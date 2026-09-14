কাদা-মাটির মধ্যে নুডলসের সন্ধান, হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপালে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই
Nepal Flash Flood Aftermath: হড়পা বানে যা গিয়েছে, তা গিয়েছে ৷ যাঁরা বেঁচে গিয়েছেন, তাঁরা এবার ফেরার লড়াই শুরু করেছেন ৷ বাঁচতে হবে তো !
By Dev Raj
Published : September 14, 2026 at 8:49 PM IST
বিদুর (নেপাল), 14 সেপ্টেম্বর: একটা সময় যেখানে দোকান-ঘরটা ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে কাদামাটির মধ্যে থেকে নুডলসের প্যাকেট খোঁজার কাজ তত্ত্বাবধান করছেন রোজিতা পাণ্ডে ৷ গত 26 অগস্ট ভোটেকোশি নদীতে বিধ্বংসী হড়পা বানে নুয়াকোট জেলা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বলা যায় ৷
এখানে বিদুর পুরসভার ধুঙ্গে বাজার এলাকায় ত্রিশূলি নদী থেকে 300 মিটার দূরে পাহাড়ের ধারে 30 মিটার উচ্চতায় রোজিতার বাড়ি ছিল ৷ সেখানেই একটা দোকানও ছিল ৷ রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে রাসুয়া যাওয়ার রাস্তাটা এর সামনে দিয়েই গিয়েছে ৷
পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদা-মাটি, ছোট ছোট পাথরের সুনামিতে সেই তিনতলা বাড়ির দুটো তলই ধুয়ে মুছে গিয়েছে ৷ বাকি একটা তলা শুধু অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে ৷ 26 অগস্টের আগে এই বাড়িটায় একটা গমগমে মুদির দোকান ছিল, সেটা এখন আর ভাবাই যায় না ৷ স্থানীয় একজন কাদামাটি থেকে নুডলসের প্যাকেট আলাদা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷
রোজিতা বলেন, "এই ঘরবাড়ি আর দোকানটা আমার শ্বশুরের স্মৃতি ছিল ৷ আমার টাকাপয়সা, গয়না, জামাকাপড়, আর যা কিছু ছিল, সব কোথায় যে ভেসে গিয়েছে ৷ প্রায় 4-5 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ৷ এখন একেবারে শূন্য ৷ একটাই সান্ত্বনা, আমার পরিবারের কারও মৃত্যু হয়নি ৷ আমরা সেই সময় পাহাড়ের উপরে উঠে প্রাণে বেঁচেছি ৷"
কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে দেবীঘাটে রোজিতার কয়েকজন আত্মীয়-পরিজয় হড়পা বানে ভেসে গিয়েছেন ৷ তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ৷ রোজিতা বলে চলেন, "আমার স্বামী রাজেশ পাণ্ডে, যন্ত্র জোগাড় করতে গিয়েছেন, যাতে এই কাদাটা সরানো যায় ৷ আমাদের আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে ৷ বাঁচতে হবে তো ৷"
হড়পা বানের ধাক্কা থেকে এবার ধীরে ধীরে সবকিছু আবার গড়ে তোলায় মন দিয়েছে নেপালের লোকজন ৷ ফের জীবন শুরু করতে হবে ৷
রোজিতার একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আশিস রিজাল ৷ তিনি রিজাল মার্কেটিংয়ের কর্ণধার ৷ এই সংস্থা বিভিন্ন খাবারদাবার, সফ্ট ড্রিঙ্কস, দইয়ের মতো পণ্যের হোলসেল ছিল ৷ ফের শুরুর চেষ্টা করছেন তিনি ৷ কাদামাটিতে দোকানটা হারিয়ে গিয়েছে ৷ দোকানটির নীচের অংশটি মাটির মধ্যে চলে গিয়েছে ৷ উপরের যেটুকু অংশ জেগে আছে, তাও ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে ৷
চারদিক থেকে একটা পচা গন্ধ আসছে ৷ খাবারদাবার সব মাটিতে চাপা পড়ে এই গন্ধ তৈরি হয়েছে বলে জানালেন আশিস ৷ আবার কত মানুষ যে এই কাদামাটিতে চাপা পড়ে রয়েছে ! সেই গন্ধও হতে পারে বলে মনে হল তাঁর ৷
আশিস ইটিভি ভারতকে বলেন, "ধুঙ্গে বাজার ব্যবসার এলাকা ৷ এখানে চারদিক থেকে মানুষ আসে জিনিসপত্র কিনতে ৷ অনেকে পাহাড়ে তাদের দোকানের জন্য নানারকম জিনিস কিনে নিয়ে যায় ৷ কেনাকাটার চরম ব্যস্ততা থাকে সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত ৷ ওই দিন 9টা 15 মিনিটের খানিক পরেই হড়পা বান আছড়ে পড়েছিল এখানে ৷ তাই সেই সময় বাজারে অনেকে ছিল ৷ তাঁদের কী হয়েছে জানি না ৷ ধুঙ্গের অন্তত 500-600 মানুষের কোনও খোঁজ নেই ৷"
আরেক স্থানীয় অর্জুন পিকে জানালেন তাঁর বাড়িও ওখানে ছিল ৷ হড়পা বান যখন আসে, তখন তিনি পাহাড়ে গাড়ি চালিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছিলেন ৷ তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান তাড়াতাড়ি দৌড়ে পাহাড়ের উপর উঠে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছে ৷ অর্জুন বলেন, "আমাদের গায়ে যে জামাকাপড়গুলো ছিল, শুধু সেটুকুই সম্বল এখন ৷ আমার পরিবার এখন একটা ত্রাণ শিবিরে রয়েছে ৷ আমি কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি ৷"
