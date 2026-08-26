ETV Bharat / international

চিনের সঙ্গে 'রাজনৈতিক সমাধান'-এর পথে দিল্লি ! সীমান্তে শান্তি, সম্পর্ক মেরামতে জোর

2020 সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর যে সম্পর্ক কার্যত তলানিতে পৌঁছেছিল, তা ফের স্বাভাবিক করার কূটনৈতিক প্রক্রিয়াই এখন আরও গতি পাচ্ছে ।

India China relation
সীমান্ত-সমস্যার সমাধানে দিল্লি-বেজিং বৈঠক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 4:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: গালওয়ানের ক্ষত এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি । প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বা LAC-এ ভারত-চিনের টানাপড়েনও একেবারে অতীত হয়নি । তার মধ্যেই সীমান্ত-সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে ফের এক ধাপ এগোল দিল্লি-বেজিং । মঙ্গলবার বেজিংয়ে 25 দফার 'স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ' (SR) বৈঠকে মুখোমুখি হলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই । বৈঠক শেষে দু'দেশই জানাল, সীমান্ত প্রশ্নের একটি 'রাজনৈতিক সমাধান' খোঁজার কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে ।

তবে শুধু সীমান্ত নয়, এই বৈঠকের বার্তা আরও বিস্তৃত । ডোভাল স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় না থাকলে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্বাভাবিক উন্নতি সম্ভব নয় । অন্যদিকে ওয়াংয়ের বক্তব্য, দুই দেশকে পুরনো বিরোধের বাইরে তাকিয়ে পারস্পরিক আস্থা বাড়াতে হবে । ফলে 2020 সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর যে সম্পর্ক কার্যত তলানিতে পৌঁছেছিল, তা ফের স্বাভাবিক করার কূটনৈতিক প্রক্রিয়াই এখন আরও গতি পাচ্ছে ।

বৈঠকে ভারতীয় পক্ষের মূল বার্তা ছিল, সীমান্তে শান্তি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি । ডোভালের বক্তব্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের সম্পর্কে যে স্বাভাবিকতা ফিরছে, তার প্রত্যক্ষ কারণ সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখা । তাই সেই পরিস্থিতিকে আরও মজবুত করাই এখন অগ্রাধিকার । একই সঙ্গে সীমান্তের সমস্যা মেটাতে আলোচনা এবং পরামর্শের পথেই এগোনোর কথা বলা হয়েছে ।

চিনের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতেও একই সঙ্গে সমঝোতা এবং দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের কথা উঠে এসেছে । বেজিং জানিয়েছে, দুই পক্ষ সীমান্ত নির্ধারণের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকর করা, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করা এবং সীমান্ত-পার সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে । 2005 সালের রাজনৈতিক নীতি ও নির্দেশিকার ভিত্তিতে 'ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত এবং উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য' একটি প্যাকেজ সমাধানের লক্ষ্যে SR ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর কথাও ফের বলা হয়েছে । এখানেই এই বৈঠকের গুরুত্ব ।

ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে 2003 সালে তৈরি হয়েছিল SR-স্তরের এই বিশেষ আলোচনা ব্যবস্থা । প্রায় 3488 কিলোমিটার দীর্ঘ বিতর্কিত সীমান্তের প্রশ্নে রাজনৈতিক স্তরে একটি সামগ্রিক কাঠামো তৈরিই ছিল এর উদ্দেশ্য । কিন্তু গত দুই দশকেরও বেশি সময়ে একাধিক দফা বৈঠক হলেও সীমান্ত-বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি । বরং 2020 সালের পূর্ব লাদাখের সংঘর্ষ দুই দেশের সম্পর্ককে ভয়াবহ ভাবে পিছিয়ে দেয় ।

সেই জায়গা থেকে এখনকার পরিস্থিতি আলাদা । 2024 সালের অক্টোবরে কাজান-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের পর সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় । তার পর কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে যোগাযোগ বাড়ে । 2025 সালের তিয়ানজিনে দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকের পরও সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বার্তা জোরালো হয় । চলতি বছরও দুই দেশের সীমান্ত বিষয়ক ওয়ার্কিং মেকানিজমের বৈঠক হয়েছে । ফলে মঙ্গলবারের SR বৈঠকটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়; বরং কয়েক দফার কূটনৈতিক যোগাযোগের ধারাবাহিকতা ।

