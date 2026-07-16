হরমুজ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজে ভারতীয় নাবিক নিয়োগ না করতে নির্দেশ দিল্লির

হরমুজ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজে ভারতীয় নাবিক নিয়োগ না করতে নির্দেশ দিল্লির
ডিজিএমএ জানিয়েছে, তারা উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।
Published : July 16, 2026 at 10:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 জুলাই: উপসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাবিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নয়া নির্দেশিকা দিল ভারত ৷ ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আপাতত হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী জাহাজে ভারতীয় নাবিকদের নিয়োগ করা যাবে না ৷ জাহাজ মালিক, জাহাজ ব্যবস্থাপক এবং নিয়োগ ও প্লেসমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে এই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি।
বুধবার গভীর রাতে এই নিয়ে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ৷ বিজ্ঞপ্তিটি দেয় ‘ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ বা ডিজিএমএ ৷ তারা জানিয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির জেরে হরমুজ দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর উপর ক্রমাগত হামলা হচ্ছে ৷ এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ৷ তাই এই পদক্ষেপ ৷
উল্লেখ্য়, উপসাগরীয় অঞ্চলে বেশ কিছুদিন ধরে লড়াই চলছে ৷ সম্প্রতি বিবাদমান পক্ষগুলি যুদ্ধবিরতিতে সম্মতও হয় ৷ এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে গত জুন মাসে চুক্তিও সাক্ষরিত হয় ৷ কিন্তু তা আর কার্যকর করা যায়নি ৷ বরং উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে পালটা লড়াই শুরু হয়ে যায় ৷ তার জেরেই নির্দেশিকা দেওয়া হল ৷
চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হামলা হয় ৷ সেই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই-সহ ওই দেশের সরকারের আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা নিহত হন ৷ তারপর এই যুদ্ধ শুরু হয় ৷ শুরু থেকেই এই লড়াইয়ের জেরে প্রভাব পড়ছে হরমুজ প্রণালীতে ৷ ওই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজে নাবিকদের নিরাপত্তা সেই সময় থেকেই বারবার ঝুঁকির মুখে পড়েছে ৷ হামলার জেরে বেশ কয়েকজন নাবিকের প্রাণও গিয়েছে ৷
এর পালটা হিসেবে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিতে হামলা চালাতে শুরু করে ইরান ৷ হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ করে দেয়। তারা এমন সব জাহাজে আক্রমণ চালায়, যেগুলি তাদের নির্দেশ মানেনি ৷ এতে বেশ কয়েকজন নাবিক প্রাণ হারান। সরকারি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রপথে চলমান এই ক্রমবর্ধমান সংঘাতের জেরে 13 জন ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন ও তিনজন এখনও নিখোঁজ ।
ডিজিএমএ-র এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর উপর যে হামলা হয়েছে, তার জেরে ঝুঁকির পরিমাণ বেড়েছে ৷ যে জাহাজগুলির উপর আক্রমণ হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মোম্বাসা বি, আল বাহিয়াহ, জিএফএস গ্যালাক্সি, এমটি ওয়েদিয়ান ও আল রেকাযিয়াত ৷
সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, পারস্য উপসাগর, হরমুজ প্রণালী এবং সংলগ্ন জলসীমায় চলাচলকারী জাহাজগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সতর্কতা বৃদ্ধি করতে ৷ সতর্কবার্তাগুলি যে নিয়মিত তারা নজর দেয় ও পর্যবেক্ষণ করে ৷ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি কোড বা আইএসপিএস কোড মেনে চলে৷ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জাহাজে ভারতীয় নাবিক নিয়োগ না করা হয় ৷
আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জরুরি সহায়তার প্রয়োজনে ডিজিএমএ নাবিক ও জাহাজগুলোকে অবিলম্বে ডিজি কমিউনিকেশন সেন্টার অথবা ভারতীয় নৌবাহিনীর ইনফরমেশন ফিউশন সেন্টার-ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়ন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ৷
ডিজিএমএ জানিয়েছে, তারা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই পরামর্শটি দেওয়া হয়েছে৷ বিশেষ করে ইরানের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার ফলে বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাত এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ইরানের বন্দরগুলোতে পুনরায় নৌ-অবরোধ আরোপের পর বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটির উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ও ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে। এর জবাবে ইরান আঞ্চলিক জ্বালানি রফতানি আরও সীমিত করার হুমকি দেয় এবং জানায় যে, আমেরিকার সঙ্গে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চলছে।