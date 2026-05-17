ওমান উপকূলে ভারতীয় জাহাজে হামলা 'গ্রহণযোগ্য নয়', রাষ্ট্রসঙ্ঘে ক্ষোভ ভারতের

ওমান উপকূলে ভারতীয় জাহাজে হামলা 'গ্রহণযোগ্য নয়', রাষ্ট্রসঙ্ঘে ক্ষোভ ভারতের
ওমান উপকূলে ভারতীয় জাহাজে হামলার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘে তোপ দাগলেন ভারতীয় প্রতিনিধি ৷ বিশ্বে শক্তিসম্পদের সঙ্কট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন, জানালেন তিনি ৷
By PTI
Published : May 17, 2026 at 5:45 PM IST
নিউইয়র্ক, 17 মে: হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে নিশানা করে নাবিকদের জীবন বিপন্ন করা এবং নৌচলাচলের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করা— এইসব বিষয় 'গ্রহণযোগ্য নয়' বলে তোপ দেগেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হরিশ পর্বতানেনি ৷
রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (UNECOSOC) একটি বিশেষ বৈঠকে হরিশ এই মন্তব্য করেন ৷ গত বুধবার ওমান উপকূলের কাছে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটে ৷ এরপর এদিনের বৈঠকে হরমুজ প্রণালীতে হামলা চালানো নিয়ে কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন ভারতের প্রতিনিধি ৷
Shared India’s approach to the recent energy and fertiliser crisis in light of the West Asia conflict at the Special Meeting of the @UNECOSOC on Safeguarding energy and supply flows.— Parvathaneni Harish (@AmbHarishP) May 16, 2026
A combination of short-term and structural measures alongside international cooperation are… pic.twitter.com/eIxKhqRnOV
গত 13 মে সোমালিয়া থেকে রওনা দিয়ে জাহাজটি আরব আমির শাহীর শারজা বন্দরে যাচ্ছিল ৷ ওমানের জলসীমার মধ্যে 'এমভি হাজি আলি' নামের ওই জাহাজটির উপর হামলা চালানো হয় ৷ কে বা কারা ওই জাহাজটিকে আক্রমণ চালিয়েছিল, তা স্পষ্ট না-হলেও ইরানের দিকেই অভিযোগের আঙুল ওঠে ৷ জাহাজটির 14 জন নাবিককে উদ্ধার করে ওমান কর্তৃপক্ষ ৷ এই ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি জারি করে বিদেশ মন্ত্রক ৷
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় হরিশ জানান, UNECOSOC-এর বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ফলে সম্প্রতি জ্বালানি ও সারের সঙ্কট দেখা দিয়েছে ৷ এর মোকাবিলায় ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তিনি ৷ হরিশ বলেন, "এই সঙ্কট মোকাবিলায় স্বল্পমেয়াদি ও কাঠামোগত পদক্ষেপের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য ৷"
তাঁর আরও সংযোজন, "আমি ফের জোর দিয়ে বলেছি যে, বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে নিশানা করা হচ্ছে ৷ নাবিকদের জীবন বিপন্ন ৷ হরমুজ প্রণালীতে নৌচলাচলের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করা— এই বিষয়গুলি মেনে নেওয়া যাবে না ৷ এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন অবশ্য সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে ৷"
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে হামলা চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েল ৷ মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরু হয় ৷ এই আবহে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরান ৷ এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ বা 20 শতাংশ জ্বালানি পরিবাহিত হয় ৷ হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে তেল, গ্যাস, সারের সঙ্কট দেখা দিয়েছে ৷ পাশাপাশি জ্বালানির দামও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে ৷ সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতের পতাকাবাহী অন্তত আরও দু'টি জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