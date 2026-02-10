নির্বাচনের দু'দিন আগে বাংলাদেশে ফের হিন্দু খুন ! দোকানের ভিতরেই ব্যবসায়ীকে হত্যা

নির্বাচনের দু'দিন আগে বাংলাদেশে ফের হিন্দু খুন ! দোকানের ভিতরেই ব্যবসায়ীকে হত্যা
আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ এই আবহে সোমবার রাতে বগার বাজারে দোকানের ভিতর হিন্দু ব্যবসায়ীকে খুন করে দুষ্কৃতীরা ৷
By PTI
Published : February 10, 2026 at 8:57 PM IST
ঢাকা, 10 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশে 'হিন্দু নিধন' অব্যাহত ৷ 12 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৷ তার মাত্র তিন দিন আগে ময়মনসিংহে দোকানের ভিতরে 62 বছরের ব্যবসায়ীকে খুন করে দুষ্কৃতীরা ৷ সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিশল উপজেলায় ৷ ত্রিশল থানার প্রধান মহম্মদ ফিরোজ হোসেনকে উদ্ধৃত করে বিডিনিউজ24.কম ব্যবসায়ীর খুনের ঘটনাটি নিশ্চিত করেছে ৷
ত্রিশল থানার প্রধান মহম্মদ ফিরোজ হোসেন জানান, মৃত ব্যবসায়ীর নাম সুষেনচন্দ্র সরকার ৷ ত্রিশল উপজেলার বোগার বাজার এলাকায় 'ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি দোকান চালাতেন তিনি ৷ দক্ষিণখণ্ড গ্রামের বাসিন্দা ৷ এদিন রাতে দোকানের ভিতরে ঢুকে তাঁকে কুপিয়ে শাটার বন্ধ করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা ৷ এদিকে, নিহতের পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজে বেরিয়ে দোকানে পৌঁছন ৷ শাটার তুলতেই দোকানের ভিতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার করেন ৷ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
নিহত ব্যবসায়ীর ছেলে সুজন সরকার বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় আমাদের চালের আরত রয়েছে ৷ কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই ৷ বাবাকে খুন করে কয়েক হাজার টাকা লুট করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা ৷" খুনিদের দ্রুত খুঁজে বের করে শাস্তির দাবি জানান তিনি ৷
শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে ৷ গত বছরের শেষে যুবনেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ৷ খুন করা হয় হিন্দু শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাস ৷ এরপর একে একে খুন হন খোকন দাস, রানা প্রতাপ বৈরাগী, সমীর দাস ৷ নির্বাচনের আবহে আরও একজনের মৃত্যুর খবর সামনে এল ৷
এদিকে এদিন নিহত দীপু দাসের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন দীপু ৷ তাঁর মৃত্যুতে কার্যত পথে বসে গিয়েছে তাঁর পরিবার ৷ মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে বাংলাদেশের শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা সিআর আবরার জানান, দীপুর বাড়ি নির্মাণের জন্য ভারতীয় মুদ্রায় 25 লক্ষ টাকা, তাঁর বাবা ও স্ত্রী'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 10 লক্ষ করে টাকা এবং তাঁর সন্তানের জন্য 5 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ৷