তার প্রভাব পড়ছে মানুষে-মানুষে যোগাযোগেও । ডোভাল জানিয়েছেন, নাথুলা দিয়ে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা ফের শুরু হওয়া এবং তিনটি নির্দিষ্ট সীমান্তপথে ঐতিহ্যবাহী সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু হওয়া সীমান্তবর্তী মানুষের কাছে বাস্তব সুবিধা এনে দিয়েছে । অর্থাৎ কেবল রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নয়, সীমান্তের দুই প্রান্তের মানুষের জীবনেও স্বাভাবিকতা ফেরানোর চেষ্টা চলছে ।

ওয়াং ই-ও বৈঠকে সম্পর্কের কৌশলগত গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন । তাঁর বক্তব্য, ভারত ও চিনের সম্পর্ক এখন শুধু দুই দেশের মধ্যেকার বিষয় নয়; এর সঙ্গে বৃহত্তর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে । তাই পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ানো, আস্থা তৈরি করা এবং বাধাগুলি সরিয়ে সামনে এগোনোর প্রয়োজন রয়েছে । তাঁর বার্তায় ছিল, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সীমান্ত-প্রশ্নকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপযুক্ত জায়গায় রেখে আলোচনা, শান্তি, পরামর্শ ও সহযোগিতাকেই মূলধারা করতে হবে ।

তবে কূটনীতির এই নরম সুরের মধ্যেও বাস্তব সমস্যা যে রয়ে গিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই । সীমান্তের প্রতিটি অংশে দু'দেশের অবস্থান এক নয় । অরুণাচল প্রদেশকে নিয়ে চিনের দীর্ঘদিনের দাবি, সীমান্তে সেনা মোতায়েন এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা নিয়ে পারস্পরিক ভিন্ন ব্যাখ্যা, সবই এখনও বড় চ্যালেঞ্জ । ফলে 'রাজনৈতিক সমাধান' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার অর্থ এই নয় যে রাতারাতি সীমান্ত-বিরোধ মিটে যাচ্ছে । বরং দীর্ঘ আলোচনার একটি রাজনৈতিক কাঠামো তৈরির চেষ্টা ফের সামনে এসেছে ।

আর সেই কারণেই পরবর্তী বৈঠকটিও তাৎপর্যপূর্ণ । 26তম SR বৈঠক 2027 সালে ভারতে আয়োজন করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে দুই দেশ । অর্থাৎ আলোচনা বন্ধ হচ্ছে না; বরং পরবর্তী পর্যায়ের জন্য আনুষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা হল ।সময়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে BRICS শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা । চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ভারতে আসার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে । 2026 সালের BRICS সম্মেলনকে সামনে রেখে দু'দেশের সম্পর্ককে আরও স্থিতিশীল করার কূটনৈতিক তৎপরতা তাই বাড়ছে ।

ফলে ডোভাল-ওয়াং বৈঠককে শুধু আর একটি সীমান্ত বৈঠক বলে দেখলে ছবিটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় । এক দিকে LAC-তে শান্তি ধরে রাখা, অন্য দিকে সীমান্ত নির্ধারণের আলোচনা এগিয়ে নেওয়া, তৃতীয় দিকে বাণিজ্য ও মানুষে-মানুষে যোগাযোগ ফেরানো, এই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই দিল্লি-বেজিং সম্পর্ককে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা চলছে ।

গালওয়ানের পর সম্পর্ক যেখানে সংঘাতের ছায়ায় ঢেকে গিয়েছিল, সেখান থেকে 'রাজনৈতিক সমাধান' এর ভাষায় ফেরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন । কিন্তু আসল পরীক্ষা হবে সীমান্তের মাটিতে, শান্তি কত দিন থাকে, আস্থা কতটা ফেরে এবং আলোচনার টেবিল থেকে শেষ পর্যন্ত কোনও বাস্তব সীমান্ত-সমাধানের পথ বেরোয় কি না।

TAGGED:

CHINESE VICE PRESIDENT HAN ZHANG
NSA AJIT DOVAL
SEEK POLITICAL SETTLEMENT
চিন ভারত সম্পর্ক
INDIA CHINA RELATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.