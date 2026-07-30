‘পাকিস্তানি কাশ্মীর নয়, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর’; মার্কিন সংবাদপত্রকে কড়া বার্তা ভারতীয় দূতাবাসের

‘পাকিস্তানি কাশ্মীর নয়, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর’; মার্কিন সংবাদপত্রকে কড়া বার্তা ভারতীয় দূতাবাসের
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদনে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরকে 'পাকিস্তানি কাশ্মীর' বলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস একে বিভ্রান্তিকর-ভুল বলে আখ্যা দিয়েছে ৷
By PTI
Published : July 30, 2026 at 8:46 AM IST
ওয়াশিংটন, 30 জুলাই: পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে ব্যাপক বিক্ষোভ চলছে ৷ এই নিয়ে মার্কিন সংবাদপত্র 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' (এনওয়াইটি)-এর একটি প্রতিবেদনের কড়া সমালোচনা করেছে আমেরিকায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। ওই প্রতিবেদনটিতে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরকে 'পাকিস্তানি কাশ্মীর' বলে উল্লেখ করা হয়, যার তীব্র বিরোধিতা করে ভারতীয় দূতাবাস এটিকে 'বিভ্রান্তিকর ও ভুল' বলে আখ্যা দিয়েছে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস তাদের প্রতিবেদনে পিওকে-তে বিধানসভা নির্বাচনের সময় হওয়া হিংসা ও সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছিল, যার শিরোনাম ছিল 'স্থানীয় নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ায় পাকিস্তানি কাশ্মীরে সংঘর্ষের সূত্রপাত'।
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদনের শিরোনামের এই শব্দচয়নের বিরোধিতা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছে, "দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের শিরোনামটি বিভ্রান্তিকর ও ভুল। কোনও পাকিস্তানি কাশ্মীর নেই, আছে শুধু পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর।"
Misleading and incorrect headline by @nytimes. There is no Pakistani Kashmir, only Pakistan occupied Kashmir.— India in USA (@IndianEmbassyUS) July 29, 2026
The Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, have been, are and will always remain an integral and inalienable part of India. Pakistan has illegally occupied…
ওই পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, "জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দুটি ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ ছিল, আছে এবং সর্বদা থাকবে। পাকিস্তান অবৈধভাবে এই অঞ্চলগুলির কিছু অংশ দখল করেছে এবং এখন দখলকৃত অঞ্চলের জনগণের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে।"
ওই মার্কিন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গত কয়েক সপ্তাহের অস্থিরতায় বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং স্থানীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি দাবি করেছে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হয়েছেন । যদিও দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস স্পষ্ট করেছে যে, এই দাবিগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি এবং কর্তৃপক্ষও আনুষ্ঠানিকভাবে তা নিশ্চিত করেনি।
জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির নেতৃত্বে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণ এই অঞ্চলটি থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং নির্বাচনী সংস্কারের দাবিতে পথে নেমেছে। এই বিক্ষোভ দমনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রেঞ্জার্স তাদের নৃশংস দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের ওপর সরাসরি গুলি চালাচ্ছে। বিগত 48 ঘণ্টায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে 30 জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী নিহত ও অনেকে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (PoK) চলা এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়া জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র অভিযোগ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছে। রাওয়ালকোট ও মিরপুরে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি বিক্ষোভকারীদের মৃতদেহ 'লোপাট' করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করেছে।