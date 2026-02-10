ETV Bharat / international

নির্বাচনের দু'দিন আগে বাংলাদেশে ফের হিন্দু খুন ! দোকানের ভিতরেই ব্যবসায়ীকে হত্যা

আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ এই আবহে সোমবার রাতে বগার বাজারে দোকানের ভিতর হিন্দু ব্যবসায়ীকে খুন করে দুষ্কৃতীরা ৷

Representational Image
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : February 10, 2026 at 8:57 PM IST

ঢাকা, 10 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশে 'হিন্দু নিধন' অব্যাহত ৷ 12 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৷ তার মাত্র তিন দিন আগে ময়মনসিংহে দোকানের ভিতরে 62 বছরের ব্যবসায়ীকে খুন করে দুষ্কৃতীরা ৷ সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিশল উপজেলায় ৷ ত্রিশল থানার প্রধান মহম্মদ ফিরোজ হোসেনকে উদ্ধৃত করে বিডিনিউজ24.কম ব্যবসায়ীর খুনের ঘটনাটি নিশ্চিত করেছে ৷

ত্রিশল থানার প্রধান মহম্মদ ফিরোজ হোসেন জানান, মৃত ব্যবসায়ীর নাম সুষেনচন্দ্র সরকার ৷ ত্রিশল উপজেলার বোগার বাজার এলাকায় 'ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি দোকান চালাতেন তিনি ৷ দক্ষিণখণ্ড গ্রামের বাসিন্দা ৷ এদিন রাতে দোকানের ভিতরে ঢুকে তাঁকে কুপিয়ে শাটার বন্ধ করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা ৷ এদিকে, নিহতের পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজে বেরিয়ে দোকানে পৌঁছন ৷ শাটার তুলতেই দোকানের ভিতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার করেন ৷ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

নিহত ব্যবসায়ীর ছেলে সুজন সরকার বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় আমাদের চালের আরত রয়েছে ৷ কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই ৷ বাবাকে খুন করে কয়েক হাজার টাকা লুট করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা ৷" খুনিদের দ্রুত খুঁজে বের করে শাস্তির দাবি জানান তিনি ৷

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে ৷ গত বছরের শেষে যুবনেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ৷ খুন করা হয় হিন্দু শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাস ৷ এরপর একে একে খুন হন খোকন দাস, রানা প্রতাপ বৈরাগী, সমীর দাস ৷ নির্বাচনের আবহে আরও একজনের মৃত্যুর খবর সামনে এল ৷

Education Adviser CR Abrar Met With Dipu Das's family
দীপু দাসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা সিআর আবরার (ফাইল ছবি, পিটিআই)

এদিকে এদিন নিহত দীপু দাসের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন দীপু ৷ তাঁর মৃত্যুতে কার্যত পথে বসে গিয়েছে তাঁর পরিবার ৷ মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে বাংলাদেশের শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা সিআর আবরার জানান, দীপুর বাড়ি নির্মাণের জন্য ভারতীয় মুদ্রায় 25 লক্ষ টাকা, তাঁর বাবা ও স্ত্রী'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 10 লক্ষ করে টাকা এবং তাঁর সন্তানের জন্য 5 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ৷

