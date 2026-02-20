ETV Bharat / international

ট্রাম্পের পিস বোর্ডে সায় মোদির, 'পর্যবেক্ষক' দেশ হিসেবে যোগ ভারতের

পিস বোর্ডকে 10 বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমেরিকার ৷ রয়েছে আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি, পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের মতো 27 দেশ।

Trump BOARD OF PEACE
ট্রাম্পের পিস বোর্ডে যোগ ভারতের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 20, 2026 at 10:31 AM IST

ওয়াশিংটন, 20 ফেব্রুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা পিস বোর্ডের উদ্বোধনী সভায় পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে যোগ দিল ভারত । ডোনাল্ড ট্রাম্প ইনস্টিটিউট অফ পিসে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা অনুযায়ী, ওয়াশিংটন ডিসির ভারতীয় দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স নামগ্যা খাম্পা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ।

যদিও প্রথম পর্যায়ে ভারত গাজা উপত্যকার পুনর্নির্মাণের জন্য ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠিত পিস বোর্ডে যোগ দেয়নি । গাজা উপত্যকায় ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের অধীনে ঘোষিত বোর্ডে যোগদানের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে রাষ্ট্র নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। 22 জানুয়ারি দাভোসের এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প গাজায় স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংঘাতের সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য পিস বোর্ডের উদ্বোধন করেছিলেন। যদিও সেই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হাজির ছিলেন না ৷

ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, আমেরিকা এই বোর্ডকে 10 বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে ৷ যার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি, পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী । প্রায় 50টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বৃহস্পতিবারের বৈঠকে অংশ নিয়েছে । তবে জার্মানি, ইতালি, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য-সহ এক ডজনেরও বেশি দেশ বোর্ডে যোগ দেয়নি কিন্তু পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নিয়েছে ।

পিস বোর্ডকে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে । কারণ, ট্রাম্প আগেই জানিয়েছিলেন, পিস বোর্ড রাষ্ট্রসংঘের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে ৷ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার পিস বোর্ডের উদ্বোধনী সভায় ঘোষণা করেন, নয়জন সদস্য গাজার জন্য 7 বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হয়েছে ৷ পাঁচটি দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডের জন্য আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর অংশ হিসেবে সেনা মোতায়েনের জন্যও সম্মত হয়েছে । যদিও যে ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা দুই বছরের যুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আনুমানিক 70 বিলিয়ন ডলারের তুলনায় অনেকটাই কম । ট্রাম্প তহবিল এবং সৈন্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য মিত্র রাষ্ট্রদের প্রশংসা করলেও, প্রতিশ্রুতিগুলি কখন বাস্তবায়ন করা হবে সে সম্পর্কে তিনি কোনও বিস্তারিত তথ্য দেননি ।

ট্রাম্পের কথায়, "ব্যয় করা প্রতিটি ডলার স্থিতিশীলতার জন্য বিনিয়োগ করা হবে ৷ এর মাধ্যমে ওই অঞ্চলকে নতুন করে গড়ে তোলার আশাও করা হচ্ছে ৷ কীভাবে একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায়, তাই দেখাবে এই পিস বোর্ড ।" ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, আমেরিকা এই বোর্ডের জন্য 10 বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ এই অর্থ কী কাজে ব্যবহার করা হবে তা নির্দিষ্ট করে অবশ্য তিনি বলেননি । মার্কিন অর্থ কোথা থেকে আসবে তাও এখনও স্পষ্ট নয় ৷

গাজায় সংঘাতের অবসান ঘটাতে ট্রাম্পের 20-দফা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই পিস বোর্ড চালু হয়েছিল । যদিও অক্টোবরের যুদ্ধবিরতির পর থেকে, এই বোর্ডের জন্য ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে ৷ তিনি চাইছেন, এটি আরও বড় পরিসরে গড়ে উঠুক ৷ শুধু ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে স্থায়ী শান্তি আনার কঠিন কাজই সম্পন্ন করবে না বরং বিশ্বজুড়ে সংঘাত এড়াতেও এই বোর্ড কাজ করবে । গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি এখনও ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে ৷ বোর্ডের জন্য ট্রাম্পের সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রসংঘের প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি করতে চাইছেন । ট্রাম্প জানান, তাঁর বোর্ড গঠন ভবিষ্যতে রাষ্ট্রসংঘকে কার্যকর করতে সাহায্য করবে । তাঁর কথায়, "একদিন আমি এখানে থাকব না । রাষ্ট্রসংঘ থাকবে । আমি মনে করি, এটি অনেক শক্তিশালী হতে চলেছে ৷ পিস বোর্ড রাষ্ট্রসংঘের উপর নজর রাখবে ৷ এমনকী নিশ্চিত করবে যে এটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না ।"

অন্যদিকে, ট্রাম্প ইরানকে নতুন করে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন । কয়েক দশকের মধ্যে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় মার্কিন সামরিক বাহিনী গঠনের নির্দেশ দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে উত্তেজনা তীব্রতর হয়েছে । একটি বিমানবাহী রণতরী গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলে রয়েছে এবং আরও একটি তৈরির পথে । ট্রাম্প তেহরানকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি তারা পারমাণবিক শক্তি না ছাড়ে, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ত্যাগ না করে এবং হিজবুল্লাহ বা হামাসের মতো চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ দেওয়া বন্ধ না করে তবে তারা আমেরিকার সামরিক পদক্ষেপের মুখোমুখি হবে ।

