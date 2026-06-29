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প্রধানমন্ত্রী মোদির 3 দিনের সফরে সেশেলসের সঙ্গে একাধিক চুক্তি ভারতের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার দ্বীপরাষ্ট্র সেশেলসে তাঁর সফরের অংশ হিসেবে ওই দেশের জাতীয় দিবস উদযাপনে ‘গেস্ট অফ অনার’ বা সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

PM NARENDRA MODI SEYCHELLES VISIT
29 জুন, 2026-এ প্রকাশিত এই ছবিতে সেশেলসের জাতীয় দিবস উদযাপনকালে সেখানকার প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হার্মিনির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 6:34 PM IST

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নয়াদিল্লি, 29 জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তিনদিনের সফরের সময় ভারত ও সেশেলস সক্ষমতা বৃদ্ধি, ইউপিআই, স্বাস্থ্য, কৃষি, নৌ-পরিবহণ এবং মহাকাশ ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী৷

এই নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে এক্স-এ একটি পোস্ট করা হয়৷ সোমবার সেই পোস্টটিকে রি-পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি৷ বিদেশমন্ত্রকের পোস্টে মোট 19টি চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে৷ ওই পোস্ট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ভারত ও সেশেলস জলবায়ু কার্যক্রম, গ্রিন হাইড্রোজেন, শক্তিক্ষেত্র, ব্লু ইকোনমি এবং আরও অনেক উদ্ভাবনী খাতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, ‘‘সেশেলস সফর থেকে আমি সুনির্দিষ্ট ফলাফল নিয়ে ফিরছি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সেশেলসে ইউপিআই চালু করার চুক্তি, 'জন ঔষধি' বিষয়ক চুক্তি এবং আরও অন্যান্য চুক্তি। আমরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, গ্রিন হাইড্রোজেন, জ্বালানি, ব্লু ইকোনমি (সামুদ্রিক অর্থনীতি)-র মতো উদ্ভাবনী ক্ষেত্রগুলোতে কাজ চালিয়ে যাব।’’

প্রধানমন্ত্রী মোদি ও সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হার্মিনি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি যৌথ স্মারক লোগোও উন্মোচন করেন। এছাড়া, ওই দ্বীপরাষ্ট্র ‘কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা সিডিআরআই’-এ যোগ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে।

ভারত সেশেলস সরকারকে একটি ফাস্ট পেট্রোল ভেসেল উপহার দিয়েছে। এছাড়াও, ভারত সেশেলসের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দশটি ইউটিলিটি ভেহিকল, পাঁচটি সেট লেজার রেডিয়াল শ্রেণীর বোট, ছয়টি অ্যাম্বুলেন্স, 500 মেট্রিক টন চাল ও 8500 মেট্রিক টন সিমেন্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

গতকাল, রবিবার দুই নেতা মোদি ও হার্মিনি সেশেলসের মাহের ভিক্টোরিয়ায় অবস্থিত স্টেট হাউজে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেন এবং ভারতের তরফে ঘোষণা করা বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের আওতাধীন প্রকল্প ও উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি সেশেলসের উন্নয়নে যে বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, সেটাকে সমর্থন করেছেন৷ দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার ব্যাপারে ভারতের অঙ্গীকার নতুন করেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী৷

দুই দেশ সক্ষমতা বৃদ্ধি, ইউপিআই, স্বাস্থ্য, কৃষি, নৌ-পরিবহণ, মহাকাশ, বন্দি প্রত্যর্পণ ও একটি ঋণ সহায়তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নয়টি মউ স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে 1250 কোটি টাকার একটি ঋণ সহায়তা বিনিময় করা হয়।

ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টস লিমিটেড এবং সেশেলসের সেন্ট্রাল ব্যাংকের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে সেশেলসে ইউপিআই পরিকাঠামো চালু করা সহজ হবে এবং পেমেন্ট ইকোসিস্টেমের মধ্যে আরও ব্যাপক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে।

এছাড়াও, 'জনৌষধি প্রকল্প'-এর আওতায় ভারত থেকে সেশেলসে সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম রফতানির সুবিধার্থে এইচএলএল লাইফকেয়ার লিমিটেড ও রিপাবলিক অফ সেশেলসের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে ভারতের ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ বা আইসিএআর’ এবং সেশেলসের মৎস্য, কৃষি ও ব্লু ইকোনমি মন্ত্রকের কৃষি বিভাগের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির লক্ষ্য হল 2026-2031 মেয়াদের একটি কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। চুক্তিটি যৌথ গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আইসিএআর ও সেশেলস কৃষি বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রসারিত ও গতিশীল করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এছাড়া, দুই দেশ একটি প্রত্যর্পণ চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে, যার লক্ষ্য হল আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং দুই দেশের মধ্যে পলাতক ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণের আইনি কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা।

সেশেলস-পতাকাবাহী জাহাজে চাকরির জন্য ভারতীয় নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেটের স্বীকৃতি আরও সহজ করার জন্য একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে৷ এছাড়া সেশেলস এবং ভারতের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংকের মধ্যে আমব্রেলা লাইন অফ ক্রেডিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে ওই দেশের প্রেসিডেন্ট হার্মিনির সফরের সময় ঘোষিত বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজের আওতাধীন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই প্যাকেজের লক্ষ্য সেশেলসে অগ্রাধিকারমূলক পরিকাঠামো ও উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এছাড়াও, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ অনুসন্ধান ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য একটি মউ দুই দেশ স্বাক্ষর করেছে৷ এছাড়া সেশেলস ন্যাশনাল হাসপাতালের প্রাথমিক প্রস্তুতির বিষয়েও দুই দেশ একটি মউ স্বাক্ষর করেছে৷

উল্লেখ্য, রবিবার ছিল সেশলসের জাতীয় দিবস৷ এবার জাতীয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করা হয়৷ সেখানে ‘গেস্ট অফ অনার’ বা সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷

সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ এক পোস্টে মোদি লেখেন, ‘‘সেশেলসের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় দিবসের উদযাপনে অংশ নিতে পেরে আমি সম্মানিত। গত 50 বছরে সেশেলসের জনগণের যে অসাধারণ অগ্রগতি, এই অনুষ্ঠানটি ছিল তার প্রতি এক যথার্থ সম্মাননা।’’

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, সেশেলসের উন্নয়ন যাত্রায় এক বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে ভারত গর্বিত। তিনি বলেন, ‘‘পারস্পরিক মূল্যবোধ এবং জনগণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে আমাদের এই অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে, আগামিদিনে আমাদের এই বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় হবে।’’

এই উদযাপনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসম রেজিমেন্টের একটি দল, নৌবাহিনীর ফ্রন্টলাইনের স্টিলথ ফ্রিগেট ‘আইএনএস তর্কশ’ এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত বৃহৎ জরিপকারী জাহাজ ‘আইএনএস ইক্ষক’-ও অংশ নিয়েছিল।

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PM NARENDRA MODI SEYCHELLES VISIT

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