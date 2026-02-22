বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের, আলোচনায় বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের, আলোচনায় বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক
বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে এবং সহযোগিতা সুসংহত করতে চায় দিল্লি।
By PTI
Published : February 22, 2026 at 8:40 PM IST
ঢাকা, 22 ফেব্রুয়ারি: ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা রবিবার জানান, বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ভারত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ঢাকার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগের জন্য নয়াদিল্লির আগ্রহ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেন তিনি।
17 ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শপথ গ্রহণের কয়েকদিন পর রবিবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা। প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি।
রবিবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের ভারতের হাইকমিশনার বলেন, "বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর এটি ছিল নতুন বিদেশমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আমার প্রথম বৈঠক। অতএব, এটি একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক এবং প্রাথমিক মতবিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷ নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রতিক উচ্চ পর্যায়ের আলাপচারিতা সম্পর্কে আপনারা অবগত। 13 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পরপরই তারেক রহমানকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। একই দিনে দুজন ফোনেও কথা বলেন। 17 ফেব্রুয়ারি যখন নতুন সরকার শপথ নেয়, তখন আমাদের লোকসভার স্পিকার ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন।"
প্রণয় বর্মা বলেন, "ওম বিড়লা নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেছেন। বৈঠকের সময় আমাদের স্পিকার প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানের কাছে প্রধানমন্ত্রী মোদির একটি চিঠি হস্তান্তর করেন।" তিনি জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত তার সম্পর্ক আরও জোরদার করতে এবং সহযোগিতা সুসংহত করতে চায়।
ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বলেন, "এই সমস্ত আলাপচারিতায়, আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার এবং আমাদের বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আমরা একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরেছি।"
প্রণয় বর্মা বলেন, "বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আজকের বৈঠকে, আমি বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি। আমি তাঁকে বলেছি যে আমরা পারস্পরিক স্বার্থ এবং সুবিধার ভিত্তিতে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং প্রগতিশীল পদ্ধতিতে একসঙ্গে কাজ করে সকল ক্ষেত্রে জনকেন্দ্রিক সহযোগিতা জোরদার করতে চাই।"
এর আগে 18 ফেব্রুয়ারি, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ঢাকায় বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে তারেক রহমানকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারত সফরের জন্য ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ওম বিড়লা তারেক রহমানকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান এবং একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতি গঠনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য ভারতের প্রস্তুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে স্থায়ী অংশীদারিত্ব জোরদার করার জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।