ভারত আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ মিত্র, ট্রাম্প রাশিয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার প্রভাব খতিয়ে দেখছেন: রুবিও

ভারত আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ মিত্র, ট্রাম্প রাশিয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার প্রভাব খতিয়ে দেখছেন: রুবিও
US Secretary of State Marco Rubio: তিনি বলেন, কোনও শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে ভারতের জ্বালানি চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন ।
Published : October 18, 2026 at 1:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 অক্টোবর: রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান ক্রেতাদের উপর আরোপিত শুল্ক আপাতত মকুব করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনেকটাই স্বস্তিতে দিল্লি ৷ আর এই ঘোষণার ঠিক পরের দিনই, ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে অভিহিত করলেন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও ৷ স্থানীয় সময় শনিবার তিনি বলেন, কোনও শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে ভারতের জ্বালানি চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন । ভারত সফরের ঠিক আগে তাঁর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
‘লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট’ - যা বর্তমানে স্থগিত রাখা হয়েছে - এর আওতায় রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল বা গ্যাস আমদানিকারী শীর্ষ পাঁচটি দেশের (যার মধ্যে ভারত ও চিন অন্তর্ভুক্ত) পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের বিধান দেওয়া হয়েছিল । যদিও সেক্ষেত্রে আপাতত ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ রুবিও এ প্রসঙ্গে জানান, এই ছাড়টি 60 দিনের একটি বিরতি হিসেবে কাজ করবে, যাতে বিশ্ব অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা যায় । উজবেকিস্তান ও ভারত সফরের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন ।
এই মাসের শেষের দিকে ভারত সফরের কথা রয়েছে রুবিও-র । বিশেষ করে, তিনি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তেল শোধনাগার জামনগর পরিদর্শনে যাবেন । তিনি বলেন, “এই নিষেধাজ্ঞাগুলো কেবল রাশিয়ার উপরই নয়, বরং ভারত-সহ আরও কয়েকটি দেশের উপরও শুল্ক আরোপের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে ।” তিনি আরও বলেন, “আমার মনে হয়, প্রেসিডেন্ট এই 60 দিনের সময়কালটি ব্যবহার করতে চান, যাতে নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক আরোপের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি এবং এমনকি মার্কিন অর্থনীতির উপর কী প্রভাব পড়তে পারে, তা যাতে বিশ্লেষণ করা যায় ।”
রুবিও উল্লেখ করেন, ভারতের মতো দেশগুলো স্বেচ্ছায় তাদের জ্বালানি উৎস বৈচিত্র্যময় করার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু এখনও রাশিয়া থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্বালানি সংগ্রহ করছে - কারণ রাতারাতি অন্য উৎসে সরে আসা কঠিন । তাঁর মতে, “ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ও অংশীদার । তাই এই পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করার জন্য আমাদের এই সময়টুকু প্রয়োজন ।”
রুবিও জানান, ‘লিন্ডসে গ্রাহাম বিল’ আইন হিসেবে আসার পর থেকে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন এসেছে - বিশেষ করে সৌদি আরব ও হুথি জঙ্গিদের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধির বিষয়টি - তাও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিবেচনায় রেখেছেন । এদিকে, ট্রাম্প বলেছেন যে নতুন আইনের আওতায় রাশিয়াকে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি একটি “ভালো সিদ্ধান্ত”।
তিনি আরও দাবি করেন, অনেকেই আসলে বুঝতে পারছেন না যে এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত অর্থ কী । শনিবার সন্ধ্যায় (স্থানীয় সময়) মায়ামির মার-এ-লাগো রিসর্টে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, “আপনারা অনেকেই এখনও জানেন না আমার সিদ্ধান্তটি কী, তবে আমরা বিষয়টি ঠিক করে ফেলব এবং আপনারাও তা জানতে পারবেন ।”
ট্রাম্প আরও বলেন, “এটি একটি অত্যন্ত ভালো সিদ্ধান্ত । এটি আমাদের দেশের জন্য যেমন ভালো হবে, তেমনই আমার মনে হয় বিশ্বের জন্যও ভালো হবে—কারণ আমরা এখন সত্যিই এক বৈশ্বিক পর্যায়ে রয়েছি ।”
শুক্রবার ট্রাম্প ‘গ্রাহাম অ্যাক্ট’-এর 115 নম্বর ধারা প্রয়োগ করেন । এই ধারা অনুযায়ী, কোনও বিদেশি ব্যক্তি বা অন্য কোনও ব্যক্তির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, বিধিনিষেধ কিংবা আইনগত বাধ্যবাধকতা শিথিল বা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের রয়েছে । ট্রাম্প তাঁর আদেশে উল্লেখ করেন, “আমি কংগ্রেসের কাছে একটি সনদ জমা দিয়েছি, যেখানে বলা হয়েছে যে - এই ধরনের ছাড় প্রদান করা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে । একইসঙ্গে, গ্রাহাম অ্যাক্টের 115(বি) ধারা অনুযায়ী, এই সনদ প্রদানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে একটি রিপোর্টও আমি জমা দিয়েছি ।”