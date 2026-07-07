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ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে বক্তৃতা মোদির, দু'দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে বক্তৃতার নজির গড়লেন নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি বলেন, ভারত সম্প্রসারণবাদের নয়, উন্নয়নের পথ অনুসরণ করে।

PM Modi at Indonesian parliament
ইন্দোনেশিয়া পার্লামেন্টে মোদির বক্তৃতা (প্রধানমন্ত্রীর সোশাল হ্যান্ডেল)
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By PTI

Published : July 7, 2026 at 9:38 PM IST

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জাকার্তা, 7 জুলাই: ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনা আগ্রাসনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যেই মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে বক্তৃতার নজির গড়লেন তিনি ৷ মোদি বলেন, ভারত সম্প্রসারণবাদের নয়, বরং উন্নয়নের পথ অনুসরণ করে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ানতো এবং শীর্ষ মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মোদি দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার যথাক্রমে 140 কোটি ও 29 কোটি মানুষ যখন যৌথ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে একসঙ্গে এগিয়ে যাবে, তখন বিশ্ব এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হবে ৷

দক্ষিণ চিন সাগর ও এর বাইরে চিনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি প্রদর্শনের বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে মোদি বলেন, "ভারত এমন একটি দেশ, যা সম্প্রসারণ নয়, বরং উন্নয়নের পথ অনুসরণ করে।"

দুই দেশের অভিন্ন ঐতিহাসিক যাত্রাপথের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের অভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও আকাঙ্ক্ষা ভারত ও ইন্দোনেশিয়াকে 'স্বাভাবিক ও বিশ্বস্ত' অংশীদার হিসেবে একত্রিত করেছে ৷ 1950 সাল থেকে ভারত-ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কের বিভিন্ন দিক—যার মধ্যে 1955 সালের বিখ্যাত বান্দুং সম্মেলনে দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও অন্তর্ভুক্ত ৷ এদিন তা তুলে ধরে মোদি জানান, অনেক ক্ষেত্রেই উভয় দে দেশের জন্য 'অফুরন্ত সুযোগ' অপেক্ষা করছে ৷

ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত 1955 সালের বান্দুং সম্মেলনে 29টি এশীয় ও আফ্রিকান দেশের নেতারা বিশ্বশান্তি ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছিলেন ৷ এটিকে ব্যাপকভাবে স্নায়ুযুদ্ধের সময় 'জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন'-এর ভিত্তি স্থাপনের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভাষণে মোদি বলেন, "ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে সমুদ্র কখনোই দূরত্বের প্রতীক ছিল না। এটি সর্বদা আমাদের দেশগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে এবং আমাদের যৌথ ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেও এটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে ।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারত ও ইন্দোনেশিয়া যখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়, তখন তা বিশ্বের এই বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে যে—গণতন্ত্র সুযোগ সৃষ্টি করে, গণতন্ত্র আস্থা গড়ে তোলে এবং গণতন্ত্রই ভবিষ্যৎকে রূপ দেয়।"

দুই দেশের মধ্যে গভীর সভ্যতাগত ও সামুদ্রিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে মোদি স্মরণ করিয়ে দেন, দুই সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে ভারত মহাসাগর ধারণা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারত ও ইন্দোনেশিয়াকে সংযুক্ত করে রেখেছে। তিনি বলেন, "ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সদিচ্ছা ও পারস্পরিক বিশ্বাস আমাদের নাগরিকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে ৷"

2018 সালের 'ভারত-ইন্দোনেশিয়া সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর আওতায় বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে তিন দেশ—ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড—সফরসূচির প্রথম ধাপে সোমবার জাকার্তায় পৌঁছন মোদি ৷ সেখানে তাঁকে 'রেড কার্পেটে' সংবর্ধনা জানানো হয়।

ভারতের 140 কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আইনপ্রণেতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি জানান, 'গণতন্ত্রের জননী' (Mother of Democracy) হিসেবে ভারত ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক জোরদার করতে আগ্রহী। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (বিশ্ব একটি পরিবার) এবং ইন্দোনেশিয়ার 'ভিন্নিকা তুঙ্গাল ইকা' (বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য)—এই অভিন্ন আদর্শগুলোর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই মূল্যবোধগুলোই দুই দেশের মধ্যকার অংশীদারিত্বকে পথ দেখাচ্ছে।"

ভারতের উন্নয়নের যাত্রাপথ এবং 'বিকশিত ভারত 2047' ও 'গোল্ডেন ইন্দোনেশিয়া 2045'-এর লক্ষ্যের মধ্যে যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রয়েছে তা তুলে ধরে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা, ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরও গভীর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার আহ্বান জানান মোদি। ভারত 2047 এবং ইন্দোনেশিয়া 2045 সালে স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উদযাপন করবে।

'গ্লোবাল সাউথ'-এর কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেন মোদি। বহু শতাব্দী প্রাচীন সভ্যতার বন্ধনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, মোদি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'গঙ্গা-মাহাকাম' ভিশনের ওপর ভিত্তি করে ভারত-ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কের এক নতুন সূচনার আহ্বান জানান।

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PM MODI IN INDONESIAN
ইন্দোনেশিয়া পার্লামেন্টে মোদি
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