চিনের সঙ্গে 'রাজনৈতিক সমাধান'-এর পথে দিল্লি ! সীমান্তে শান্তি, সম্পর্ক মেরামতে জোর
2020 সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর যে সম্পর্ক কার্যত তলানিতে পৌঁছেছিল, তা ফের স্বাভাবিক করার কূটনৈতিক প্রক্রিয়াই এখন আরও গতি পাচ্ছে ।
Published : August 26, 2026 at 4:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: গালওয়ানের ক্ষত এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি । প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বা LAC-এ ভারত-চিনের টানাপড়েনও একেবারে অতীত হয়নি । তার মধ্যেই সীমান্ত-সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে ফের এক ধাপ এগোল দিল্লি-বেজিং । মঙ্গলবার বেজিংয়ে 25 দফার 'স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ' (SR) বৈঠকে মুখোমুখি হলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই । বৈঠক শেষে দু'দেশই জানাল, সীমান্ত প্রশ্নের একটি 'রাজনৈতিক সমাধান' খোঁজার কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে ।
তবে শুধু সীমান্ত নয়, এই বৈঠকের বার্তা আরও বিস্তৃত । ডোভাল স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় না থাকলে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্বাভাবিক উন্নতি সম্ভব নয় । অন্যদিকে ওয়াংয়ের বক্তব্য, দুই দেশকে পুরনো বিরোধের বাইরে তাকিয়ে পারস্পরিক আস্থা বাড়াতে হবে । ফলে 2020 সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর যে সম্পর্ক কার্যত তলানিতে পৌঁছেছিল, তা ফের স্বাভাবিক করার কূটনৈতিক প্রক্রিয়াই এখন আরও গতি পাচ্ছে ।
বৈঠকে ভারতীয় পক্ষের মূল বার্তা ছিল, সীমান্তে শান্তি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি । ডোভালের বক্তব্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের সম্পর্কে যে স্বাভাবিকতা ফিরছে, তার প্রত্যক্ষ কারণ সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখা । তাই সেই পরিস্থিতিকে আরও মজবুত করাই এখন অগ্রাধিকার । একই সঙ্গে সীমান্তের সমস্যা মেটাতে আলোচনা এবং পরামর্শের পথেই এগোনোর কথা বলা হয়েছে ।
চিনের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতেও একই সঙ্গে সমঝোতা এবং দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের কথা উঠে এসেছে । বেজিং জানিয়েছে, দুই পক্ষ সীমান্ত নির্ধারণের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকর করা, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করা এবং সীমান্ত-পার সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে । 2005 সালের রাজনৈতিক নীতি ও নির্দেশিকার ভিত্তিতে 'ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত এবং উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য' একটি প্যাকেজ সমাধানের লক্ষ্যে SR ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর কথাও ফের বলা হয়েছে । এখানেই এই বৈঠকের গুরুত্ব ।
On 25 August, NSA and Special Representative on the India-China Boundary Question, Shri Ajit Doval called on H.E. Han Zheng, Vice President of the People's Republic of China. Prior to the 25th Round of the SR Talks today, NSA and VP Han discussed ways to strengthen peace &… pic.twitter.com/Mm34aOiAp6— India in China (@EOIBeijing) August 25, 2026
ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে 2003 সালে তৈরি হয়েছিল SR-স্তরের এই বিশেষ আলোচনা ব্যবস্থা । প্রায় 3488 কিলোমিটার দীর্ঘ বিতর্কিত সীমান্তের প্রশ্নে রাজনৈতিক স্তরে একটি সামগ্রিক কাঠামো তৈরিই ছিল এর উদ্দেশ্য । কিন্তু গত দুই দশকেরও বেশি সময়ে একাধিক দফা বৈঠক হলেও সীমান্ত-বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি । বরং 2020 সালের পূর্ব লাদাখের সংঘর্ষ দুই দেশের সম্পর্ককে ভয়াবহ ভাবে পিছিয়ে দেয় ।
