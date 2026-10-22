ফ্রান্সে হিংসা-কারফিউ ! প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য নির্দেশিকা জারি দিল্লির

ফ্রান্সে হিংসা-কারফিউ ! প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য নির্দেশিকা জারি দিল্লির
France unrest: ইউরোপের এই দেশে চলমান অস্থিরতা, হিংসা, সংঘর্ষ এবং বিভিন্ন এলাকায় কারফিউ জারির প্রেক্ষাপটে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
By PTI
Published : October 22, 2026 at 10:07 AM IST
লন্ডন, 22 অক্টোবর: ফ্রান্সের অশান্ত পরিস্থিতির কারণে সেখানে বসবাসরত এবং ভ্রমণকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য অ্যাডভাইজারি জারি করল দিল্লি ৷ ফ্রান্সে ভারতীয়দের সতর্ক থাকার ও সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । ইউরোপের এই দেশে চলমান অস্থিরতা, হিংসা, সংঘর্ষ এবং বিভিন্ন এলাকায় কারফিউ জারির প্রেক্ষাপটে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
বুধবার ফ্রান্সের ভারতীয় দূতাবাস থেকে জারি করা এক নির্দেশনায় ভারতীয় নাগরিকদের বড় জমায়েত বা জনাকীর্ণ স্থান, যেখানে বিক্ষোভ চলছে, সেগুলি এড়িয়ে চলতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া নির্দেশ মেনে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে । দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "ফ্রান্সে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং বিভিন্ন এলাকায় কারফিউ জারির প্রেক্ষিতে, অনুগ্রহ করে সতর্ক থাকুন এবং যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করুন ।"
ফ্রান্সে বর্তমানে ব্যাপক বিক্ষোভ ও হিংসা চলছে । হাইস্কুলের পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন এখন মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভে রূপ নিয়েছে । এই অস্থিরতার মধ্যে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ।
ভারতীয় দূতাবাস নাগরিকদের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এবং ফরাসি সরকারের ওয়েবসাইট (gouvernement.fr)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকতে বলেছে । এছাড়াও, প্যারিস অঞ্চলে গণপরিবহণ পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় সংস্থা 'আরএটিপি' (RATP)-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে গণপরিবহণ সংক্রান্ত আপডেট দেখে নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে । জরুরি প্রয়োজনে ভারতীয় নাগরিকরা প্যারিসে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস অথবা মার্সেইতে অবস্থিত ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বলে নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে ।
সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব ও অতিরিক্ত ভিড়ের সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয় । পরবর্তীতে মুদ্রাস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং সরকারি পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগের জেরে দেশজুড়ে বিশাল বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে । 17 অক্টোবর বিক্ষোভের সময় হিংসা ছড়িয়ে পড়লে কর্তৃপক্ষ প্যারিসের কিছু অংশ-সহ লিল, লিওঁ ও নিস-এর মতো শহরগুলোতে কারফিউ জারি করে । মার্সেইতেও জমায়েত ও বিক্ষোভের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে ।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সপ্তাহান্তের এই অস্থিরতায় 2,400 জনেরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং প্রায় এক হাজার পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন ।
বিক্ষোভকারী গোষ্ঠীগুলো আরও কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এই ধরনের হিংসার পুনরাবৃত্তি রোধ করার অঙ্গীকার করেছেন । ফ্রান্সের প্রধান ছাত্র সংগঠন এবং ‘ইয়েলো ভেস্ট’ (Yellow Vest) শনিবার সমাবেশের ডাক দিয়েছে ৷ ইয়েলো ভেস্ট একটি তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিবাদী আন্দোলন, যার সদস্যরা জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে 2018 ও 2019 সালে পুরো দেশকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন । এছাড়া, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরকারি পরিষেবা খাতে কাটছাঁটের প্রতিবাদে ট্রেড ইউনিয়নগুলো 5 নভেম্বর ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ।