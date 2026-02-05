ইউনুস-আমলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে, মানলেন বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা

ইউনুস-আমলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে, মানলেন বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা
ঢাকা, 5 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বৃহস্পতিবার স্বীকার করেছেন যে, মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল৷ তবে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী সপ্তাহে নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচনের পর একটি নির্বাচিত সরকারের অধীনে দুই দেশের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।
অগস্ট 2024-এ গণবিক্ষোভের জেরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর প্রথম নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে একটি সাংবাদিক বৈঠকে তৌহিদ হোসেন বলেন, "অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সম্পর্ক কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়েছিল ৷ কিন্তু, এই সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।" প্রাক্তন কূটনীতিক এবং ভারতে ডেপুটি-হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা তৌহিদ হোসেন আশাবাদী যে, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার কিছু উপায় খুঁজে বের করে এই সম্পর্ককে আরও মসৃণ করতে সক্ষম হবে।
2024 সালের 5 অগস্ট ছাত্রনেতৃত্বাধীন সহিংস বিক্ষোভের মাধ্যমে হাসিনা সরকারের আওয়ামী লীগ শাসনের পতনের পর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, যা 'জুলাই অভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। তখন থেকে 78 বছর বয়সী শেখ হাসিনা ভারতে বসবাস করছেন। গত বছর বাংলাদেশের একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে বিক্ষোভ দমনের জন্য নৃশংস পদক্ষেপের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধ করার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়৷ ঢাকা বারবার হাসিনাকে বিচার প্রক্রিয়ায় আদালতে হাজির করার জন্য প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছে।
ভারত যদি শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণে অস্বীকার করতেই থাকে, তাহলে পরবর্তী সরকার কি নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন করতে পারবে? এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, "নিরাশাবাদী হবেন না।"
গত 18 মাসে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে৷ এই একই সময়ে রাজনৈতিক, বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তৌহিদ হোসেনের এই মন্তব্যটি এসেছে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের টুর্নামেন্ট থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে 15 ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচটি বয়কট করার সিদ্ধান্তের জন্য ইসলামাবাদকে ধন্যবাদ জানানোর কয়েক ঘণ্টা পর। শরীফের মন্তব্য শেয়ার করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি ফেসবুক পোস্টে নজরুল বলেন, "ধন্যবাদ, পাকিস্তান।" বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা স্বীকার করেছেন যে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অগ্রগতি থমকে গিয়েছে৷ তবে তিনি পরিস্থিতিটিকে "কোনও বড় সংকট নয়" বরং "অগ্রগতিহীন একটি সময়কাল" বলে উল্লেখ করেছেন।
তৌহিদের মতে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ‘জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা’ এই ধীরগতির জন্য দায়ী৷ কারণ, উভয় পক্ষই নিজ নিজ অগ্রাধিকার অনুসরণ করেছে, যা সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তিনি জানান, পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কাজের চাপ কমানোর জন্য অন্তর্বর্তী সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা-সহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলি এগিয়ে নিয়েছে।