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কাদা-মাটির মধ্যে নুডলসের সন্ধান, হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপালে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই

Nepal Flash Flood Aftermath: হড়পা বানে যা গিয়েছে, তা গিয়েছে ৷ যাঁরা বেঁচে গিয়েছেন, তাঁরা এবার ফেরার লড়াই শুরু করেছেন ৷ বাঁচতে হবে তো !

Rojita Pandey standing near her shop-cum house at Dhunge Bazaar in Nuwakot district of Nepal
বিধ্বস্ত নেপালে ফের শুরুর লড়াই (ইটিভি ভারত)
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By Dev Raj

Published : September 14, 2026 at 8:49 PM IST

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বিদুর (নেপাল), 14 সেপ্টেম্বর: একটা সময় যেখানে দোকান-ঘরটা ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে কাদামাটির মধ্যে থেকে নুডলসের প্যাকেট খোঁজার কাজ তত্ত্বাবধান করছেন রোজিতা পাণ্ডে ৷ গত 26 অগস্ট ভোটেকোশি নদীতে বিধ্বংসী হড়পা বানে নুয়াকোট জেলা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বলা যায় ৷

এখানে বিদুর পুরসভার ধুঙ্গে বাজার এলাকায় ত্রিশূলি নদী থেকে 300 মিটার দূরে পাহাড়ের ধারে 30 মিটার উচ্চতায় রোজিতার বাড়ি ছিল ৷ সেখানেই একটা দোকানও ছিল ৷ রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে রাসুয়া যাওয়ার রাস্তাটা এর সামনে দিয়েই গিয়েছে ৷

পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদা-মাটি, ছোট ছোট পাথরের সুনামিতে সেই তিনতলা বাড়ির দুটো তলই ধুয়ে মুছে গিয়েছে ৷ বাকি একটা তলা শুধু অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে ৷ 26 অগস্টের আগে এই বাড়িটায় একটা গমগমে মুদির দোকান ছিল, সেটা এখন আর ভাবাই যায় না ৷ স্থানীয় একজন কাদামাটি থেকে নুডলসের প্যাকেট আলাদা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷

The wholesale shop of Ashish Rijal at Dhunge Bazaar in Nuwakot district, Nepal
ধুঙ্গে বাজারে আশিস রিজালের হোলসেল দোকান (ইটিভি ভারত)

রোজিতা বলেন, "এই ঘরবাড়ি আর দোকানটা আমার শ্বশুরের স্মৃতি ছিল ৷ আমার টাকাপয়সা, গয়না, জামাকাপড়, আর যা কিছু ছিল, সব কোথায় যে ভেসে গিয়েছে ৷ প্রায় 4-5 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ৷ এখন একেবারে শূন্য ৷ একটাই সান্ত্বনা, আমার পরিবারের কারও মৃত্যু হয়নি ৷ আমরা সেই সময় পাহাড়ের উপরে উঠে প্রাণে বেঁচেছি ৷"

কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে দেবীঘাটে রোজিতার কয়েকজন আত্মীয়-পরিজয় হড়পা বানে ভেসে গিয়েছেন ৷ তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ৷ রোজিতা বলে চলেন, "আমার স্বামী রাজেশ পাণ্ডে, যন্ত্র জোগাড় করতে গিয়েছেন, যাতে এই কাদাটা সরানো যায় ৷ আমাদের আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে ৷ বাঁচতে হবে তো ৷"

হড়পা বানের ধাক্কা থেকে এবার ধীরে ধীরে সবকিছু আবার গড়ে তোলায় মন দিয়েছে নেপালের লোকজন ৷ ফের জীবন শুরু করতে হবে ৷

রোজিতার একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আশিস রিজাল ৷ তিনি রিজাল মার্কেটিংয়ের কর্ণধার ৷ এই সংস্থা বিভিন্ন খাবারদাবার, সফ্ট ড্রিঙ্কস, দইয়ের মতো পণ্যের হোলসেল ছিল ৷ ফের শুরুর চেষ্টা করছেন তিনি ৷ কাদামাটিতে দোকানটা হারিয়ে গিয়েছে ৷ দোকানটির নীচের অংশটি মাটির মধ্যে চলে গিয়েছে ৷ উপরের যেটুকু অংশ জেগে আছে, তাও ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে ৷

