চলতি বছরেই শেষ হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি
চুক্তি অনুযায়ী, দুই দেশই প্রতি বছর জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত গঙ্গা-পদ্মার জলের স্তর পরিমাপ করে ৷ সেই চুক্তিই শেষ হচ্ছে 2016 সালের ডিসেম্বরে ৷
Published : January 2, 2026 at 1:39 PM IST
ঢাকা, 2 জানুয়ারি: ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে শেষ হচ্ছে গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি ৷ চলতি বছরের ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে দু'দেশের মধ্যে 30 বছরের এই জলবন্টন চুক্তি ৷ এর মধ্যেই বছরের প্রথম দিনেই ভারত ও বাংলাদেশের যথাক্রমে পদ্মা ও গঙ্গা নদীতে যৌথভাবে জল পরিমাপের কাজ শুরু করেছে ৷ হাইড্রোলজি আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের পদ্মা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের 3,500 ফুট উজানে এবং ভারতের গঙ্গা নদীর ফারাক্কা পয়েন্টে জল পরিমাপের কাজ শুরু হয়েছে ।
গঙ্গার জল বন্টর চুক্তি অনুযায়ী, দুই দেশই প্রতি বছর 1 জানুয়ারি থেকে 31 মে পর্যন্ত গঙ্গা ও পদ্মার বিভিন্ন পয়েন্টে জলের স্তর পরিমাপ করে ৷ সেই মতো দুই দেশ থেকেই প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় ৷ চলতি বছরই শেষ হচ্ছে দীর্ঘদিনের এই চুক্তি ৷ তবে তার আগে এবারও ভারতের সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের (CWC) ডেপুটি ডিরেক্টর সৌরভ কুমার এবং কমিশনের সহকারী ডিরেক্টর সানি অরোরার নেতৃত্বে দুই সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসেছে ৷ অন্যদিকে, বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ডের (উত্তর-পূর্ব পরিমাপ) হাইড্রোলজি বিভাগের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়র আরিফিন জুবায়েদের নেতৃত্বে চার সদস্যের বাংলাদেশের একটি দল যৌথ পরিমাপের জন্য ভারতে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ঢাকা থেকে প্রায় 150 কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পাবনার হাইড্রোলজি বিভাগের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়র শিব্বের হোসেন বলেন, “প্রচলিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা প্রতিনিধি দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছি । জল সম্পদ মন্ত্রক এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল ৷ সেই মোতাবেক ভারত থেকে আসা প্রতিনিধি দলের জন্যও অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।”
গঙ্গার জল চুক্তি অনুযায়ী, উভয় দেশই বছরের 1 জানুয়ারি থেকে 31 মে পর্যন্ত গঙ্গা ও পদ্মার বিভিন্ন নির্ধারিত পয়েন্টে জলের স্তর পরিমাপ করে ৷ প্রতি 10 দিন অন্তর সেই পরিমাপ রেকর্ড করা হয় বলেও জানা গিয়েছে। এর আগে 1996 সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি ৷ 30 বছর মেয়াদের সেই চুক্তি 2026 সালের ডিসেম্বরে শেষ হতে চলেছে। অবশ্য, দুই দেশ ইতিমধ্যেই এই চুক্তি পুণর্নবিকরণের বিষয়ে আলোচনাও শুরু করেছে বলে খবর। অন্যদিকে, এখনও তিস্তার জল বন্টন নিয়ে কোনও চুক্তি বা ঐক্যমত্যে আসতে পারেনি ভারত-বাংলাদেশ ৷ তার আগেই চলতি বছর শেষ হচ্ছে গঙ্গা জল বন্টন চুক্তি ৷