ত্রাণ শিবির
পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের যোগাগুরু স্বামী রামদেব ধুঙ্গে এলাকায় একটি ত্রাণশিবির খুলেছেন ৷ সেখানে বন্যা-বিধ্বস্ত লোকজনেদের খাবার দেওয়া হচ্ছে ৷ একেবারে গরম ভাত, ডাল আর সবজি ৷ যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা নীরবে খেয়ে প্লেট ধুয়ে তা যথাস্থানে রেখে যান ৷ পরে যাঁরা আসবেন, তাঁরা যেন খাবার প্লেটটা পান ৷
কাঠমান্ডুর এক বাসিন্দা কমল ঘিমিরে এই খাবারের শিবিরের ব্যবস্থপনা সামলাচ্ছেন ৷ তিনি বলেন, "নুয়াকোট জেলার বিভিন্ন জায়গায় এরকম পাঁচটা ত্রাণ শিবির চালাচ্ছি আমরা ৷ প্রতিদিন হাজারেরও বেশি মানুষ এসে খেয়ে যাচ্ছেন ৷ আমরা সামান্য সাহায্য করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷"
নুয়াকোটে বন্ধ হয়ে যাওয়া রাস্তাগুলো খুলে যোগাযোগ সচল করার কাজ করছে নেপালের সেনা ৷ এই কাজ যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ ৷ তাছাড়া এর জন্য প্রচুর টাকাও প্রয়োজন ৷ এই হড়পা বানে যে আটটি জেলা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম নুয়াকোট ৷ সব মিলিয়ে 1 হাজার 388 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 199 জন এই জেলার ৷ অন্যদিকে নিখোঁজ 5 হাজার 130 জনের মধ্যে 1800 জন এই জেলার ৷
নুয়োকোট জেলার একেবারে সদর বিদুর পুরসভা এলাকাটি ত্রিশূলি নদীর ধারে অবস্থিত ৷ তাই হড়পা বানে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে এই অঞ্চল ৷ এই বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও নেপাল ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ৷ যে অঞ্চলগুলির মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সেখান থেকে মানুষ এসে সাহায্য করছে ৷
নুয়াকোটের বাত্তার এলাকার বাসিন্দা রাম কৃষ্ণ রাজ ভাণ্ডারী ধোদেনি নামক জায়গায় ছিলেন ৷ সেখানে ত্রিশূলি বাজার আসার একটি ঝুলন্ত সেতু হড়পা বানের স্রোতে ভেসে গিয়েছে ৷ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "আমি হেলথ এক্সচেঞ্জ নেপাল নামের একটি সামাজিক সংস্থার অংশ ৷ আমরা বন্যায় আসা বিপুল পরিমাণ কাদা সরানোর বিভিন্ন সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছি ৷ ত্রিশূলি বাজার এবং তার কাছাকাছি এলাকাগুলির অবস্থা খুব খারাপ ৷ বাড়িগুলি পুরো কাদায় ডুবে গিয়েছে ৷ আর ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়া মৃতদেহ থেকে পচা গন্ধ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তাই দ্রুত কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে কোনও মহামারী না হয় ৷"
নুয়াকোটে ত্রিশূলি বাজার থেকে বিদুর পুরসভা সংযোগকারী ঝুলন্ত সেতুটা ভেসে যাওয়ার পর নেপাল সরকার একটি 'টুয়েন' অর্থাৎ চিরাচরিত স্টিলের কেবলের বন্দোবস্ত করেছে নদী পারাপারের জন্য ৷ টুয়েন এখন মানুষের লাইফলাইন হয়ে উঠেছে ৷ ভোর থেকে মানুষ সেখানে লাইন দিচ্ছে ৷ প্রয়োজনীয় কাজ সারতে নদীর এধার থেকে ওধারে যেতে হচ্ছে ৷ টুয়েনে স্টিলের খাঁচাটি ত্রিশূলি নদীর উপর দিয়ে একবার ধোদেনি থেকে ত্রিশূলি বাজারের দিকে যাচ্ছে ৷ এর 10 মিনিট পর ফিরে আসছে ৷ প্রত্যেকে তাঁর নিজের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করছেন ৷
নুয়াকোট জেলার বোরথক গ্রামের বাসিন্দা সাবিত্রী মিজার কাঠমান্ডুর একটি কলেজে বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ৷ উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি দক্ষিণ কোরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷ ত্রিশূলি বাজারের ওপারে হিমালয়ের উচ্চতায় অবস্থিত গ্রামটি আকস্মিক বন্যায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও, সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় সেখানকার বাসিন্দারা চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন ৷