চারদিক থেকে একটা পচা গন্ধ আসছে ৷ খাবারদাবার সব মাটিতে চাপা পড়ে এই গন্ধ তৈরি হয়েছে বলে জানালেন আশিস ৷ আবার কত মানুষ যে এই কাদামাটিতে চাপা পড়ে রয়েছে ! সেই গন্ধও হতে পারে বলে মনে হল তাঁর ৷

The damaged shop-cum-house of Dhunge Bazaar resident Rojita Pandey
ধুঙ্গে বাজারে রোজিতার বাড়ি ও দোকানের ভগ্নাবশেষ (ইটিভি ভারত)

আশিস ইটিভি ভারতকে বলেন, "ধুঙ্গে বাজার ব্যবসার এলাকা ৷ এখানে চারদিক থেকে মানুষ আসে জিনিসপত্র কিনতে ৷ অনেকে পাহাড়ে তাদের দোকানের জন্য নানারকম জিনিস কিনে নিয়ে যায় ৷ কেনাকাটার চরম ব্যস্ততা থাকে সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত ৷ ওই দিন 9টা 15 মিনিটের খানিক পরেই হড়পা বান আছড়ে পড়েছিল এখানে ৷ তাই সেই সময় বাজারে অনেকে ছিল ৷ তাঁদের কী হয়েছে জানি না ৷ ধুঙ্গের অন্তত 500-600 মানুষের কোনও খোঁজ নেই ৷"

আরেক স্থানীয় অর্জুন পিকে জানালেন তাঁর বাড়িও ওখানে ছিল ৷ হড়পা বান যখন আসে, তখন তিনি পাহাড়ে গাড়ি চালিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছিলেন ৷ তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান তাড়াতাড়ি দৌড়ে পাহাড়ের উপর উঠে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছে ৷ অর্জুন বলেন, "আমাদের গায়ে যে জামাকাপড়গুলো ছিল, শুধু সেটুকুই সম্বল এখন ৷ আমার পরিবার এখন একটা ত্রাণ শিবিরে রয়েছে ৷ আমি কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি ৷"

ত্রাণ শিবির

পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের যোগাগুরু স্বামী রামদেব ধুঙ্গে এলাকায় একটি ত্রাণশিবির খুলেছেন ৷ সেখানে বন্যা-বিধ্বস্ত লোকজনেদের খাবার দেওয়া হচ্ছে ৷ একেবারে গরম ভাত, ডাল আর সবজি ৷ যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা নীরবে খেয়ে প্লেট ধুয়ে তা যথাস্থানে রেখে যান ৷ পরে যাঁরা আসবেন, তাঁরা যেন খাবার প্লেটটা পান ৷

কাঠমান্ডুর এক বাসিন্দা কমল ঘিমিরে এই খাবারের শিবিরের ব্যবস্থপনা সামলাচ্ছেন ৷ তিনি বলেন, "নুয়াকোট জেলার বিভিন্ন জায়গায় এরকম পাঁচটা ত্রাণ শিবির চালাচ্ছি আমরা ৷ প্রতিদিন হাজারেরও বেশি মানুষ এসে খেয়ে যাচ্ছেন ৷ আমরা সামান্য সাহায্য করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷"

নুয়াকোটে বন্ধ হয়ে যাওয়া রাস্তাগুলো খুলে যোগাযোগ সচল করার কাজ করছে নেপালের সেনা ৷ এই কাজ যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ ৷ তাছাড়া এর জন্য প্রচুর টাকাও প্রয়োজন ৷ এই হড়পা বানে যে আটটি জেলা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম নুয়াকোট ৷ সব মিলিয়ে 1 হাজার 388 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 199 জন এই জেলার ৷ অন্যদিকে নিখোঁজ 5 হাজার 130 জনের মধ্যে 1800 জন এই জেলার ৷