সেই জায়গা থেকে এখনকার পরিস্থিতি আলাদা । 2024 সালের অক্টোবরে কাজান-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের পর সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় । তার পর কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে যোগাযোগ বাড়ে । 2025 সালের তিয়ানজিনে দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকের পরও সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বার্তা জোরালো হয় । চলতি বছরও দুই দেশের সীমান্ত বিষয়ক ওয়ার্কিং মেকানিজমের বৈঠক হয়েছে । ফলে মঙ্গলবারের SR বৈঠকটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়; বরং কয়েক দফার কূটনৈতিক যোগাযোগের ধারাবাহিকতা ।
NSA Shri Ajit Doval co-chaired the 25th Meeting of SRs on India-China Boundary Question with his counterpart H. E. Wang Yi, Member of the Politburo of the Central Committee of the CPC and China’s Foreign Minister on 25 August 2026 in Beijing. The two sides positively reviewed the… pic.twitter.com/op50eDrU8i— India in China (@EOIBeijing) August 25, 2026
তার প্রভাব পড়ছে মানুষে-মানুষে যোগাযোগেও । ডোভাল জানিয়েছেন, নাথুলা দিয়ে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা ফের শুরু হওয়া এবং তিনটি নির্দিষ্ট সীমান্তপথে ঐতিহ্যবাহী সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু হওয়া সীমান্তবর্তী মানুষের কাছে বাস্তব সুবিধা এনে দিয়েছে । অর্থাৎ কেবল রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নয়, সীমান্তের দুই প্রান্তের মানুষের জীবনেও স্বাভাবিকতা ফেরানোর চেষ্টা চলছে ।
ওয়াং ই-ও বৈঠকে সম্পর্কের কৌশলগত গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন । তাঁর বক্তব্য, ভারত ও চিনের সম্পর্ক এখন শুধু দুই দেশের মধ্যেকার বিষয় নয়; এর সঙ্গে বৃহত্তর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে । তাই পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ানো, আস্থা তৈরি করা এবং বাধাগুলি সরিয়ে সামনে এগোনোর প্রয়োজন রয়েছে । তাঁর বার্তায় ছিল, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সীমান্ত-প্রশ্নকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপযুক্ত জায়গায় রেখে আলোচনা, শান্তি, পরামর্শ ও সহযোগিতাকেই মূলধারা করতে হবে ।
তবে কূটনীতির এই নরম সুরের মধ্যেও বাস্তব সমস্যা যে রয়ে গিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই । সীমান্তের প্রতিটি অংশে দু'দেশের অবস্থান এক নয় । অরুণাচল প্রদেশকে নিয়ে চিনের দীর্ঘদিনের দাবি, সীমান্তে সেনা মোতায়েন এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা নিয়ে পারস্পরিক ভিন্ন ব্যাখ্যা, সবই এখনও বড় চ্যালেঞ্জ । ফলে 'রাজনৈতিক সমাধান' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার অর্থ এই নয় যে রাতারাতি সীমান্ত-বিরোধ মিটে যাচ্ছে । বরং দীর্ঘ আলোচনার একটি রাজনৈতিক কাঠামো তৈরির চেষ্টা ফের সামনে এসেছে ।
আর সেই কারণেই পরবর্তী বৈঠকটিও তাৎপর্যপূর্ণ । 26তম SR বৈঠক 2027 সালে ভারতে আয়োজন করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে দুই দেশ । অর্থাৎ আলোচনা বন্ধ হচ্ছে না; বরং পরবর্তী পর্যায়ের জন্য আনুষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা হল ।সময়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে BRICS শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা । চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ভারতে আসার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে । 2026 সালের BRICS সম্মেলনকে সামনে রেখে দু'দেশের সম্পর্ককে আরও স্থিতিশীল করার কূটনৈতিক তৎপরতা তাই বাড়ছে ।
ফলে ডোভাল-ওয়াং বৈঠককে শুধু আর একটি সীমান্ত বৈঠক বলে দেখলে ছবিটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় । এক দিকে LAC-তে শান্তি ধরে রাখা, অন্য দিকে সীমান্ত নির্ধারণের আলোচনা এগিয়ে নেওয়া, তৃতীয় দিকে বাণিজ্য ও মানুষে-মানুষে যোগাযোগ ফেরানো, এই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই দিল্লি-বেজিং সম্পর্ককে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা চলছে ।
গালওয়ানের পর সম্পর্ক যেখানে সংঘাতের ছায়ায় ঢেকে গিয়েছিল, সেখান থেকে 'রাজনৈতিক সমাধান' এর ভাষায় ফেরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন । কিন্তু আসল পরীক্ষা হবে সীমান্তের মাটিতে, শান্তি কত দিন থাকে, আস্থা কতটা ফেরে এবং আলোচনার টেবিল থেকে শেষ পর্যন্ত কোনও বাস্তব সীমান্ত-সমাধানের পথ বেরোয় কি না।