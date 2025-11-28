ETV Bharat / international

কারাবন্দি ইমরানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছেলে কাশিম, আদালতে ছুটলেন বোন আলিমা

প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কেমন আছেন ? আদিয়ালা জেলে তিনি কি বেঁচে আছেন ? বাবার জন্য আবেগঘন পোস্ট ছেলে কাশিমের ৷

November 28, 2025

ইসলামাবাদ, 28 নভেম্বর: গুজব রটেছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী ক্যাপ্টেনের নাকি জেলে মৃত্যু হয়েছে ৷ সেই গুজবে জল ঢেলে পাক প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে তিনি আদিয়ালা জেলে বহাল তবিয়তে রয়েছেন ৷ এদিকে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিবারকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এই অভিযোগে শুক্রবার আদিয়ালা জেল সুপারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ইমরানের বোন আলিমা ৷

এই মামলা দায়েরের সময় উপস্থিত ছিলেন খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি এবং পাকিস্তান-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর অন্য নেতারা ৷ এদিকে বাবার কোনও খোঁজখবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন ইমরানের কনিষ্ঠ পুত্র কাশিম খান সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "আমার বাবাকে গ্রেফতারির পর 845 দিন কেটে গিয়েছে ৷ গত ছ'সপ্তাহ ধরে তাঁকে একা একটা মৃত্যুর সেলে রেখে দেওয়া হয়েছে ৷ সম্পূর্ণ একা ৷ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁর বোনেদের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ কোনও ফোন করা যাচ্ছে না, কোনও সাক্ষাৎ নয় এবং তিনি কেমন আছেন, তাও জানতে পারছি না ৷ আমি এবং আমার ভাই কেউ আমাদের বাবার সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ করতে পারছি না ৷"

প্রশাসনের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন, "এই সম্পূর্ণ অন্ধকার কোনও নিরাপত্তা প্রোটোকলের অংশ হতে পারে না ৷ তাঁর পরিস্থিতি লুকিয়ে রাখার জন্য এটা ইচ্ছাকৃত করা হচ্ছে ৷ আমাদের পরিবার জানতে চাইছে, তিনি কি সুরক্ষিত ?" হুঁশিয়ারির সুরে কাশিম জানিয়েছেন, "এটা পরিষ্কার, আমার বাবার নিরাপত্তা এবং তাঁর এই যন্ত্রণাদায়ক একা থাকার প্রত্যেকটি ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে পাকিস্তানের সরকার এবং তার প্রভুরা ৷ আইনি, নৈতিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে ৷" ইমরান খানের প্রথম স্ত্রী জেমাইমা গোল্ডস্মিথের পুত্র আন্তর্জাতিস্তরে মানবাধিকার সংগঠনের কাছে ইমরানকে উদ্ধারের আবেদন জানিয়েছেন ৷

73 বছর বয়সি ইমরান খান 2023 সালের অগস্ট মাস থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে কারাবন্দি ৷ এদিকে আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলায় ইমরান খানের বোন আলিমা 2024 সালের মার্চ মাসে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন ৷ গত বছরের ওই নির্দেশে আদালত জানিয়েছে, সপ্তাহে দু'বার ইমরানের সঙ্গে দেখা করা যাবে ৷ কিন্তু আদালতের এই নির্দেশের অবমাননা করেছে জেল কর্তৃপক্ষ ৷ এই অবস্থায় আলিমা আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ৷ মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার দেখা করার দিন ধার্য থাকলেও জেল কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশ অমান্য করেছে ৷ দাদা ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে আলিমা তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ৷

