নির্বাচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী, বিএনপি জমানায় দুই হিন্দু সাংসদ পাচ্ছে বাংলাদেশ

নির্বাচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী, বিএনপি জমানায় দুই হিন্দু সাংসদ পাচ্ছে বাংলাদেশ
দুই হিন্দু প্রার্থী গয়েশ্বরচন্দ্র রায় এবং নিতাই রায় চৌধুরী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) টিকিটে জয়ী হয়েছেন ।
Published : February 16, 2026 at 10:29 AM IST
ঢাকা, 16 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে দুই হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চার জন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৷ এরা সকলেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থী । ব্যাপক জয়ের পর মঙ্গলবার দেশে সরকার গঠন করতে চলেছে বিএনপি ৷
জানা গিয়েছে, দুই হিন্দু প্রার্থী গয়েশ্বরচন্দ্র রায় এবং নিতাই রায় চৌধুরী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) টিকিটে জয়ী হয়েছেন । ঢাকা এবং পশ্চিম মাগুরা আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের পরাজিত করেছেন তাঁরা । এর মধ্যে গয়েশ্বরচন্দ্র রায় বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী স্থায়ী কমিটির সদস্য ৷
অন্যদিকে, নিতাই রায় চৌধুরী দলের সহ-সভাপতির পদে রয়েছেন ৷ তৃতীয় নির্বাচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংসদ সাচিং প্রু বৌদ্ধ ধর্মের ৷ দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য জেলা বান্দরবান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি । চতুর্থ সংখ্যালঘু প্রার্থী দীপেন দেওয়ান দক্ষিণ-পূর্ব রাঙামাটি পার্বত্য জেলা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন । যদিও, দীপেন দেওয়ানের ধর্মীয় পরিচয় অস্পষ্ট ৷ তবুও অনেকে তাঁকে হিন্দু হিসেবেই দেখছেন ৷ 17 কোটি জনসংখ্যার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে হিন্দুরা জনসংখ্যার নিরিখে প্রায় আট শতাংশ ।
দীপেন দেওয়ান তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একজন স্বতন্ত্র চাকমা প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন ৷ সাচিং প্রু ছাত্র-নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়েছেন ৷ গত বছরই 'স্টুডেন্টস এগেইনস্ট ডিসক্রিমিনেশন' গঠন করেছিল এই দল ৷ 2024 সালের অগস্টে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের নেতৃত্বও দিয়েছিল এই ছাত্র সংগঠন ৷
নির্বাচন কমিশনের মতে, বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে 10 জন মহিলা-সহ 79 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৷ যার মধ্যে বেশিরভাগ মহিলাই হিন্দু ধর্মের ৷ 22টি রাজনৈতিক দল 67 জনকে মনোনীত করলেও, 12 জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ।
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সর্বাধিক 17 জন সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়েছিল । এরপরই ছিল বামপন্থী বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (বিএসডি), যারা আটজন সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়েছিল ৷ বাংলাদেশ সংখ্যালঘু জনতা পার্টি (বিএমজেপি) আটজন এবং বামপন্থী বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসোদ) সাতজন সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়েছিল । বিএনপি ছয়জন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল এবং জাতীয় পার্টি চারজনকে টিকিট দিয়েছিল ।
জামায়াতে ইসলামী তাদের ইতিহাসে প্রথমবার একজন সংখ্যালঘু হিন্দু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল । ইসলামপন্থী এই দল দক্ষিণ-পশ্চিম খুলনা আসন থেকে ব্যবসায়ী কৃষ্ণ নন্দীকে প্রার্থী করেছিল ৷ যদিও তিনি হেরে গিয়েছেন ৷ খুলনা-1 আসনে তিনি বিএনপির প্রার্থীর কাছে হেরে যান ৷ 2024 সালের নির্বাচনে হিন্দু সাংসদের সংখ্যা ছিল 17 জন এবং 2018 সালের নির্বাচনেও একই সংখ্যক হিন্দু জয়ী হয়েছিলেন ৷ যাদের বেশিরভাগই তৎকালীন হাসিনার দল আওয়ামী লীগের ছিলেন । তারেক রহমানের নেতৃত্বে, বিএনপি 49.97 শতাংশ ভোট পেয়েছে ৷ 209টি আসন নিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি ৷ শুক্রবার ভোটের ফল ঘোষণা হয় । মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শপথ নেবে নতুন মন্ত্রিসভা ৷