নুয়োকোট জেলার একেবারে সদর বিদুর পুরসভা এলাকাটি ত্রিশূলি নদীর ধারে অবস্থিত ৷ তাই হড়পা বানে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে এই অঞ্চল ৷ এই বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও নেপাল ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ৷ যে অঞ্চলগুলির মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সেখান থেকে মানুষ এসে সাহায্য করছে ৷

নুয়াকোটের বাত্তার এলাকার বাসিন্দা রাম কৃষ্ণ রাজ ভাণ্ডারী ধোদেনি নামক জায়গায় ছিলেন ৷ সেখানে ত্রিশূলি বাজার আসার একটি ঝুলন্ত সেতু হড়পা বানের স্রোতে ভেসে গিয়েছে ৷ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "আমি হেলথ এক্সচেঞ্জ নেপাল নামের একটি সামাজিক সংস্থার অংশ ৷ আমরা বন্যায় আসা বিপুল পরিমাণ কাদা সরানোর বিভিন্ন সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছি ৷ ত্রিশূলি বাজার এবং তার কাছাকাছি এলাকাগুলির অবস্থা খুব খারাপ ৷ বাড়িগুলি পুরো কাদায় ডুবে গিয়েছে ৷ আর ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়া মৃতদেহ থেকে পচা গন্ধ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তাই দ্রুত কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে কোনও মহামারী না হয় ৷"

নুয়াকোটে ত্রিশূলি বাজার থেকে বিদুর পুরসভা সংযোগকারী ঝুলন্ত সেতুটা ভেসে যাওয়ার পর নেপাল সরকার একটি 'টুয়েন' অর্থাৎ চিরাচরিত স্টিলের কেবলের বন্দোবস্ত করেছে নদী পারাপারের জন্য ৷ টুয়েন এখন মানুষের লাইফলাইন হয়ে উঠেছে ৷ ভোর থেকে মানুষ সেখানে লাইন দিচ্ছে ৷ প্রয়োজনীয় কাজ সারতে নদীর এধার থেকে ওধারে যেতে হচ্ছে ৷ টুয়েনে স্টিলের খাঁচাটি ত্রিশূলি নদীর উপর দিয়ে একবার ধোদেনি থেকে ত্রিশূলি বাজারের দিকে যাচ্ছে ৷ এর 10 মিনিট পর ফিরে আসছে ৷ প্রত্যেকে তাঁর নিজের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করছেন ৷

নুয়াকোট জেলার বোরথক গ্রামের বাসিন্দা সাবিত্রী মিজার কাঠমান্ডুর একটি কলেজে বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ৷ উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি দক্ষিণ কোরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷ ত্রিশূলি বাজারের ওপারে হিমালয়ের উচ্চতায় অবস্থিত গ্রামটি আকস্মিক বন্যায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও, সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় সেখানকার বাসিন্দারা চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন ৷

একটি যাত্রীবাহী ভ্যানে বসে 'ইটিভি ভারত'-কে সাবিত্রী বলেন, "ভোর সাড়ে 6টায় আমি 'টুয়েন' (নদী পারাপারের বিশেষ ব্যবস্থা)-এ চড়ার জন্য লাইনে দাঁড়াই ৷ সারিতে আমি ছিলাম একশোতম ব্যক্তি এবং আমাকে একটি টোকেন দেওয়া হয় ৷ বিকেল তিনটের দিকে আমার ডাক আসে ৷ নদী পার হয়ে আমি কাঠমান্ডুগামী বাসে উঠেছি ৷ দক্ষিণ কোরিয়ায় পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র বা কাগজপত্রের কাজ সম্পন্ন করতেই আমার যাওয়া জরুরি ছিল ৷"

