সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের স্বাভাবিক নীতি, পড়শি দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমালোচনা ভারতের
অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের দাবিকে খারিজ করে কড়া আক্রমণ শানালেন ভারতের প্রতিনিধি ৷ পড়শি দেশ মিথ্যা রটনা করছে নিজের স্বার্থে, রাষ্ট্রসঙ্ঘে জবাব ভারতের ৷
By ANI
Published : January 27, 2026 at 11:00 AM IST
নিউইয়র্ক, 27 জানুয়ারি: দিনের পর দিন পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রনীতি করে চালিয়ে যাবে আর ভারত তা মেনে নেবে, এটা কখনও স্বাভাবিক নয় ৷ স্থানীয় সময় সোমবার রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের দূতের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কড়া জবাব দিলেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ৷ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রতিবেশী দেশের রটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জম্মু-কাশ্মীর দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়- আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের ঘোষণা করল ভারত ৷
পাকিস্তানের পাশাপাশি এদিন বিশ্বে শান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকারও সমালোচনা করেছে ভারত ৷ আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান ও শান্তি স্থাপন করতে পারে, রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এমন সংগঠন বলে বলে ভাবা যাচ্ছে না, সমালোচনা করেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে দেশের দূত হরিশ পার্বতানেনি ৷
এদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর করা নিয়ে 'রিঅ্যাফার্মিং ইন্টারন্যাশনাল রুল অফ ল' বিষয়ে বিতর্ক চলছিল ৷ সেই সভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আসিম ইফতিকার আহমেদ 'অপারেশন সিঁদুর' থেকে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যু এবং সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে বক্তৃতা করেন ৷ নিরাপত্তা পরিষদে তিনি জানান, নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে জবরদস্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়েছে ভারত ৷ এই অভিযান থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, এভাবে কোনও 'নিউ নরমাল' করা যায় না ৷
গত বছরের 22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের গুলিতে বেঘোরে মৃত্যু হয় 26 জনের ৷ তাঁদের মধ্যে একজন নেপালের নাগরিক ৷ অধিকাংশ পর্যটক সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন ৷ জানা যায়, জঙ্গি সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফোর্স (টিআরএফ) এই হামলা চালিয়েছে ৷ এই সংগঠন পাকিস্তানের নিষিদ্ধ লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন ৷
এর জবাবে 6 মে গভীর রাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারত ৷ ওইদিন পাকিস্তানের ন'টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দেয় দেশের বায়ুসেনা ৷ এরপর 4দিন ধরে ভারত-পাক সংঘর্ষ চলতে থাকে ৷ 10 মে এই সংঘর্ষে বিরতি ঘোষণা করেন দুই দেশের ডিজিএমও (ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস) ৷ পরে 12 মে দেশের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় অপারেশন সিঁদুর এখন নিউ নরমাল ৷ এই অভিযান এখনও চলছে ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদির এই 'নিউ নরমাল'কে কটাক্ষ করেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি আহমেদ ৷ তার প্রেক্ষিতে ভারতের প্রতিনিধি হরিশ স্পষ্ট জানান, নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য পাকিস্তানের একটিই উদ্দেশ্য- ভারত ও তার নাগরিকদের যে কোনওভাবে ক্ষতি করা ৷ পাকিস্তানের এই সন্ত্রাসবাদের রাষ্ট্রনীতি মেনে নেওয়া কখনওই স্বাভাবিক হতে পারে না ৷
তিনি বলেন, "আমরা পাকিস্তানের প্রতিনিধির কাছ থেকে নিউ নরমাল বিষয়ে শুনলাম ৷ আমি আবারও বলছি, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এটা কখনও সম্ভব নয় ৷ তারা জঙ্গিবাদকে দেশ চালানোর নীতি করেছে, এটা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় না ৷" হরিশ আরও বলেন, "অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাকিস্তান যা বলছে, তা মিথ্যা এবং নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ৷ একটা বিষয় পরিষ্কার, 2025 সালের এপ্রিল মাসে পহেলগাঁওয়ে 26 জন নিরপরাধ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলায় ৷ অগস্টে নিরাপত্তা পর্ষদের বৈঠকে এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা দোষী, আর্থিক ও অন্য সব দিক দিয়ে যারা মদত দিয়েছে, তাদের গ্রেফতারের বার্তা দেওয়া হয়েছিল ৷ তাদের বিচারের বার্তা দেওয়া হয়েছিল ৷ আমরা ঠিক সেটাই করেছি ৷"