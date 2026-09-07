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ইউরেনিয়াম ছেঁকে নেওয়ার 'ফিল্টার' বানাল IISc ! সমুদ্রের জলে লুকিয়ে 450 কোটি টন

গবেষকদের দাবি, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি সমুদ্রের জল থেকে পারমাণবিক জ্বালানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি ইউরেনিয়াম-দূষিত ভূগর্ভস্থ জল পরিশোধনের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার সম্ভব।

IISc Bengaluru
বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 4:07 PM IST

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হায়দরাবাদ, 7 সেপ্টেম্বর: পৃথিবীর স্থলভাগে ইউরেনিয়ামের মজুত সীমিত । অথচ তার কয়েকশো গুণ ছড়িয়ে রয়েছে সমুদ্রের জলে ! সমস্যা হল, সেই বিপুল সম্পদ থেকে ইউরেনিয়াম আলাদা করা । সমুদ্রের জলে থাকা অসংখ্য অন্য আয়নের ভিড়ে নির্দিষ্ট ভাবে ইউরেনিয়ামকে ধরে ফেলা এত দিন ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ । এ বার সেই সমস্যারই নতুন সমাধানের পথ দেখাল বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (IISc)-এর গবেষণা ।

IISc-এর বিজ্ঞানীরা এমন এক বিশেষ মেমব্রেন তৈরি করেছেন, যা সমুদ্রের জল থেকে ইউরেনিয়ামকে আলাদা করে আটকে রাখতে পারে, অথচ জলে থাকা অন্যান্য সাধারণ আয়নকে তার মধ্য দিয়ে যেতে দেয় । গবেষকদের দাবি, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি সমুদ্রের জল থেকে পারমাণবিক জ্বালানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি, ইউরেনিয়াম-দূষিত ভূগর্ভস্থ জল পরিশোধনের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার সম্ভব ।

কেন সমুদ্রের দিকে নজর বিজ্ঞানীদের ?

পরিসংখ্যান বলছে, স্থলভাগে প্রায় 75 লক্ষ টন ইউরেনিয়াম মজুত রয়েছে । তার তুলনায় সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে থাকা ইউরেনিয়ামের পরিমাণ প্রায় 450 কোটি টন । অর্থাৎ, ভবিষ্যতে স্থলভাগের মজুত কমে এলে সমুদ্র হতে পারে ইউরেনিয়ামের এক বিশাল বিকল্প উৎস । কিন্তু সমুদ্রের জলে ইউরেনিয়ামের ঘনত্ব অত্যন্ত কম । তার উপর রয়েছে সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম-সহ বিপুল সংখ্যক অন্য আয়ন । ফলে তাদের বাদ দিয়ে শুধু ইউরেনিয়ামকে বেছে নেওয়াই আসল সমস্যা ।

এই জায়গাতেই নতুনত্ব IISc-এর গবেষণায় । গবেষকেরা বিশেষ ভাবে তৈরি 'স্লিপড কোভ্যালেন্ট অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক' (COF) মেমব্রেন ব্যবহার করেছেন । সহজ করে বললে, এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছাঁকনির মতো কাজ করে । তবে, সাধারণ ছাঁকনির মতো শুধু কণার আকারের উপর নির্ভর করছে না এই মেমব্রেন । এর স্তরগুলির বিশেষ ন্যানোস্কেল বিন্যাস নির্ধারণ করছে কোন আয়ন কী ভাবে তার মধ্য দিয়ে চলাচল করবে ।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মেমব্রেনটি ইউরেনিল আয়নকে আটকে রাখতে পারে, অথচ সমুদ্রের জলে থাকা সাধারণ আয়নগুলি তুলনামূলক সহজে অতিক্রম করতে পারে । অর্থাৎ, রাসায়নিক ভাবে ইউরেনিয়ামকে ধরে রাখার বদলে মেমব্রেনের নিজস্ব গঠনকেই কাজে লাগানো হয়েছে ।

কেন এই স্তর এত গুরুত্বপূর্ণ ?

গবেষকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, COF-এর স্তরগুলিকে নির্দিষ্ট ভাবে সামান্য 'স্লিপ' করানোর ফলে তৈরি হয় বিশেষ ন্যানোস্কেল পথ । বিভিন্ন আয়নের জলীয় আবরণ বা হাইড্রেশন স্ট্রাকচার, তাদের চলাচলের সময় প্রয়োজনীয় শক্তির বাধা এবং মেমব্রেনের সঙ্গে ঘর্ষণ- সব মিলিয়ে কোন আয়ন কতটা সহজে এগোতে পারবে, তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।

এখানেই পুরনো পদ্ধতির সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির বড় পার্থক্য । আগে তৈরি বিভিন্ন উপাদানে বিশেষ রাসায়নিক ফাংশনাল গ্রুপ যুক্ত করে ইউরেনিয়াম আয়নকে 'আকর্ষণ' করে আটকে রাখার চেষ্টা করা হত । IISc-এর গবেষণায় মূল অস্ত্র সেই রাসায়নিক আকর্ষণ নয়, বরং মেমব্রেনের সূক্ষ্ম গঠন । গবেষণাটি করেছেন IISc-এর পদার্থবিদ্যা বিভাগের যোগেন্দ্র কুমার এবং বীনু ভার্ঘিসি, প্রাবল কে মাইতির নেতৃত্বে । বেঙ্গালুরুর Accenture Labs-এর সঙ্গে যৌথ ভাবেও এই গবেষণা চালানো হয়েছে ।

তবে গবেষণার গুরুত্ব শুধু ইউরেনিয়ামেই আটকে নেই। গবেষকদের বক্তব্য, মেমব্রেনের স্তরগুলির গঠনকে নকশা করে যদি বিভিন্ন আয়নের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা হলে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট আয়ন আলাদা করার আরও নানা প্রযুক্তি তৈরি হতে পারে । অর্থাৎ সমুদ্রের বিপুল জলের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ উপাদান বেছে নেওয়ার বিজ্ঞান আরও এক ধাপ এগোল ।

পারমাণবিক বিদ্যুতের ভবিষ্যৎ জ্বালানি সরবরাহ থেকে শুরু করে দূষিত ভূগর্ভস্থ জল পরিশোধন- দুই ক্ষেত্রেই তাই IISc-এর এই গবেষণাকে সম্ভাবনাময় বলছেন বিজ্ঞানীরা । সমুদ্রের নোনা জলে মিশে থাকা অতি সামান্য ইউরেনিয়ামকে যদি অর্থনৈতিক ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তা হলে ভবিষ্যতের পারমাণবিক শক্তির জন্য খুলে যেতে পারে এক বিশাল নতুন দরজা ।

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