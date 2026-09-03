বিশ্বে মন্দার মাঝেও ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি 7.8 শতাংশ ! মার্কিন মুলুকে সাফল্যের কথা শোনালেন নির্মলা

বিশ্বে মন্দার মাঝেও ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি 7.8 শতাংশ ! মার্কিন মুলুকে সাফল্যের কথা শোনালেন নির্মলা
বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে সহযোগিতা আরও বাড়াতে আগ্রহী ভারত ৷ সেইসঙ্গে ভারতে উল্লেখযোগ্যভাবে বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়টিতে আলোকপাত করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা ৷
Published : September 3, 2026 at 10:57 AM IST
নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, মহার্ঘ অপরিশোধিত তেল এবং অর্থনীতির প্রতিকূল পরিবেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বেড়ে দাঁড়িয়েছে 7.8 শতাংশ। যার প্রশংসা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ পাশাপাশি, তিনি বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগকারী সম্মেলনে অংশ নেন ৷ সেখানে অর্থমন্ত্রী ভারতে বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য উন্নতির বিষয়টি তুলে ধরেন।
সীতারমন এদিন নিউইয়র্কে ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল এবং ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা, নিউইয়র্কের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকেও অংশ নেন। সেখানে তিনি বলেন, "বিশ্বব্যাপী নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 2026-27 অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 7.8 শতাংশ ৷ সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারত বিশ্বের দ্রুততম বেড়ে চলা প্রধান অর্থনীতি হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে সহযোগিতা আরও বাড়াতে আগ্রহী ভারত।"
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman today participated in a high-level Business Roundtable with investors, organised by the Consulate General of India in New York @IndiainNewYork, in association with @BankofAmerica, New York.— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 3, 2026
Addressing the… pic.twitter.com/iEwIeSuIyO
অর্থ মন্ত্রকের এক পোস্টেও একথা জানানো হয়েছে। নর্থ ক্যারোলিনার অ্যাশভিলে জি-20 অর্থমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর সীতারমন নিউইয়র্কে পৌঁছন। সেখানে অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের বৈঠকের ফাঁকে বিশ্বব্যাঙ্কের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট অজয় বঙ্গার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন নির্মলা।
কর্পোরেট, মিউনিসিপ্যাল বন্ডের বাজার শক্তিশালী করা-সহ নানা বিষয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বিষয়গুলি নিয়ে ভারত এবং আন্তর্জাতিক এই সংস্থার মধ্যে কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা যায়, দু'জনের আলোচনায় সেসব উঠে এসেছে বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, 2016 সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল বাঙ্গাকে।
সীতারমন এদিন আরও বলেন, "সরকার যেসব মূল ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মূলধনী সম্পদ সৃষ্টি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিমান চলাচল, শিল্পক্ষেত্রকে চাঙ্গা করা ৷ এছাড়াও, অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে তোলা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ডেটা সেন্টারের উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য (এমএসএমই) ঋণ সহজলভ্য করা এবং ব্যাংকগুলির খেলাপি ঋণ (এনপিএ) কমানোর দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে ৷"
এই পদক্ষেপগুলি ব্যাঙ্ক ও শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছে, বলেছেন অর্থমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, "করোনা কাল থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, তা সত্ত্বেও ভারত গত কয়েক বছর আর্থিক শৃঙ্খলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছে।" নির্মলা ভারতের বিনিয়োগ পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতির বিষয়টি তুলে ধরেন ৷ জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে।
অর্থ মন্ত্রকের এক্স পোস্ট অনুযায়ী, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকা দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতির লাভ পাবে ৷