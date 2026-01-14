অবিলম্বে ইরান ছাড়ুন, ভারতীয়দের বার্তা দিল্লির; নয়া হুমকি ট্রাম্পের

অবিলম্বে ইরান ছাড়ুন, ভারতীয়দের বার্তা দিল্লির; নয়া হুমকি ট্রাম্পের
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং যেভাবে সম্ভব ভারতীয়দের ইরান ছাড়তে হবে বলে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিকে ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে ইরানের পরিস্থিতি ৷
By PTI
Published : January 14, 2026 at 7:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 জানুয়ারি: ইরানে থাকা ভারতীয়দের অবিলম্বে দেশ ছাড়তে বলল মোদি সরকার ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এক বার্তায় বলা হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং যেভাবে সম্ভব ভারতীয়দের ইরান ছাড়তে হবে ৷ সরকার বিরোধী বিক্ষোভে ক্রমশ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার দেশটিতে ৷ এমনই আবহে ভারতীয়দের জন্য সতর্কবার্তা দেওয়া হল ৷ পাশাপাশি এখন ভারতীয়দের ইরানে যেতেও বারণ করা হয়েছে ৷
বুধবার জারি করা এক বার্তায় ইরানের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে বলা হয়েছে, "বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ইরানে থাকা ভারতীয়দের দ্রুত অন্যত্র চলে যেতে বলা হচ্ছে ৷ বাণিজ্য়িক বিমান থেকে শুরু করে আর যে যে ভাবে দেশ ছাড়া সম্ভব তা কাজে লাগাতে হবে ৷" তাছাড়া আরও বলা, ইরানের যে সমস্ত এলাকায় সরকার বিরোধী প্রতিবাদ থেকে শুরু করে বিক্ষোভ হচ্ছে সেগুলি এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ এই প্রথম নয়, এর আগে ইরানে অশান্তি শুরুর পর 5 জানুয়ারিও এক বার্তা জারি করে দূতাবাস জানিয়েছিল, আপাতত ইরান সফরে আসার দরকার নেই ভারতীয়দের ৷
নতুন বছরের শুরু থেকেই ইরানে অশান্তি শুরু হয়েছে ৷ ডলারের তুলনায় টাকার দামে সর্বোচ্চ পতনকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রতিবাদ শুরু করেন ব্যবসায়ীরা ৷ এরপর সমাজের অন্য কয়েকটি অংশও সামিল হয় প্রতিবাদে ৷ প্রথম থেকেই বিক্ষোভ কড়া হাতে দমন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ৷ সময় যত যাচ্ছে তত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ইরানের শাসক বিরোধী বিক্ষোভ ৷ প্রায় দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই গণবিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে কমপক্ষে 648 জন ৷ সেটা অবশ্য ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত পাওয়া হিসেব ৷ বুধবারও দিনভর উত্তেজেনা বজায় ছিল ইরানের নানা প্রান্তে ৷ তার জেরে আরও বেশ কয়েকজনের মৃ্ত্যর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তবে নির্দিষ্ট কোনও সংখ্যা পাওয়া য়ায়নি ৷
প্রথম থেকেই এই বিক্ষোভকে সমর্থন করেছে আমেরিকা ৷ আন্দোলনকারীদের সমর্থনের জন্য সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ৷ দু'পক্ষ একে অপরকে লাগাতার হুমকি এবং পাল্টা হুমকি দিয়ে চলেছে ৷ মাত্র একদিন আগে আমেরিকা জানিয়েছে, ইরান যদি সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ফাঁসি দেয় তাহলে তাদের যোগ্য শাস্তি পেতে হবে ৷ ট্রাম্প আগেই জানিয়েছেন, পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে মার্কিন বিমান বাহিনীকে ইরানে স্ট্রাইক করতে নির্দেশ দেবেন তিনি ৷ দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আচমকাই সক্রিয় হয়েছেন ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভি ৷ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির নেতৃত্বাধীন ধর্মনির্ভর শাসন ব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটানোর আর্জি নিয়েই ট্রাম্পের দ্বারস্থ রেজা ৷ মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, "ইরানের হিংসা নিয়ন্ত্রণে আনার একমাত্র উপায়-দ্রুত হস্তক্ষেপ করা ৷ একমাত্র দ্রুত পদক্ষেপ করলেই এই শাসনব্যবস্থাটি অবশেষে ভেঙে পড়বে এবং আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার অবসান ঘটবে ।"