একটি যাত্রীবাহী ভ্যানে বসে 'ইটিভি ভারত'-কে সাবিত্রী বলেন, "ভোর সাড়ে 6টায় আমি 'টুয়েন' (নদী পারাপারের বিশেষ ব্যবস্থা)-এ চড়ার জন্য লাইনে দাঁড়াই ৷ সারিতে আমি ছিলাম একশোতম ব্যক্তি এবং আমাকে একটি টোকেন দেওয়া হয় ৷ বিকেল তিনটের দিকে আমার ডাক আসে ৷ নদী পার হয়ে আমি কাঠমান্ডুগামী বাসে উঠেছি ৷ দক্ষিণ কোরিয়ায় পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র বা কাগজপত্রের কাজ সম্পন্ন করতেই আমার যাওয়া জরুরি ছিল ৷"
ত্রিশূলি বাজারে রবীন্দ্র মহারজনের একটি প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান ও বাড়ি ছিল ৷ বন্যার জল-কাদা-মাটি যখন ধেয়ে আসে, তখন তিনি দোকানেই ছিলেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই দোকানে কেনাকাটা চলছিল ৷ তাঁর স্ত্রী তখন পাহাড়ের কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত তাঁদের সবজির বাগানে কাজ করছিলেন ৷ অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে আঁচ করতে পেরে তিনি দ্রুত পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসেন এবং রবীন্দ্র ও তাঁদের দুই সন্তানকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাহাড়ের আরও উঁচুতে নিয়ে যান ৷
রবীন্দ্র বলেন, "আমার দোকানটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ বাড়ির ছাদটুকু ছাড়া বাকি প্রায় পুরোটাই পলিমাটির নীচে চাপা পড়েছে ৷ আমরা এখন আমার ননদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি ৷ কোনও এক কাজে নদীর এপারে এসেছিলাম ৷ এখন 'টুয়েন'-এ চড়ে ত্রিশূলি বাজারে গিয়ে বাড়িটি দেখে আসার অপেক্ষায় আছি ৷ জানি না, ভবিষ্যতে বাড়িটি আর ব্যবহার করা সম্ভব হবে কি না ৷"
এখান থেকে কয়েকশো মিটার দূরে 'ইন্দ্রায়নী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট-কাম-মুদি দোকান'-এর মালিকরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়া কাদা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে হিমশিম খাচ্ছিলেন ৷ এই ভবনেই পর্যটকদের জন্য 'হোমস্টে' বা থাকার ব্যবস্থাও ছিল ৷
হোমস্টে ও মুদি দোকানের মালিক উপেন্দ্র থাপালিয়া বলেন, "আমাদের দোকানের কোনও ক্ষতি হয়নি, তবে বাড়ির নীচের তলাগুলো কাদায় ভরে গিয়েছে ৷ আসবাবপত্র ও অন্যান্য গৃহস্থালি সামগ্রী সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে, যদিও নতুন করে বন্যার আশঙ্কায় আমরা আপাতত এখানে থাকছি না ৷"
নেপালের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন (NPC) এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (NDRRMA)-এর একটি যৌথ কারিগরি দল পরিচালিত 'দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও প্রয়োজন নিরূপণ' (RDNA) সমীক্ষা অনুযায়ী, গত 26 আগস্ট হিমবাহ হ্রদের বাঁধ ভেঙে সৃষ্ট বন্যা ও পরবর্তী আকস্মিক বন্যায় পাঁচটি জেলায়—রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, গোর্খা এবং চিতওয়ান—মোট 7 হাজার 570টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মধ্যে নুয়াকোট জেলার বিদুর পুরসভায় 3 হাজার 26টি রাসুয়া জেলার গোসাইকুন্ডা গ্রামীণ পুরসভায় 1 হাজার 43টি এবং ধাদিংয়ের বেনিঘাট রোরং গ্রামীণ পুরসভায় 1 হাজার 37টি বাড়ি রয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির 67.50 শতাংশই এই তিনটি এলাকার অন্তর্ভুক্ত ৷
সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, নুয়াকোটে 4 হাজার 418টি পরিবারের 17 হাজার 82 জন মানুষ এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সামাজিক খাতে ক্ষয়ক্ষতির বিচারে এটিই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা ৷ নেপাল সরকার পরিকাঠামো, শিক্ষা, কৃষি, জ্বালানি, যোগাযোগ এবং আবাসন খাতে পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় প্রায় 4.74 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় নির্ধারণ করেছে ৷
পাশাপাশি সরকার রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, তানাহুন ও গোর্খা জেলায় বসবাসকারী সর্বোচ্চ চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবারগুলিকে প্রতি মাসে 15 হাজার রুপি সহায়তা প্রদানের ঘোষণা করেছে ৷ চারজনের বেশি সদস্যবিশিষ্ট পরিবারগুলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সদস্য প্রতি মাসে আরও দুই হাজার রুপি করে প্রদান করা হবে ৷