দাবিকে আরও একবার মান্যতা দিয়ে ট্রাম্পকে ফের ধন্যবাদ জানালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহবাজ শরিফ ৷
যদিও ভারত বারবার দাবি করেছে দুদেশের সামরিক সংঘাত থেমেছে সশস্ত্র বাহিনীর আলোচনার মাধ্যমে ৷ তূতীয় কোনও পক্ষের ভূমিকা এখানে ছিল না ৷ তবে আবও একবার ভারতের উল্টো পথে হাঁটল পাকিস্তান ৷
আজারবাইজানের বাকুতে বিজয় দিবসের প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন শরিফ ৷ সেখানে তিনি বলেন, "মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাহসী এবং সিদ্ধান্তমূলক নেতৃত্বের জন্যই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি সম্ভব হয়েছে ৷ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ফিরেছে ৷ ভয়াবহ এক যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বেঁচে গিয়েছে ৷"
22 এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ যায় 26 জনের ৷ তদন্তে উঠে আসে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ৷ প্রতিশোধ নিতে 6 মে রাতে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারতীয় সামরিক বাহিনী ৷ এই সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিঁদুর ৷ এরপর টানা চারদিন ধরে দুদেশের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে ৷ ড্রোন থেকে শুরু করে ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্য়ে চলতে থাকে হামলা ৷ অবশেষে 10 মে দুই দেশের সেনার তরফে ঘোষণা করা হয়, সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
ভারত বা পাকিস্তানের সরকারি ঘোষণার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তাঁর বাণিজ্য হুমকির কারণেই এই শান্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ও পাকিস্তান ৷ সোশাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্টে তিনি দাবি করেন, মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দুই দেশের সরকারের সঙ্গে রাতভর আলোচনা করেছে ওয়াশিংটন ৷ আর তাতেই শান্তি ফিরেছে ৷
যদিও ট্রাম্পের এই দাবির বারবার নস্যাৎ করে দিয়েছে ভারত ৷ সংঘর্ষবিরতিতে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কোনও ভূমিকা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছে দিল্লি ৷ কিন্তু তারপরও ট্রাম্পের দাবিকে হাতিয়ার করে দেশের অন্দরে বারবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেছে বিরোধী শিবির ৷ সম্প্রতি বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়েও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেন, রিমোটের সাহায্যে যেভাবে টিভিতে কী দেখা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ঠিক সেভাবেই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে পরিচালনা করেন ট্রাম্প ৷
অপারেশন সিঁদুর এবং তাঁর পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য পেশ করুন- বিরোধীদের এই দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের বাদল অধিবেশন ৷ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই সংসদের দুই কক্ষ ছিল উত্তাল ৷ বিরোধীদের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে লোকসভায় এই নিয়ে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ কাকতালীয়ভাবে শরিফ থখন ট্রাম্পের প্রশংসা করছেন তার ঠিক একদিন আগে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দিন ঘোষণা হয়েছে ৷ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ বিজিজু জানান 1 ডিসেম্বর শুরু হবে অধিবেশন ৷ শেষ হবে 18 তারিখ ৷
এই প্রথম নয়, এর আগেও বারবার ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের প্রশংসা করতে থাকেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ৷ এদিনের ভাষণে কাশ্মীরের প্রসঙ্গে তুলে শরিফ জানান, কারাবাখে আজারবাইজানের জয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা সমস্ত জাতির জন্য আশার আলো নিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, পাকিস্তানও চায় বিশ্বে শান্তি বজায় থাকুক ৷ কিন্তু, সেদেশের সার্বভৌমত্ব বা আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে তাঁরা সব ধরনের পদক্ষেপ করবে ৷ এদিন আজারবাইজানের প্যারাডে পাকিস্তান এবং তুরস্কের সামরিক বাহিনীও উপস্থিত ছিল ৷