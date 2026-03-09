নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেই নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত, ইরান-যুদ্ধ নিয়ে মন্তব্য ট্রাম্পের

নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেই নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত, ইরান-যুদ্ধ নিয়ে মন্তব্য ট্রাম্পের
দশম দিনে পড়ল ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ ৷ আর কতদিন থাকবে এশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধ পরিস্থিতি ?
Published : March 9, 2026 at 5:35 PM IST
ওয়াশিংটন, 9 মার্চ: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সমন্বয় করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
28 ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথভাবে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ সোমবার 10 দিনে পড়ল ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ ৷ আর কতদিন চলবে এশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি ? উদ্বেগের মাঝেই মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
ট্রাম্প বলেন, "ইজরায়েল ও আশেপাশের সবকিছু ধ্বংস করতে শুরু করেছিল ইরান। আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। আমরা এমন একটি দেশকে ধ্বংস করেছি, যারা ইজরায়েলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।" এই যুদ্ধ বন্ধ করা বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেবল ওয়াশিংটনের হাতে, নাকি ইজরায়েলি নেতৃত্বেরও সমান গুরুত্ব আছে, এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, "আমি মনে করি এটা পারস্পরিক সহমতের বিষয়। আমরা কথা বলছি। আমি সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেব, সবকিছু বিবেচনা করে নেওয়া হবে ৷" নেতানিয়াহুর মতামত বিবেচনা করার সময় তিনি চূড়ান্ত অধিকার বজায় রাখবেন বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের হামলা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে ইজরায়েলের স্বাধীনভাবে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কী ভাবছেন ট্রাম্প ? মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবশ্য দাবি, এই ধরণের পরিস্থিতি তৈরি হবে না ৷ হোয়াইট হাউস যদিও এই সংঘাত চার থেকে ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে বলে আগেভাগেই ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ ট্রাম্পও সেই পথে হেঁটেই জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট কোনও সময় বলে দেওয়া সম্ভব নয় ৷ তাঁর এই বক্তব্য অবশ্য আমেরিকা-ইজরায়েল দুই দেশের মধ্যে গভীর সমন্বয়কেই আরও প্রকট করে তুলেছে ৷
অন্যদিকে, তেহরানও ইতিমধ্যেই খামেনেইয়ের উত্তরসূরি বেছে নিয়েছে ৷ তারা ঘোষণা করেছে খামনেইয়ের পুত্র মোজতবা খামেনেই দেশের নয়া সর্বোচ্চ নেতা ৷ ইজরায়েলি সংবাদসংস্থার মতে, তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই বিষয়ে সরাসরি কোনও কোনও মন্তব্য করতে চাননি ট্রাম্প ৷ তাঁর কথায়, "আমরা দেখব কী হয়।"
এই কূটনৈতিক অবস্থান মার্কিন প্রেসিডেন্টের আগের সতর্কবার্তার সঙ্গে অবশ্য ভিন্ন ৷ আগে তিনি জানিয়েছিলেন, হোয়াইট হাউসের অনুমোদন ছাড়া ইরানে নতুন নেতৃত্ব দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে না। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে, ট্রাম্প ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও প্রবেশ করেছেন ৷ নেতানিয়াহুর জন্য আইনি প্রতিকারের ক্ষেত্রেও সওয়াল করেছেন তিনি ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হার্জোগের সমালোচনা করে বলেন, "নেতানিয়াহু বর্তমানে ঘুষ, জালিয়াতি এবং বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে বিচারাধীন ৷ তাঁকে ক্ষমা করেননি ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট ৷ নেতানিয়াহুকে অবিলম্বে ক্ষমা করা উচিত। আমার মনে হয় হার্জোগ তা না করে এক ভয়াবহ কাজ করছেন। আমরা চাই নেতানিয়াহু যুদ্ধের দিকে মনোনিবেশ করুক ৷ হাস্যকর কোনও অভিযোগের দিকে নয় ৷"
এই মন্তব্যের জবাবে, হার্জোগের কার্যালয় জানিয়েছে, ইরায়েল আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ৷ নেতানিয়হুর ক্ষমার অনুরোধ বিচার মন্ত্রকের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলছে। দুই নেতার মধ্যে অতীতের দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, ট্রাম্প নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর বর্তমান অংশীদারিত্বের প্রশংসা করে বলেন, "আমরা একসঙ্গে দুর্দান্ত কাজ করছি ৷ যেমন এখন ইরানের সঙ্গে করেছি।"