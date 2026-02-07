'অগ্রগতির জন্য বিশ্বস্ত অংশীদার ভারত', মালয়েশিয়ায় মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী মোদির

'অগ্রগতির জন্য বিশ্বস্ত অংশীদার ভারত', মালয়েশিয়ায় মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী মোদির
দু'দিনের সফরে মালয়েশিয়া গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে বসবাসকারী তামিলদের ইতিহাস নিয়ে আপ্লুত তিনি ৷ এই সফরেও নজরে প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তা চুক্তি ৷
Published : February 7, 2026 at 7:06 PM IST
কুয়ালালামপুর, 7 ফেব্রুয়ারি: সদ্য ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা হয়েছে ৷ এই চুক্তি নিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে মোদি সরকার ও ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এদিনই মালয়েশিয়ার সফরে রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "বিশ্বে উন্নয়নে ভারতকে একটি বিশ্বাসযোগ্য অংশীদারি হিসাবে দেখা হচ্ছে ৷"
চলতি বছরের প্রথম সফরে মালয়েশিয়াকে বেছে নিয়েছেন তিনি ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটির সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷
It was very special to have my friend, Prime Minister Anwar Ibrahim at the community programme in Kuala Lumpur. He delivered a wonderful address, highlighting the strong ties between India and Malaysia as well as the potential this friendship holds for the future.@anwaribrahim pic.twitter.com/HPoYAYTirk— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
গত 27 জানুয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ৷ এছাড়া, আরও একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "ভারত বিশ্বের উন্নয়নে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদারি হয়ে উঠেছে ৷ ব্রিটেন হোক বা আরব আমিরশাহী বা নিউজিল্যান্ড, ওমান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন অথবা আমেরিকা- একাধিক দেশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেছে ৷ বিশ্বাসই ভারতের শক্তি ৷"
Grateful for the warmth of the Indian diaspora in Kuala Lumpur. Our diaspora continues to serve as a strong bridge between India and Malaysia. Addressing a community programme.— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
https://t.co/U5FVR1YIV6
শনিবার সকালে দু'দিনের মালয়েশিয়া সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "বন্ধু, প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে আজ সরকারি সফরে মালয়েশিয়া যাচ্ছি ৷ ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, তা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরও এগিয়েছে ৷ আমরা দুই দেশের সার্বিক কৌশলী অংশীদারিত্বের 'কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এর প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করব ৷ দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার সম্পর্ক আরও গভীর করা, আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিস্তার এবং উদ্ভাবনী অংশীদারি এবং নিত্যনতুন ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্কের বৃদ্ধিই আমাদের লক্ষ্য ৷"
Celebrating the India-Malaysia people-to-people connect!— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
PM Anwar Ibrahim and I are heading to the community programme in Kuala Lumpur.@anwaribrahim pic.twitter.com/wkMCYuatB6
তিনি আরও জানান, বিশ্বে যে দেশগুলিতে সবচেয়ে বেশি ভারতীয়ের বসবাস, তার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম মালয়েশিয়া ৷ প্রায় 30 লক্ষ ভারতীয় মালয়েশিয়ায় থাকেন ৷ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী বোধ করছেন ৷ এদিন কুয়ালা লামপুর বিমানবন্দরে অবতরণের পর প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভ্যর্থনা জানাতে স্বয়ং হাজির হন প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম ৷ তাঁরা দু'জনে একই গাড়িতে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান ৷ সেই ছবিও পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Outstanding community programme in Kuala Lumpur earlier today!— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
Heartening to witness the deep bonds of culture, heritage and shared values that connect our diaspora to India. The warmth and enthusiasm of the Indian community here reflect the enduring strength of India-Malaysia… pic.twitter.com/O1XadZXnXq
ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে জাঁকজমকপূর্ণ 'সেলামত দাতাঙ্গ মোদিজি' অনুষ্ঠান হয় কুয়ালা লামপুরে ৷ সেখানে 800 জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন ৷ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সেই অনুষ্ঠানের ছবি পোস্ট করেছেন ৷ এই অনুষ্ঠান মালয়েশিয়ার বুক অফ রেকর্ডস-এর জায়গা করে নিয়েছে ৷
রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ওড়িশি, কত্থক, কুচিপুড়ি, কথাকলি, মোহিনীআট্টম, যক্ষগণা, লাবণী, পঞ্জাবি এবং রাজস্থানির মতো ভারতের নানান নৃত্য শৈলী তুলে ধরা হয় এই অনুষ্ঠানে ৷ বিভিন্ন প্রজন্মের তরুণ ছাত্র থেকে অভিজ্ঞ শিল্পীরা এই নৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ৷
A grand celebration of Indian culture in Malaysia!— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
A highlight of the community programme in Kuala Lumpur was a dance performance which has set a record in Malaysia.
Congratulations to all those who took part in the dance performance. pic.twitter.com/BbXhNKuRez
এই উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে মোদি বলেন, "কুয়ালা লামপুরে ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ৷ আমাদের প্রবাসী, বংশোদ্ভুতরা ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী সেতু হিসাবে নিরন্তর কাজ করে চলেছে ৷" 2026 সালের প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়ায় গিয়ে আপ্লুত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, আনওয়ার ইব্রাহিম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে থাকতে তাঁদের এই বন্ধুত্ব ৷
Warmth and cultural splendour on display by Indian diaspora !— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) February 7, 2026
In a breathtaking display, the Swagatam dance was performed by nearly 800 artistes as part of the “Selamat Datang Modiji” event to welcome PM @narendramodi. The cultural event represented one of the largest… pic.twitter.com/rfPtqAkkmj
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ছোট দেশটিতে বহু তামিল ভাষাভাষী মানুষ বাস করেন ৷ এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিগত কয়েকশো বছর ধরে তামিলরা এখানে বসবাস করছেন ৷ তাঁদের এই ইতিহাস জেনে আমি উৎসাহিত ৷ মালয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থিরুভাল্লুভার চেয়ার প্রতিষ্ঠা করে আমরা গর্বিত ৷ আমাদের অংশীদারিত্বে ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করতে এবার থিরুভাল্লুভার সেন্টার তৈরি করব ৷"
উল্লেখ্য, চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল-সহ তামিলনাড়ুতেও বিধানসভা নির্বাচন ৷ প্রবাসী ভারতীয়দের বসবাসের সংখ্যা অনুযায়ী মালয়েশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ৷ ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সংস্কৃতি থেকে শুরু অন্য অনেক ক্ষেত্রেই অংশীদারির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মালয়েশিয়ায় কীভাবে ছোটদের ভারতের বিভিন্ন ভাষা পড়ানো হয়, তা আমি মন কি বাত অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছিলাম ৷ আর এই রেডিয়ো অনুষ্ঠানটি আমি 140 কোটি ভারতীয়ের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি ৷"