ত্রিশূলি বাজারে রবীন্দ্র মহারজনের একটি প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান ও বাড়ি ছিল ৷ বন্যার জল-কাদা-মাটি যখন ধেয়ে আসে, তখন তিনি দোকানেই ছিলেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই দোকানে কেনাকাটা চলছিল ৷ তাঁর স্ত্রী তখন পাহাড়ের কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত তাঁদের সবজির বাগানে কাজ করছিলেন ৷ অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে আঁচ করতে পেরে তিনি দ্রুত পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসেন এবং রবীন্দ্র ও তাঁদের দুই সন্তানকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাহাড়ের আরও উঁচুতে নিয়ে যান ৷

রবীন্দ্র বলেন, "আমার দোকানটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ বাড়ির ছাদটুকু ছাড়া বাকি প্রায় পুরোটাই পলিমাটির নীচে চাপা পড়েছে ৷ আমরা এখন আমার ননদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি ৷ কোনও এক কাজে নদীর এপারে এসেছিলাম ৷ এখন 'টুয়েন'-এ চড়ে ত্রিশূলি বাজারে গিয়ে বাড়িটি দেখে আসার অপেক্ষায় আছি ৷ জানি না, ভবিষ্যতে বাড়িটি আর ব্যবহার করা সম্ভব হবে কি না ৷"

এখান থেকে কয়েকশো মিটার দূরে 'ইন্দ্রায়নী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট-কাম-মুদি দোকান'-এর মালিকরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়া কাদা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে হিমশিম খাচ্ছিলেন ৷ এই ভবনেই পর্যটকদের জন্য 'হোমস্টে' বা থাকার ব্যবস্থাও ছিল ৷

হোমস্টে ও মুদি দোকানের মালিক উপেন্দ্র থাপালিয়া বলেন, "আমাদের দোকানের কোনও ক্ষতি হয়নি, তবে বাড়ির নীচের তলাগুলো কাদায় ভরে গিয়েছে ৷ আসবাবপত্র ও অন্যান্য গৃহস্থালি সামগ্রী সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে, যদিও নতুন করে বন্যার আশঙ্কায় আমরা আপাতত এখানে থাকছি না ৷"

নেপালের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন (NPC) এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (NDRRMA)-এর একটি যৌথ কারিগরি দল পরিচালিত 'দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও প্রয়োজন নিরূপণ' (RDNA) সমীক্ষা অনুযায়ী, গত 26 আগস্ট হিমবাহ হ্রদের বাঁধ ভেঙে সৃষ্ট বন্যা ও পরবর্তী আকস্মিক বন্যায় পাঁচটি জেলায়—রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, গোর্খা এবং চিতওয়ান—মোট 7 হাজার 570টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মধ্যে নুয়াকোট জেলার বিদুর পুরসভায় 3 হাজার 26টি রাসুয়া জেলার গোসাইকুন্ডা গ্রামীণ পুরসভায় 1 হাজার 43টি এবং ধাদিংয়ের বেনিঘাট রোরং গ্রামীণ পুরসভায় 1 হাজার 37টি বাড়ি রয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির 67.50 শতাংশই এই তিনটি এলাকার অন্তর্ভুক্ত ৷

সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, নুয়াকোটে 4 হাজার 418টি পরিবারের 17 হাজার 82 জন মানুষ এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সামাজিক খাতে ক্ষয়ক্ষতির বিচারে এটিই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা ৷ নেপাল সরকার পরিকাঠামো, শিক্ষা, কৃষি, জ্বালানি, যোগাযোগ এবং আবাসন খাতে পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় প্রায় 4.74 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় নির্ধারণ করেছে ৷

পাশাপাশি সরকার রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, তানাহুন ও গোর্খা জেলায় বসবাসকারী সর্বোচ্চ চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবারগুলিকে প্রতি মাসে 15 হাজার রুপি সহায়তা প্রদানের ঘোষণা করেছে ৷ চারজনের বেশি সদস্যবিশিষ্ট পরিবারগুলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সদস্য প্রতি মাসে আরও দুই হাজার রুপি করে প্রদান করা হবে ৷

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TRISHULI RIVER FLOODS
NUWAKOT DISASTER VICTIMS
LIFE AFTER DISASTER IN NEPAL
DHUNGE BAZAAR FLOOD VICTIMS
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