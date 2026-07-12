হরমুজ প্রণালীতে জাহাজে ফের ইরানি হামলা, নিখোঁজ এক ভারতীয়; পাল্টা আক্রমণ আমেরিকার

হরমুজ প্রণালীতে জাহাজে ফের ইরানি হামলা, নিখোঁজ এক ভারতীয়; পাল্টা আক্রমণ আমেরিকার
আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সমঝোতা কিছুতেই হচ্ছে না ৷ আর তার ফলে হরমুজ প্রণালী দিনে দিনে আরও অশান্ত হয়ে উঠছে ৷
By PTI
Published : July 12, 2026 at 2:10 PM IST
তেহরান ও দিল্লি, 12 জুলাই: হরমুজ প্রণালীতে ওমান উপকূলে কন্টেনার বোঝাই জাহাজে হামলা চালিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে ইরান ৷ এদিকে ওই জাহাজে 11 জন ভারতীয় ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে 10 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ একজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি জারি করেছে ভারত ৷
ব্রিটেনের সেনাবাহিনীও জানিয়েছে, ইরানের হামলায় একটি কন্টেনার বোঝাই জাহাজে আগুন ধরে গিয়েছে এবং সেই জ্বলন্ত জাহাজের কর্মীরা জাহাজটি ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন ৷
ইরানের এই হামলার পর ফের 140টি সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে হামলা চালিয়েছে আমেরিকার সেনাবাহিনী ৷ এই নিয়ে পরপর তৃতীয়বার আক্রমণ শানাল ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এর জবাবে মধ্যপ্রাচ্যে কাতার, আরব আমিরশাহি, ওমানে আমেরিকার বিভিন্ন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানের আইআরসিজি ৷ উপসাগরীয় অঞ্চলে আরব দেশগুলি থেকে ঘনঘন সাইরেনের শব্দ শোনা গিয়েছে ৷
কাতার সেনার তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তারা ইরান থেকে আসা একটি ক্ষেপণাস্ত্রের আছড়ে পড়া প্রতিরোধ করেছে ৷ কাতারের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানিয়েছে, এক শিশু-সহ তিনজন আহত হয়েছে ৷ এদিকে প্রতিবেশী আরব আমির শাহিতে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে ৷
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে হরমুজ প্রণালীতে ইরানের কন্টেনার বোঝাই জাহাজে আক্রমণের কড়া সমালোচনা করে বিবৃতি জারি করেছে ৷ বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "আজ ভোরে ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সিতে আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি ৷ ওই জাহাজে 11 জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন ৷ এখনও পর্যন্ত 10 জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ একজনের কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ওমানে আমাদের দূতাবাস পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ৷ তল্লাশি এবং উদ্ধার কার্য নিয়ে ওমানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷ ওমান কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার জন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷"
হরমুজ প্রণালীতে একের পর এক বাণিজ্যিক জাহাজে আক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি ৷ বিবৃতি অনুযায়ী, "আমরা অবিলম্বে এই সংঘাত থেকে সরে আসার বার্তা দিচ্ছি ৷ সমঝোতা করছে যে আলোচনা চলছে কূটনৈতিক পথে তার সমাধান করা হোক যাতে এলাকায় শান্তি ও স্থিরতা ফিরে আসে ৷ বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নাগরিক পরিকাঠামোগুলিকে নিশানা করে হামলা এখনই বন্ধ করা উচিত ৷ আন্তর্জাতিক আইন মেনে যত দ্রুত সম্ভব এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক জলপথ নিয়ে মুক্ত এবং বাধাহীন যাতায়াত ও বাণিজ্য ফের চালু হোক ৷"